La Ventanilla Única de Comercio Exterior suma recursos para fortalecer su operatoria

Más del 40% de los recursos incorporados se concentra en equipamiento informático, mientras el resto corresponde a servicios técnicos y profesionales (Imagen: Shutterstock)

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El Gobierno nacional reasignó $7.419,5 millones para atender necesidades operativas vinculadas con la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA), una herramienta central para gestionar información, permisos y trámites asociados con importaciones, exportaciones y tránsito internacional de mercaderías.

La modificación quedó establecida mediante la Decisión Administrativa 26/2026, que adecuó el presupuesto del Ministerio de Economía para atender necesidades operativas del sistema. Dentro del programa de Gestión de la Producción Industrial y del Comercio se incorporaron $7.419.481.598 de crédito externo: $4.353.906.149 para servicios técnicos y profesionales y $3.065.575.449 para equipos de computación.

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La composición de la partida coloca un componente importante sobre la infraestructura tecnológica: más del 40% de los recursos incorporados se concentra en equipamiento informático, mientras el resto corresponde a servicios técnicos y profesionales.

La experiencia muestra mejoras en tiempos y costos

La VUCE funciona como un punto de acceso que busca centralizar digitalmente trámites e información vinculados con las operaciones de comercio exterior. Su relevancia para la dinámica logística está asociada a la posibilidad de integrar procesos administrativos que condicionan el avance de las cargas entre las diferentes etapas de una operación internacional. La propia normativa argentina define entre sus objetivos aumentar la eficiencia, unificar procedimientos, reducir tiempos y costos y mejorar la interoperabilidad entre organismos.

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Argentina cuenta con antecedentes de mejoras cuantificadas. En diciembre de 2018, durante la puesta en marcha de la plataforma, el Gobierno informó que la digitalización del 80% de los trámites necesarios había permitido reducir 65% el tiempo y 5% los costos de los procesos. Se trata de una referencia correspondiente a aquella etapa inicial, pero permite dimensionar el impacto operativo que la integración digital buscaba generar sobre el comercio exterior.

Experiencias posteriores en otros países de la región muestran resultados en la misma dirección. En Perú, entre enero y octubre de 2024, la Ventanilla Única de Comercio Exterior registró más de 612.000 trámites y una reducción del 54% en el tiempo promedio de atención, además de ahorros para los usuarios por más de 122 millones de soles durante ese período.

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Durante 2025, el sistema peruano amplió esa escala: procesó 794.989 trámites electrónicos y calculó ahorros superiores a 158 millones de soles para sus usuarios. El efecto alcanza también actividades estrechamente vinculadas con la logística: su componente portuario administró 48.777 documentos relacionados con el arribo, operación y zarpe de embarcaciones en puertos marítimos, fluviales y lacustres.

Uruguay ofrece otro ejemplo sobre procedimientos puntuales. Tras digitalizar mediante su ventanilla única trámites para la importación de carnes, huevos y productos apícolas, el tiempo promedio de aprobación pasó de 14 días mediante el procedimiento en papel a 3,9 días en formato digital.

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Estos casos muestran cómo la digitalización de permisos, certificados e intervenciones puede incidir sobre variables directamente relacionadas con una cadena internacional: tiempos de procesamiento, costos administrativos y coordinación entre operadores y organismos públicos.

La normativa argentina define entre los objetivos de la VUCE aumentar la eficiencia, unificar procedimientos, reducir tiempos y costos y mejorar la interoperabilidad entre organismos (Foto: Shutterstock)

Más de $3.000 millones para infraestructura informática

En ese contexto, el componente tecnológico de la nueva adecuación argentina toma especial relevancia. De los $7.419,5 millones incorporados al programa de Gestión de la Producción Industrial y del Comercio, $3.065,6 millones se destinan a equipos de computación, mientras que $4.353,9 millones corresponden a servicios técnicos y profesionales.

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La VUCE argentina ya concentra información y trámites requeridos para operaciones de importación, exportación y tránsito, y está dirigida tanto a empresas y despachantes como a operadores logísticos y organismos que intervienen en comercio exterior. En 2024, además, el Gobierno relanzó su portal con capacidad para acceder a más de 500 trámites, planificar operaciones, hacer seguimiento de gestiones y consultar información vinculada con requisitos y normativa.

La modificación presupuestaria no representa, sin embargo, un incremento neto dentro de la subjurisdicción de Producción del Ministerio de Economía, sino una reasignación entre programas. Los $7.419,5 millones incorporados se compensan con reducciones por $6.996,2 millones en políticas para cadenas agroindustriales y por $423,2 millones en partidas vinculadas con competitividad pyme, emprendedores y economía del conocimiento. El resultado neto del área permanece sin cambios.

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La decisión implica así un cambio en la distribución de los recursos hacia la operatoria y la infraestructura tecnológica del comercio exterior. Para las cadenas de abastecimiento internacionales, ese componente tiene una incidencia concreta: cuanto mayor es la integración entre información, permisos y organismos, menor es la cantidad de instancias que pueden convertirse en puntos de demora antes de que una mercadería continúe su recorrido.