Terremoto en Colombia obliga a reorganizar la logística del comercio exterior

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a través de su seccional en Buenaventura, emitió el Auto 2518 para suspender los términos del tránsito aduanero en la jurisdicción afectada (Foto: Shutterstock)

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El terremoto del lunes 10 de agosto golpeó a Buenaventura, Cali, el norte del Valle, Risaralda, Quindío, Caldas, Chocó y Cauca, y dejó como saldo operativo la interrupción de las principales arterias viales del suroccidente colombiano. El corredor que conecta Buenaventura con Loboguerrero y Buga, columna vertebral del comercio exterior del Pacífico, permanece con tramos bloqueados.

Algunas terminales portuarias de la región suspendieron actividades de forma preventiva mientras se evalúan los daños estructurales. La zona afectada incluye a Buenaventura, único puerto de gran calado del país en el Pacífico, que según Analdex, el gremio que agrupa a las empresas del comercio exterior colombiano, es responsable de cerca del 30% del intercambio comercial del país y de alrededor del 44% de la carga contenerizada nacional.

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Emergencia económica y fondo de reconstrucción

Ante ese escenario, el Gobierno nacional declaró la Emergencia Económica el 12 de agosto, un mecanismo constitucional que el presidente Abelardo De La Espriella anunció para crear el llamado Fondo Milagro. La entidad canalizará aportes nacionales e internacionales hacia la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos.

El propio Gobierno reconoció que la decisión se toma en medio de una crisis fiscal que calificó como la más compleja de la historia republicana, con un alto nivel de endeudamiento y escasez de recursos en tesorería, lo que condiciona el margen disponible para financiar la reconstrucción productiva de la región.

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Medidas aduaneras para sostener la operación

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a través de su seccional en Buenaventura, emitió el Auto 2518 para suspender los términos del tránsito aduanero en la jurisdicción afectada. La medida busca evitar que los plazos ordinarios se conviertan en una carga adicional para importadores y exportadores que operan en la zona del sismo.

En paralelo, el Ministerio de Hacienda avanza en un proyecto de decreto para suspender actuaciones aduaneras hasta el 10 de septiembre, con un ajuste al calendario tributario para las empresas de la región. Analdex solicitó, además, que la DIAN instruya a sus áreas de fiscalización a no abrir investigaciones sancionatorias por retrasos derivados del sismo.

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Corredores viales, puertos y cabotaje hacia el Caribe

Las intermitencias en las vías del suroccidente y los cierres del corredor Buenaventura-Loboguerrero-Buga complican el abastecimiento nacional, en momentos en que las terminales portuarias del Pacífico enfrentan una suspensión preventiva de parte de sus operaciones.

Analdex informó que respalda de manera directa la logística de transporte en Cali, el norte del Valle y Buenaventura, y coordina la vinculación de ingenieros estructuralistas y calculistas para evaluar la infraestructura crítica de la región afectada.

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El presidente Abelardo De La Espriella anunció el Fondo Milagro, que canalizará aportes nacionales e internacionales hacia la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos (Foto: Shutterstock)

El gremio divulga en tiempo real las afectaciones viales y el estado de la operación aeroportuaria y portuaria en el corredor de Buenaventura. Esa información resulta clave para coordinar el ingreso de ayuda humanitaria y sostener, en paralelo, la continuidad operativa del comercio exterior de sus afiliados.

Para descongestionar los terminales del Pacífico, Analdex impulsa además ante las autoridades la autorización de cabotaje temporal entre Buenaventura y Cartagena bajo la figura de fuerza mayor o caso fortuito. La medida permitiría redistribuir cargas hacia el Caribe mientras se normaliza la operación portuaria en el suroccidente.

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El Ministerio de Transporte, el Instituto Colombiano Agropecuario y el Invima participan en las mesas de trabajo que buscan agilizar normativas específicas para el ingreso de ayudas internacionales y el levantamiento temporal de trámites que regulan el movimiento de mercancías en las zonas declaradas en emergencia.

Un reacomodo que definirá la competitividad regional

La magnitud de los daños y la duración de los cierres viales determinarán qué tan rápido el suroccidente colombiano recupera su rol dentro de las cadenas de suministro nacionales. Mientras se restablece la conectividad terrestre, el eventual cabotaje hacia el Caribe podría convertirse en una solución transitoria para sostener el flujo de comercio exterior.

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La combinación entre flexibilidad aduanera, cabotaje y reconstrucción de infraestructura será decisiva para que Buenaventura, principal puerto del Pacífico colombiano, no pierda competitividad logística frente a otros corredores mientras avanza, en las próximas semanas, la recuperación operativa de la región.