La trazabilidad como norma: así se mueve la carga en la industria farmacéutica

Nahuel Vázquez es especialista en supply chain (Foto: Movant Connection)

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Nahuel describe su trabajo habitual en comercio exterior con una imagen precisa: “la dinámica diaria funciona como un sistema de engranajes, donde cada área tiene que aceitar la relación con las demás”. Esa lógica se aplica a cada tarea del día, desde retirar una muestra de un mecanizado hasta liberar un contenedor del puerto antes de que se vengan los plazos, siempre con la cadena de frío y las certificaciones GMP como telón de fondo de la operación diaria.

¿Cómo llegaste al comercio exterior dentro de la industria farmacéutica?

Hoy trabajo en filtración para la industria farmacéutica, un área que también tiene un costado metalúrgico en la fabricación de reactores y carcasas. Se está buscando el desarrollo local de esta tecnología para competir directamente con Europa y que Argentina sea faro regional en este tipo de productos.

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El camino profesional empezó estudiando comercio exterior por gusto, mientras trabajaba en otros rubros. Un jefe del sector retail impulsó el paso a esa área, aunque el retail maneja mucho volumen con márgenes menores. En 2017 llegó el salto a los rubros químico, alimenticio y farmacéutico, donde surgieron nuevos desafíos.

¿Qué particularidades logísticas tiene la industria farmacéutica?

Los reactivos analíticos son materiales de alta peligrosidad: ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, sustancias que requieren un manejo especial en comercio exterior, muchas veces en graneles para la fabricación local de soluciones. Dentro del rubro farmacéutico conviven productos muy distintos, desde comprimidos e inyectables hasta tratamientos oncológicos, cada uno con su propia logística.

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En los inyectables, la cadena de frío es lo troncal, y la tecnología avanzó mucho: de un termógrafo reutilizable y costoso se pasó a dispositivos de un solo uso con geolocalización y sensor de luz en el pallet, para trazar cada exportación paso a paso. A eso se suma la regulación GMP, las buenas prácticas de manufactura que garantizan la bioseguridad en cada proceso.

¿Cómo está parada Argentina en la industria farmacéutica a nivel regional?

Argentina es el faro regional de la industria farmacéutica. Existe un marco regulatorio sólido y profesionales altamente capacitados, al punto de que países vecinos validan las normas que se definen acá: pasa con Paraguay y con otros países de la región, que replican esos estándares.

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¿Cómo es la operatoria diaria y la coordinación con logística?

La dinámica diaria funciona como un sistema de engranajes, donde cada área tiene que aceitar la relación con las demás. Una vez llegó un contenedor con mercadería al piso en un día de calor y hubo que descargarlo igual por el forzoso: eso implicó coordinar con el jefe de logística, pedir disculpas al personal y resolverlo rápido porque en esta industria la planta no puede parar.

"En los inyectables, la cadena de frío es lo troncal, y la tecnología avanzó mucho", afirma Nahuel (Foto: Shutterstock)

El trabajo diario va desde coordinar un flete para retirar una muestra hasta liberar un contenedor del puerto, contando los días disponibles. Hay que chequear confirmaciones de arribo, coordinar con el despachante y definir si conviene mover la carga como LCL o en plancha completa, algo que en una pyme impacta en el costo. Parte de esa coordinación hoy está apoyada en inteligencia artificial integrada al mail, para no perder de vista lo urgente.

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¿Cómo definirías la logística farmacéutica en pocas palabras?

La industria farmacéutica es altamente profesional y depende del margen que tenga cada segmento. Por un lado está el requisito GMP, con estándares de calidad muy altos; por otro, la disponibilidad de recursos para sostenerlos. Es una industria competitiva a nivel regional, y no es casualidad que muchos científicos argentinos terminen trabajando afuera.

¿Cómo le explicarías a alguien sin conocimiento del tema la importancia de la logística?

Una manera de explicarlo es pensar en la farma veterinaria y su relación con la carne bovina: si la logística falla, puede subir el costo de la carne o no se llega a cumplir una cuota de exportación, y eso repercute hasta en la carnicería del barrio.

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La pandemia mostró que la logística es una actividad esencial: mueve el país entero, no es solo un camión sino todo un sistema de engranajes. Hoy, por ejemplo, se triplicaron los fletes. En lo farmacéutico, esa logística garantiza la cadena de frío y el cumplimiento de GMP, para que el medicamento llegue sin alteraciones.

¿Qué mensaje te queda de tu experiencia en el comercio exterior?

El comercio exterior depende mucho del contexto del país: con más regulación se trabaja con menos volumen, y con mayor apertura, el volumen crece. Lo que vale, más allá de esos vaivenes, es el profesionalismo: pensar por uno mismo y seguir adelante. Cada vez hay más trabajo y más especialización en el sector, que mueve mucho más que un camión: mueve el país y mueve el mundo.

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