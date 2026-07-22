La logística que nadie ve: el comercio exterior detrás de cada importación

Susana Compostela es profesional del comercio exterior (Foto: Movant Connection)

Para explicar por qué la zona franca cambia las reglas del juego frente a un depósito fiscal, Susana lo resume así: “en la zona franca se puede desunitizar la carga, se puede retirar un artículo suelto de adentro de una caja y hacer un despacho solo por eso”. Desde su experiencia como profesional del comercio exterior, repasa cómo el conocimiento técnico y la elección de la herramienta logística correcta cambian por completo el resultado de una operación de importación.

¿Cómo describís tu trabajo dentro del comercio exterior?

Formalmente la actividad es la de despachante de aduana, pero en la práctica hacemos el recorrido de punta a punta: nos conectamos con el proveedor, coordinamos con el forwarder y con el transportista local, y también acompañamos la parte bancaria de la operación. A esta altura me defino directamente como profesional del comercio exterior, porque hay clientes a los que les resolvemos todo el proceso como un outsourcing completo.

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Con tantos años en el sector, ¿cuáles fueron las mejores épocas del comercio exterior en la Argentina?

Todo depende desde qué lado se lo mire. Hubo una época en que se simplificaron muchísimo las regulaciones y los trámites, y ahí se marcó una diferencia real en la operatoria diaria. Hoy se trabaja bastante más tranquilo, sin la carga de restricciones que antes complicaban cada despacho.

Pero también es cierto que cuanto más difícil es el contexto, mejor se valora al profesional que conoce la operatoria, sabe moverse dentro del mercado y le encuentra la vuelta legal a cada problema. En las épocas en que todo es simple, cualquiera hace un despacho, y ahí el conocimiento pierde un poco de brillo.

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¿Qué habilidades cambiaron en el sector y qué rol empieza a jugar la inteligencia artificial?

Es un cambio terrible, en el buen sentido. Si le das a la inteligencia artificial la información clara, te clasifica una mercadería como el mejor clasificador y en un segundo. Hay tareas de sistemas y de clasificación que van a ir quedando en el camino si no se actualizan los equipos, así que hoy hay que estar permanentemente dando soporte y capacitación al cliente para que note la diferencia.

El diferencial humano aparece cuando sale una resolución o una medida nueva: la inteligencia artificial te da un resumen y hasta una pauta bastante buena, pero la mirada final la sigue poniendo quien razona, lee y tiene el conocimiento y la experiencia. Es una herramienta que simplifica mucho el trabajo, pero no reemplaza esa lectura final.

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Para quien no conoce el término, ¿qué representa operar con una zona franca?

Es una herramienta muy cómoda para la operatoria. El trámite consiste en trasladar la mercadería desde un puerto hacia la zona franca declarando un tránsito de importación, con precinto satelital, sin nacionalizarla en ese movimiento.

"Muchas veces el área comercial compra sin consultar y sin pensar en los problemas que después le genera a la operación de comercio exterior", revela Susana (Foto: Shutterstock)

La diferencia central frente a un depósito fiscal es que en la zona franca se puede desunitizar la carga: se puede retirar un artículo suelto de adentro de una caja y hacer un despacho solo por eso, mientras que en un depósito fiscal hay que retirar el bulto cerrado.

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La otra diferencia grande es el tiempo. En un depósito fiscal los plazos se van acortando, hasta 90 o 180 días según el caso. En la zona franca no hay ese límite: se puede tener la mercadería el tiempo que se quiera, sin multas ni limitaciones. Además se puede mezclar en un solo despacho de importación mercadería de varios embarques distintos, algo que en un depósito fiscal no se puede hacer.

¿Qué perfil de usuario aprovecha mejor estas condiciones de la zona franca?

Le vienen mejor a quienes reciben embarques en distintos momentos y después quieren retirar todo junto, o ir seleccionando de a poco según necesiten. En el rubro del calzado, por ejemplo, los embarques llegan de distintos orígenes y con distintos modelos en un mismo contenedor, y después se va retirando de cada embarque por separado.

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En otras épocas la zona franca estuvo abarrotada de vehículos, y también hubo mucho movimiento de importadores de bebidas que usaban ese esquema. Son rubros que necesitan flexibilidad para administrar el ingreso y la salida de la mercadería según la demanda, sin quedar atados a plazos fijos.

¿Cómo se vive hoy el liderazgo en un sector atravesado por tantos cambios tecnológicos?

Siento que hoy son los jóvenes los que sostienen a la empresa. La experiencia está, sin duda, pero hoy hace falta manejarse con coaching, con capacitación permanente y con toda la presencia en sistemas que antes no hacía falta. Yo no soy la que se anota en esos cursos, pero dejo que sean ellos los que tengan autonomía para manejarse en cada área.

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Antes un estudio de comercio exterior se elegía por trayectoria, de cliente en cliente, por seriedad y por estar siempre al lado del cliente. Hoy el mercado es distinto: hay que tener visibilidad, estar en los sistemas y sostener esa reputación con otras herramientas además del boca a boca.

¿Qué lugar que ocupa el comercio exterior dentro de las empresas?

Las empresas todavía valoran poco el comercio exterior. Muchas veces el área comercial compra sin consultar y sin pensar en los problemas que después le genera a la operación de comercio exterior, cuando en realidad comprar bien es tan importante como vender bien. Una buena logística de punta a punta es lo que termina llevando un contrato a buen puerto.

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