La Comunidad Andina elevó 11,5% sus exportaciones y reforzó el comercio regional

Dentro del desempeño exportador total, Perú concentró el mayor volumen, con ventas externas por 90.472 millones de dólares. Le siguieron Colombia, con 50.205 millones; Ecuador, con 37.152 millones; y Bolivia, con 9.633 millones (Imagen: Shutterstock)

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Las exportaciones de bienes de la Comunidad Andina alcanzaron los 187.461 millones de dólares durante 2025, un incremento del 11,5% frente a los 168.083 millones registrados un año antes. El avance estuvo acompañado por un crecimiento del intercambio entre los propios países del bloque, donde los productos manufacturados representaron más de ocho de cada diez dólares exportados.

El desempeño permitió que Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, los cuatro integrantes de la Comunidad Andina, cerraran por segundo año consecutivo con superávit comercial. Las importaciones sumaron 177.420 millones de dólares, 10,1% más que en 2024, lo que dejó un saldo positivo de 10.041 millones.

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Dentro del desempeño exportador total, Perú concentró el mayor volumen, con ventas externas por 90.472 millones de dólares. Le siguieron Colombia, con 50.205 millones; Ecuador, con 37.152 millones; y Bolivia, con 9.633 millones.

Entre los principales productos enviados desde la subregión hacia el mercado internacional aparecieron minerales de cobre, oro, aceites de petróleo, café, cacao y plátanos frescos, una composición que refleja el peso de los recursos naturales y los productos agroindustriales en el comercio exterior andino.

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China concentra más de una quinta parte de las exportaciones

Uno de los principales movimientos registrados durante 2025 estuvo relacionado con los destinos comerciales. China se consolidó como el mayor mercado para las exportaciones de la Comunidad Andina, al absorber el 22,1% del total comercializado fuera y dentro del bloque.

Estados Unidos ocupó el segundo lugar, con una participación del 17,3%, seguido por la Unión Europea, con 13,2%. Más atrás quedaron Panamá, con 5,6%, y la propia Comunidad Andina, que representó el 5,3% de los destinos de exportación.

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De acuerdo con los datos oficiales de los Países Miembros procesados por la Secretaría General de la Comunidad Andina, el crecimiento global estuvo explicado principalmente por el avance de las ventas externas, especialmente las correspondientes a Perú y Ecuador.

Pero más allá del volumen que se dirige hacia las grandes economías internacionales, los datos muestran una característica diferencial en los intercambios que se producen entre los cuatro países andinos.

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Las exportaciones intracomunitarias aumentaron 8% durante 2025, desde 9.109 millones de dólares hasta 9.842 millones. Perú presentó la mayor expansión dentro de este segmento, con un incremento del 14,4% en sus ventas hacia los demás integrantes del bloque.

China se consolidó como el mayor mercado para las exportaciones de la Comunidad Andina, al absorber el 22,1% del total comercializado fuera y dentro del bloque (Foto: Shutterstock)

Las manufacturas dominan los intercambios dentro del bloque

La composición de ese comercio regional marca una diferencia significativa respecto de las exportaciones dirigidas al resto del mundo. Durante 2025, el 83,1% de las ventas entre países de la Comunidad Andina estuvo compuesto por productos manufacturados.

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En las exportaciones destinadas a mercados externos al bloque, en cambio, la participación de las manufacturas fue del 48,4%. La brecha pone de relieve el papel que cumple el mercado regional como destino para bienes con mayor grado de elaboración.

Ese comportamiento no responde únicamente al último año. En la última década, las exportaciones manufactureras intracomunitarias pasaron de 6.041 millones de dólares en 2016 a 8.179 millones en 2025, con una tasa promedio de crecimiento anual del 3,4%.

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El fenómeno atraviesa a los cuatro integrantes, aunque con diferentes niveles de participación. En Bolivia, el 91% de las exportaciones dirigidas a la Comunidad Andina corresponde a manufacturas, entre las que se encuentran productos derivados de la soja, azúcar y aceites de girasol.

En Colombia, estos bienes explican el 80% de las ventas al bloque y abarcan medicamentos, azúcar, combustibles para reactores y turbinas, preparaciones capilares y productos de limpieza.

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Para Ecuador, la participación manufacturera alcanza el 67%, con envíos que incluyen tableros de madera, conservas de pescado, cocinas, aceite de palma y preparaciones de camarones y langostinos.

Perú presenta la proporción más elevada: el 94% de sus exportaciones hacia el mercado andino corresponde a manufacturas. Entre sus principales productos aparecen alambre de cobre, preparaciones para alimentación animal, gasóleo, combustibles para aviación y harina de pescado o crustáceos.

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El secretario general de la Comunidad Andina, Gonzalo Gutiérrez, vinculó estos resultados con el funcionamiento de la Zona de Libre Comercio del bloque, que permite el intercambio de productos entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú sin el pago de aranceles.

En ese contexto, los datos de 2025 muestran dos dinámicas paralelas para el comercio andino: una mayor inserción en los mercados internacionales, encabezada por China, y un mercado regional que mantiene una participación significativamente mayor de manufacturas, con un papel relevante en la articulación de las cadenas productivas entre los cuatro países.