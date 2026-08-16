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Exportaciones de Perú caen 4,6% en junio por menor pesca de anchoveta

La contracción pesquera por El Niño contrastó con el alza de oro, hierro y derivados de petróleo, mientras las importaciones subieron 19,7% impulsadas por bienes de consumo y capital

Puerto Perú
La paralización casi total de la extracción de anchoveta destinada a la producción de harina y aceite de pescado explicó el desplome (Foto: Shutterstock)
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Las exportaciones peruanas retrocedieron 4,6% en junio frente al mismo mes de 2025, según el informe sobre Evolución de las Exportaciones e Importaciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), difundido en los últimos días. La caída se concentró en el sector pesquero, golpeado por el fenómeno El Niño.

El documento detalla que la paralización casi total de la extracción de anchoveta destinada a la producción de harina y aceite de pescado explicó el desplome. Las exportaciones tradicionales pesqueras cayeron 67,8% en junio, el retroceso sectorial más pronunciado del mes.

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El Niño golpea la pesca, pero no frena el semestre

A pesar del resultado mensual, las exportaciones del primer semestre de 2026 acumularon un crecimiento de 3,9%, sostenido por el alza de los envíos tradicionales (4,2%) y no tradicionales (2,2%). El dato mensual negativo no altera, por ahora, la tendencia semestral positiva del comercio exterior peruano.

El calentamiento de las aguas marinas asociado a El Niño redujo la disponibilidad del recurso hidrobiológico y obligó a suspender las faenas de captura para consumo humano indirecto. Este tipo de eventos climáticos afecta de forma recurrente la cadena de abastecimiento pesquera del país, con impacto directo en los volúmenes embarcados.

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Metales con resultados mixtos

El volumen exportado del sector minero se contrajo 10,3% en junio, arrastrado por la caída de las ventas de cobre (-21,5%), aunque este metal se mantuvo como el más demandado por el mercado externo, con envíos por 1.548 millones de dólares. La demanda china de cobre concentrado y refinado cayó 36,5% respecto a igual mes de 2025.

También retrocedieron los despachos de zinc (-35,9%), estaño (-32,7%) y plata refinada (-7,2%), los dos primeros por menores compras del mercado chino y el tercero por la contracción de las adquisiciones de Estados Unidos y Canadá. En sentido opuesto, crecieron en valores reales el oro (3,4%), el plomo (67,5%) y el hierro (652%).

El petróleo y gas natural registraron un alza de 40,7%, impulsados por las ventas de derivados petroleros hacia Estados Unidos y Japón, que aumentaron 95,3%. Este comportamiento evidencia cómo la diversificación energética compensó parte de la caída pesquera dentro de la canasta exportadora.

Perú pesca
El contraste entre una oferta exportadora afectada por factores climáticos y una demanda importadora en expansión plantea un desafío de corto plazo para el balance comercial peruano (Foto: Shutterstock)

Agroexportaciones y productos no tradicionales al alza

El volumen de exportaciones no tradicionales creció 8,7% en junio, impulsado por el sector metalmecánico (47,8%), el químico (18,6%) y el pesquero no tradicional (18%), este último por mayores ventas de mejillones y veneras congelados, jibias, calamares y camarones, con un salto de 102,6% en este último producto.

El sector agropecuario también aportó dinamismo, con envíos que subieron 12,2% por el incremento de paltas o aguacates (16%), arándanos (145,8%), cacao crudo (1,4%) y manteca de cacao (129,1%). Estos productos siguen ganando peso dentro de la oferta exportable no tradicional del país.

Importaciones aceleran su ritmo de crecimiento

Mientras las exportaciones se desaceleraron, las importaciones crecieron 19,7% en junio, en un semestre donde el volumen importado subió 17,6% respecto a igual período de 2025. El impulso provino de los bienes de capital y materiales de construcción (25,9%), los bienes de consumo (22,9%) y las materias primas e insumos intermedios (10%).

En junio, las compras de bienes de consumo avanzaron 22,4%, con un salto de 38,4% en los duraderos, entre los que destacaron los medicamentos de uso humano (62,7%). Entre los no duraderos, sobresalieron los automóviles ensamblados (75,9%), las motocicletas (91,2%) y otros vehículos (80,3%).

El contraste entre una oferta exportadora afectada por factores climáticos y una demanda importadora en expansión plantea un desafío de corto plazo para el balance comercial peruano. De mantenerse la escasez de anchoveta en los próximos meses, el sector pesquero podría seguir restando puntos al resultado agregado del comercio exterior.

Sin embargo, la diversificación hacia minerales, hidrocarburos y agroexportaciones ofrece un colchón para sostener el desempeño exportador. El comportamiento de estos rubros durante el segundo semestre será clave para determinar si Perú logra revertir el impacto puntual de junio y consolidar el crecimiento acumulado del año.

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