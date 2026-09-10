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Nodos logísticos: la apuesta por federalizar el comercio exterior argentino

Federico Rozenek, presidente de un estudio aduanero especializado en comercio internacional y logística, explica cómo la eficiencia y las alianzas potencian el desarrollo del sector en las provincias

Federico Rozenek es presidente de un estudio aduanero especializado en comercio internacional y logística (Foto: Movant Connection)
Federico Rozenek es presidente de un estudio aduanero especializado en comercio internacional y logística (Foto: Movant Connection)
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“Es importante que cada provincia tenga la cantidad de nodos necesarios para poder abastecer a las industrias que se están desarrollando”. Con esa mirada federal, Federico repasa el entusiasmo que generó la Argentina en la última feria de Houston sobre oil & gas, qué exige hoy la eficiencia en comercio exterior y logística, y por qué asociarse entre competidores y apostar al desarrollo de las provincias es, sostiene, el camino para capitalizar el crecimiento del sector.

¿Cómo se percibe hoy a la Argentina desde el exterior en materia de energía y comercio internacional?

Venimos participando hace varios años en la feria de Houston vinculada al sector de oil & gas, incluso en conjunto con el stand argentino. Este último encuentro fue distinto a los anteriores: el stand del país tuvo una relevancia que no habíamos visto antes. Había mucho entusiasmo por el desarrollo de Vaca Muerta y por obras críticas y estratégicas que hace pocos años parecían lejanas y hoy ya son una realidad.

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Se notó mucho movimiento y un progreso concreto en el posicionamiento del país, y eso también se trasladó a las empresas que representaron a la Argentina en ese contexto. Hoy ese avance genera mucha confianza de cara a lo que viene para el sector.

¿Qué hace falta para transformar ese interés externo en operaciones y en inversiones concretas?

Creo que el sector de comercio exterior y logística está obligado a ser mucho más competitivo, y eso empieza por una revisión constante de los costos. La simplificación de trámites y de intervenciones de distintos organismos, incluida la Aduana, tiene que reflejarse también en una revisión de precios.

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En Buenos Aires estamos acostumbrados a una oferta de servicios muy amplia, pero la idea es trasladar esa competitividad hacia las provincias. Además, hoy nos pasa que quienes son competidores en algunos aspectos son proveedores en otros, y muchas veces hace falta asociarse para que, en conjunto, el sector pueda ofrecer un mejor servicio.

¿Ese cambio hacia una mentalidad más colaborativa entre actores del sector ya se está dando?

Sí, y creo que tiene que ver con varios factores. Venimos con algunos años de estabilidad macroeconómica, y eso da previsibilidad en un mercado que antes estaba acostumbrado a ajustar precios constantemente. El volumen que va a tomar el mercado, no solo en energía sino también en minería y en el agro, va a exigir que seamos más eficientes, y ser más eficientes muchas veces implica asociarse.

Cuando logramos que el usuario de nuestros servicios consiga el mejor resultado al mejor precio posible, el sector en general se vuelve más competitivo, y eso termina generando, por defecto, más trabajo y más desarrollo para todos los actores de la cadena.

"Es importante que cada provincia tenga la cantidad de nodos necesarios para poder abastecer a las industrias que se están desarrollando", sostiene Federico (Imagen: Shutterstock)
"Es importante que cada provincia tenga la cantidad de nodos necesarios para poder abastecer a las industrias que se están desarrollando", sostiene Federico (Imagen: Shutterstock)

¿Cuáles son los nodos logísticos que hoy hay que desarrollar en la Argentina?

Creo que se van dando naturalmente, pero cada provincia tiene que tener su propio nodo logístico, porque no necesariamente la capital tiene que concentrar todo. Por ejemplo, en Catamarca se da en Tinogasta, en Neuquén se da en Zapala y también en Centenario, y Córdoba tiene su propio hub como capital.

Es importante que cada provincia tenga la cantidad de nodos necesarios para poder abastecer a las industrias que se están desarrollando. Ese desarrollo logístico tiene que ser rentable y estar a la altura de lo que ese crecimiento va a requerir.

Venís de haber trabajado en una multinacional antes de tu emprendimiento actual. ¿Qué te llevaste de esa etapa?

Considero que el paso por la multinacional fue lo mejor que me pudo pasar. El tema de los procesos te cambia todo, y es difícil para una pyme sostener esa misma idiosincrasia porque el costo de desarrollarlos es alto. Trasladar ese aprendizaje a mi propia empresa fue muy importante.

Lo que más me llevé fue entender que todo proceso, cada aspecto del funcionamiento de una organización, puede ser eficiente. Hay que identificar qué cosas se hacen de más, que no generan valor agregado, y trabajar ese ejercicio también con el equipo. Ese balance es clave para no generar un costo que el cliente finalmente no va a valorar.

Pasaste de una lógica de producción a una de servicios. ¿Cómo cambió tu mirada sobre la experiencia del cliente?

Cuando venís de producción sabés qué necesita una cadena productiva para ser eficiente, y eso cambia la forma de pensar un servicio. Detrás de cada cliente hay una línea de producción que puede pararse, gente esperando mercadería en determinados horarios, controles y auditorías de costos.

Por eso el servicio tiene que abarcar todas esas áreas y no limitarse a ejecutar una acción puntual, como entregar una mercadería o retirarla de la aduana. Hay que satisfacer las necesidades de toda la cadena: producción, recepción, control y auditoría.

Mirando hacia adelante, ¿qué es lo que más te entusiasma para el sector y para el país?

En los últimos años se trabajó mucho en proyectos estratégicos en energía, en minería y también en industrias tradicionales como el agro. Ahora lo que tiene que venir es generar el escenario para que los emprendedores tengan incentivos para producir más y animarse a generar valor.

Creo que como país tenemos que pensar en la Argentina como un país federal, donde la riqueza se construye en sinergia entre las provincias y la nación. Probablemente los próximos años traigan un cambio migratorio hacia otras provincias, y esa mirada federal tiene que ser el camino para que el país despliegue todo su potencial.

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