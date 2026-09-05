La venta de autos híbridos y eléctricos sigue aumentando y amortigua la caída del mercado

La electromovildad sigue creciendo y amortiguando la caída de ventas de los autos convencionales. REUTERS/Temilade Adelaja

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Las ventas de autos híbridos y eléctricos volvieron a crecer en agosto en Argentina, en contraste con la caída que todavía muestra el mercado automotor en general. El dato refuerza el avance de la electromovilidad en un contexto de retracción general y vuelve a mostrar el efecto que tuvo la ampliación de la oferta disponible durante 2026.

Según el informe mensual de la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara), en agosto se patentaron más vehículos híbridos y eléctricos que en julio. El incremento mensual fue de 9,3%, una variación que volvió a ubicar a este segmento en una dirección opuesta de la que registra el resto del sector, todavía condicionado por un nivel de ventas cada vez menor en los modelos de motorización convencional.

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La electromovilidad hacia arriba

La comparación interanual muestra un salto todavía más significativo. En agosto, las ventas de híbridos y eléctricos crecieron 177% frente al mismo mes de 2025, aunque esa referencia requiere una mirada un poco más amplia. En ese momento, todavía no habían ingresado al mercado los primeros grandes volúmenes de vehículos alcanzados por el esquema oficial que beneficio arancelario para las unidades electrificadas, por lo que la oferta seguía mucho más concentrada en híbridos regionales y en modelos importados de segmentos altos.

Desde enero de este año hasta junio llegaron a Argentina casi 80.000 autos híbridos y eléctricos. (AP Foto/Víctor R. Caivano)

Ese cambio en la disponibilidad de autos explica gran parte de la expansión alcanzada. Entre el remanente del cupo correspondiente al año pasado, que terminó de ingresar en enero de este año, y el nuevo cupo de 2026, el mercado recibió un impulso adicional que amplió el volumen de autos electrificados cercano a las 80.000 unidades.

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En los primeros ocho meses de 2026, las ventas de vehículos híbridos y eléctricos acumularon 42.228 unidades más que en el mismo período de 2025. Ese avance se produjo mientras el mercado general de autos particulares y utilitarios livianos mostró una contracción de 13,9%, equivalente a unas 58.330 unidades menos.

Mayor caída de los autos convencionales

El peso que ganó la electromovilidad se vuelve más visible al aislar del cálculo a los modelos híbridos y eléctricos. Entre enero y agosto de 2025 se habían vendido 406.139 vehículos convencionales, mientras que en el mismo lapso de este año la cifra cayó a 305.581 unidades. Esa diferencia representa una baja de 24,7%, mucho más pronunciada que la retracción que se observa en el mercado total.

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Los autos híbridos siguen siendo los favoritos de los usuarios argentinos, se venden 10 veces más que los eléctricos puros

Esa comparación permite comprobar hasta qué punto el crecimiento de los electrificados amortiguó el descenso general. El fenómeno no implica todavía un cambio completo en la estructura del mercado argentino, pero sí marca una modificación relevante en su composición. Mientras los vehículos tradicionales pierden volumen, los híbridos y eléctricos ganan participación y reducen parte del impacto de la caída global.

Híbridos vs eléctricos puros

Dentro de ese proceso, los modelos híbridos continúan siendo los más demandados. En agosto se patentaron 6.991 híbridos y 665 eléctricos puros. En términos mensuales, los primeros crecieron 9,6% y los segundos 7,3%.

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La diferencia entre ambos segmentos también se mantiene en el acumulado anual. Entre enero y agosto, los híbridos sumaron 51.750 matriculaciones, mientras que los eléctricos llegaron a 5.166. En otras palabras, los modelos exclusivamente impulsados por batería todavía representan cerca del 10% del volumen que registran los híbridos en sus distintas configuraciones.

La falta de una mayor infraestructura de carga sigue siendo uno de los condicionantes de la electromovilidad, razón por la cual se venden más híbridos autorecargables en Argentina.

Esa brecha refleja una preferencia todavía marcada por tecnologías de transición, que permiten reducir consumo y emisiones sin depender por completo de la infraestructura de recarga. En el mercado argentino, donde la red para carga eléctrica todavía tiene una expansión limitada frente a otros países, esa condición parece ser un factor de peso para los usuarios.

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Los líderes de cada tecnología

En el segmento híbrido, el liderazgo de agosto quedó en manos del Ford Territory, con 806 unidades patentadas. Detrás se ubicaron el Toyota Yaris Cross, con 746; el Baic BJ30, con 560; el Toyota Corolla Cross, con 540; y el BYD Atto 2, con 428.

En el acumulado de los primeros ocho meses del año, el Territory también se sostuvo al frente con 6.561 unidades. Luego aparecieron el Corolla Cross, con 5.213; el BJ30, con 4.756; el Yaris Cross, con 3.625; y el Atto 2, con 3.094. Este último, además, figura como el modelo híbrido enchufable con mejor desempeño comercial en lo que va de 2026.

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Entre los vehículos 100% eléctricos, el predominio de BYD volvió a ser amplio. En agosto, el BYD Dolphin Mini encabezó las ventas con 322 unidades, muy por encima del resto de la oferta. En segundo lugar quedó el BYD Yuan Pro, con 84 patentamientos. Más atrás se ubicaron el Chevrolet Spark EUV, con 66; el JMEV Easy 3, con 39; y el Arcfox S5, con 36.

La diferencia también se repitió en el acumulado anual. El Dolphin Mini lideró con 2.863 unidades entre enero y agosto, seguido por el Yuan Pro con 908. Luego aparecieron el Spark EUV, con 331; el Baic EU5, con 237; y el JMEV Easy 3, con 210.

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