El sentido común, la clave para gestionar la logística en tiempos de disrupción constante

Guillermo Claus es gerente de logística de una empresa petroquímica (Foto: Movant Connection)

“La logística multimodal es la logística lógica”. Con esa definición, Guillermo repasa los conocimientos que exige hoy el sector, los desafíos crecientes que atraviesa la cadena de suministro global, las particularidades de operar en una industria regulada como la petroquímica y el rol que cumple la logística en el día a día de la sociedad, más allá de que rara vez se la reconozca.

¿Cuáles son los conocimientos esenciales para desempeñarse en logística hoy?

Más que conocimientos puntuales, lo más importante es entender que no existe una única solución para un problema. La flexibilidad es clave para el profesional de logística de hoy. También es central la aplicación de datos para la toma de decisiones y el pensamiento analítico. Lo técnico se aprende en la propia operación: no hay una ciencia muy compleja detrás, sino mucha experiencia y sentido común bien aplicado.

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¿Y a la inversa, cuáles son los desafíos que enfrentan hoy los profesionales del sector?

La teoría marca tendencias claras sobre cómo deberían ser los procesos y las cadenas de suministro, pero las disrupciones globales de los últimos años obligan a reescribir esas reglas todo el tiempo: eventos climáticos, conflictos comerciales, bélicos y epidemias. A esto se suma la falta de integración entre los actores de la cadena, que no siempre están en el mismo nivel de desarrollo, algo que se complica más con el comercio internacional.

¿Qué ventajas ofrece la logística multimodal y qué la limita hoy en la Argentina?

La logística multimodal es la logística lógica: la distancia larga se resuelve en tren o barco, y la última milla en camión. Elegir el medio correcto trae eficiencia, menores costos y beneficios en sustentabilidad, con transportes que emiten menos carbono. El problema en la Argentina es la infraestructura, sobre todo la ferroviaria, y es más simple aplicarlo cuando hay volumen para integrar proveedores como uno solo.

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¿Qué particularidades presenta la industria petroquímica en materia de regulaciones y certificaciones?

No existe una única respuesta, depende del tipo de producto. En los regulados o peligrosos, la complejidad pasa por las buenas prácticas de manejo, dado el impacto que pueden generar: ahí las certificaciones y procedimientos son fundamentales, con exigencia de documentación y trazabilidad. En segmentos como los plásticos, el enfoque es distinto: administrar volumen, capacidad y sostener el flujo frente a la variabilidad de producción y demanda.

"Hay que saber qué tecnología aplicar, en qué momento y condiciones. Vi fallar sistemas inteligentes por falta de disciplina operativa o por datos mal cargados", sostiene Guillermo (Foto: Shutterstock)

¿Cómo le explicarías a la sociedad la importancia de la logística en el día a día?

En los momentos de crisis se demuestra con claridad la importancia de la logística en nuestras vidas. Durante la pandemia, el rol que cumplió para sostener los suministros médicos y alimenticios fue clave para mantener a la sociedad funcionando. Es una función que históricamente fue el último eslabón de la cadena de suministro: se espera que cumpla y se marca cuando falla, pero no siempre se festeja cuando funciona bien.

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¿Qué rol le asignás a la tecnología frente a estos desafíos?

Hay una tendencia a creer que hay que implementar inteligencia artificial para todo, pero cada situación tiene su solución específica: hay que saber qué tecnología aplicar, en qué momento y condiciones. Vi fallar sistemas inteligentes por falta de disciplina operativa o por datos mal cargados. Lo mismo puede pasar entre un almacén automático y uno convencional: entender el contexto y usar sentido común es la clave para gerenciar la logística.