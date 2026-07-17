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El parlamento de Israel se disolvió y pone rumbo a las elecciones del 27 de octubre

La votación fue respaldada por 62 de los 120 miembros de la Knéset, luego de aprobar una serie de leyes promovidas por el gobierno de Netanyahu

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El Parlamento de Israel aprueba su disolución de cara a las elecciones generales previstas en octubre
El Parlamento de Israel aprueba su disolución de cara a las elecciones generales previstas en octubre

El Parlamento de Israel aprobó su disolución este viernes de cara a las elecciones del 27 de octubre, tras haber adoptado una serie de proyectos de ley favorables al primer ministro Benjamin Netanyahu, candidato a otro mandato pese a su popularidad en declive.

La votación fue respaldada por 62 de los 120 miembros de la Knéset.

La coalición gobernante de Netanyahu, de 76 años, aprobó una serie de polémicos proyectos de ley en una maratoniana sesión final destinados a fortalecer su posición y satisfacer a los aliados ultraortodoxos.

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Una de estas legislaciones resta poderes al fiscal general, bloquea el arresto de ultraortodoxos que evaden el servicio militar y amplía la supervisión gubernamental de los medios de comunicación.

Además de aprobar su disolución, el Parlamento dio luz verde a un aumento de la financiación de los partidos políticos.

Pese a la disolución, la asesora legal de la Knéset, Sagit Afik, afirmó que la cámara puede seguir activa unos 10 días más porque la ley que confirma la fecha de las elecciones fue devuelta a un comité.

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Miembros de la Knéset, el parlamento de Israel. REUTERS/Ronen Zvulun
Miembros de la Knéset, el parlamento de Israel. REUTERS/Ronen Zvulun

Netanyahu, primer ministro que más tiempo ha estado en el cargo en la historia del Estado de Israel, se encuentra en una posición debilitada. Las encuestas muestran que la mayoría de los israelíes quieren que dimita.

El exjefe del Estado Mayor del ejército, Gadi Eisenkot, se perfila como su principal rival en la urnas.

Tras ello, la Knesset ha publicado un mensaje en redes sociales en el que ha destacado que finaliza su mandato de cuatro años por primera vez desde hace 38 años, antes de resaltar que durante este periodo “funcionó en los momentos más difíciles que ha conocido la sociedad israelí”, en referencia a los ataques del 7 de octubre de 2023 y la guerra en Oriente Próximo.

“Una Knesset cuyos miembros supieron afrontar los desafíos, pero también mantenerse firmes frente a los enemigos que vinieron a destruirnos”, ha dicho. “Como todas las Knesset anteriores, y todas las que vendrán después, la 25ª Knesset fue la Knesset del pueblo. Porque esta es la casa del pueblo, y todos sus miembros, por generaciones, son sus elegidos”, ha zanjado.

Legisladores en el Parlamento israelí discuten tras la votación de un proyecto de ley que busca igualar el estudio de los textos judíos con el servicio militar, en Jerusalén, el lunes 13 de julio de 2026. (AP Foto/Ohad Zwigenberg)
Legisladores en el Parlamento israelí discuten tras la votación de un proyecto de ley que busca igualar el estudio de los textos judíos con el servicio militar, en Jerusalén, el lunes 13 de julio de 2026. (AP Foto/Ohad Zwigenberg)

El presidente del Parlamento israelí, Amir Ohana, ha resaltado que “puede decir con honestidad que este fue el mandato más desafiante en la historia de la Knesset”, incluidas “protestas de diversos tipos y la guerra más larga y más difícil en la historia del Estado”, según un comunicado publicado por el legislativo tras su disolución.

“Espero que pronto regresemos aquí y recordemos que, a pesar de todos los desacuerdos, no somos enemigos, sino socios, aunque seamos rivales, y que todos somos miembros de una misma nación y un mismo país”, ha dicho Ohana, quien ha expresado su deseo de que los próximos parlamentarios “generen más bien” tras las elecciones.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aspira a obtener un nuevo mandato en medio de sondeos que apuntan a un descenso de su popularidad y la de su Ejecutivo, encabezado por el Likud y respaldado por partidos ultraortodoxos y ultraortodoxos que han tenido un peso creciente en las decisiones políticas en el país.

(Con información de AFP y Europa Press)

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