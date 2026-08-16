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La logística detrás del boom minero: del pedido de compra al despacho aduanero

Fernando Prisco, despachante de aduana y titular de un estudio de comercio exterior, explica cómo la importación de bienes de capital para la minería sostiene después la exportación argentina

Fernando Prisco
Fernando Prisco es despachante de aduana y titular de un estudio de comercio exterior (Foto: Movant Connection)
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“Va relacionado a la criticidad de la mercadería y a la necesidad en sitio, es decir, en el proyecto por el cual se está trayendo la importación”. Teniendo en cuenta cada paso, Fernando explica cómo se decide el transporte de cada envío para la minería, un sector que hoy concentra buena parte de su trabajo como despachante de aduana. Desde la orden de compra hasta la liberación en zona primaria aduanera, cada operación combina bienes de capital y una logística pensada a medida de cada proyecto.

¿Te especializás como despachante en un rubro en particular?

Hoy en día manejo una actividad en particular. Si bien estoy abierto a recibir diferentes tipos de industrias, mi foco y fuerte está puesto en el rubro de la minería: oro, plata y, en un futuro no muy lejano, litio y cobre. Hay varios proyectos en el país y estoy enfocado en esos.

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¿Cómo se vincula hoy en Argentina la minería con el comercio exterior?

El servicio que prestamos junto con la minería es una asistencia integral, desde que inicia la orden de compra hasta la finalización del proceso de liberación de la mercadería en zona primaria aduanera. Hoy en día es asesoramiento más despacho aduanero, todo en un mismo circuito.

¿Qué se trae del exterior para el desarrollo de la actividad minera?

Es una industria muy amplia: desde bienes de capital y maquinarias hasta insumos y repuestos, todo lo que esté relacionado a la industria se importa, desde el armado de una planta hasta el repuesto más chico e ínfimo que se pueda imaginar. Siempre va relacionado a un bien de capital o a una máquina.

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¿Cómo se evalúa el transporte de esa mercadería, según lo que se importa?

Va relacionado a la criticidad de la mercadería y a la necesidad en sitio, es decir, en el proyecto por el cual se está trayendo la importación. De acuerdo a esa criticidad se evalúa una carga aérea; si los costos son más finos, se evalúa una carga marítima o terrestre desde países fronterizos.

¿Con qué países se vincula habitualmente el comercio exterior de la minería en Argentina?

Hay relación con muchos países a nivel internacional. También entran en juego las preferencias arancelarias, como en el caso del Mercosur, y se puede importar desde Estados Unidos, China o Europa. Es bastante abarcativo: no se centra en un solo origen, siempre va de la mano del desarrollo con cada proveedor.

¿Cuáles son los puntos críticos que no pueden fallar en la gestión de estas operaciones?

Los puntos críticos los relaciono con lo documental, y lo documental no puede fallar porque no puede haber errores. Es sumamente importante que todos los que participan en la cadena estén alineados y manejen la misma información, con buen feedback, para que el error sea casi nulo.

Minería
"Hoy el litio está operando muy bien y es donde uno hace el foco más fuerte, porque requiere una atención y un compromiso especial en el trato", señala Fernando (Foto: Shutterstock)

La minería suele asociarse a la importación, pero el resultado final es la exportación. ¿Cómo juega el despachante en ese otro extremo?

El despachante cumple la misma función tanto para importar como para exportar: es necesario un profesional idóneo para desarrollar tanto una operación de importación como una de exportación. La importación va vinculada a que el bien final producido en el país pueda exportarse después. Son importaciones productivas, pensadas para fabricar, producir o explorar, y llegar así a la exportación.

¿Hay algún mineral en particular que hoy te esté demandando más trabajo?

Hoy el litio está operando muy bien y es donde uno hace el foco más fuerte, porque requiere una atención y un compromiso especial en el trato: es un producto que no se puede humedecer ni manipular de cualquier manera. Hay que tener recaudos importantes en toda la operativa de exportación de ese tipo de carga.

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