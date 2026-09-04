Abastecer petróleo y gas: cuando el precio deja de ser lo primero

Gastón Giovannetti es especialista en supply chain (Foto: Movant Connection)

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“En oil & gas lo más caro es el pozo petrolero parado”. Con esa frase, Gastón resume la lógica que rige el abastecimiento del sector: la prioridad no es el precio sino la capacidad de entrega en el momento exacto. Desde su experiencia en supply chain, recorre cómo la logística, las importaciones temporales y la búsqueda de proveedores en distintos países del mundo sostienen una cadena que, si se corta, puede dejar parada toda una operación.

¿Cómo ves que fue evolucionando el sector en cuanto a las cadenas de abastecimiento?

Desde el punto de vista del abastecimiento en oil & gas, hace unos seis u ocho años que el sector viene creciendo y exigiendo más para cumplir con el objetivo de abastecer de gas y combustible tanto al país como al exterior, y también para generar el ingreso de divisas necesario para importar.

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Al ser tan grande la demanda de las petroleras, los proveedores logísticos y de comercio exterior tienen que cumplir ese mismo objetivo. Se puede palpar en la disminución de los cortes de gas, que responde a toda la infraestructura logística y de comercio exterior que se generó detrás.

Desde el pozo petrolero hasta el suministro final, toda la cadena, logística, comercio exterior, compras, tiene que estar alineada con un mismo objetivo: que el producto llegue a tiempo, en el momento justo y con el menor costo posible.

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¿Qué porcentaje de los insumos que se usan hoy son importados?

Hoy se puede tener un 60% o un 70% de las materias primas e insumos directos importados. El mercado al que se accede es el mundo entero, así que se busca el mejor producto, al menor costo y con mejor calidad, sea en Argentina, India o China.

Pero eso no es total: dentro de suministros hay una lógica de 70-30. Se busca lo más económico aunque esté lejos, pero se mantiene un 30% de proveedores cercanos, de la región, para no poner en riesgo la operación ante un conflicto geopolítico que afecte el circuito del barco.

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En energía se maneja mucho la importación temporal. ¿En qué consiste y para qué se usa?

Las importaciones temporales son muy útiles cuando el producto que se ingresa es el mismo que después se vende afuera. Se procesa, por ejemplo, acero que llega de China, pero no se lo ingresa de manera definitiva al país: se lo declara temporal porque va a volver a salir hacia otro destino, como Estados Unidos.

Eso evita pagar derechos de importación, porque ese material vuelve a salir para un cliente externo. Y también sirve para no quedarse mirando solo el mercado interno: hoy, con acuerdos como el que se firmó con la Unión Europea, se abren oportunidades de exportación que muchas veces se desconocen.

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Según Gastón, "la exigencia es estar a la altura y tener el producto disponible en el momento necesario; el precio se mira, pero queda en un lugar secundario frente a ese costo" (Foto: Shutterstock)

¿Qué diferencias hay entre el abastecimiento para oil & gas y para otras industrias, como la manufacturera?

En oil & gas la exigencia principal es la producción y la capacidad de entrega, no el precio. Si piden tres mil piezas de determinada característica, lo que importa es que estén los tiempos, el stock y la logística para que el producto llegue cuando tiene que llegar.

En oil & gas lo más caro es el pozo petrolero parado. Por eso la exigencia es estar a la altura y tener el producto disponible en el momento necesario; el precio se mira, pero queda en un lugar secundario frente a ese costo.

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¿Cómo hace un profesional para estar a la altura de esa exigencia?

Para estar a la altura de esa exigencia hay que redefinir toda la estructura y pensar la cadena de abastecimiento al revés: no desde el proveedor hacia el cliente, sino desde el cliente hacia atrás, para entender primero cuál es el servicio que hay que dar. Eso también aplica a los propios proveedores, que tienen que tener vocación de innovar y de proponer soluciones, no solo productos, porque es lo que exige el mercado hoy.

¿Qué lugar ocupa la logística en esa estrategia?

La logística es fundamental porque es lo que hace llegar el producto de manera segura y en las condiciones necesarias. Un recorrido como el de Pilar a Neuquén exige camiones seguros y tiempos exactos: si se despacha hoy tiene que llegar mañana a la mañana, porque si no, de nada sirve para la producción en planta.

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A lo largo de tu carrera desarrollaste buenas relaciones interpersonales. ¿Por qué son tan importantes para un profesional del sector?

La comunicación es clave. Por lo general, cuando un proceso falla, lo que falló fue la comunicación, el trabajo en equipo, o el saber que todos están trabajando para alcanzar el mismo objetivo, que es el servicio al cliente.

Eso tiene que ser cultural, no una frase: cada puesto, vea o no la facturación directa, forma parte del producto final. Cuando cada uno tiene la cultura de innovar desde su lugar, puede ver y mejorar cosas que otros no ven.

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Lo que hay que tratar de contagiar es esa cultura de eficiencia, sabiendo que se compite con el resto del mundo. Lo que finalmente se entrega, más allá de los materiales, es un servicio y una solución. Estar todos enfocados en la satisfacción real del cliente es donde se gana fortaleza.