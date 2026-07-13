La confianza: el verdadero activo estratégico de la minería

Martín Ingrassia es especialista en compras y contrataciones (Foto: Movant Connection)

La minería argentina atraviesa un momento de grandes oportunidades. La creciente demanda mundial de minerales estratégicos para la transición energética, sumada al interés por desarrollar nuevos proyectos en el país, ha vuelto a posicionar a provincias como San Juan, Catamarca, Salta, Mendoza, Rio Negro y Jujuy como protagonistas de un escenario con un enorme potencial de crecimiento.

Sin embargo, el verdadero éxito de esta oportunidad no dependerá únicamente de la calidad de los recursos geológicos o de la llegada de inversiones. El desafío será consolidar una industria capaz de generar y sostener la confianza de la sociedad a través de una gestión sustentable, segura y transparente.

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Más allá de los recursos: la confianza como eje

Durante muchos años, la actividad minera fue evaluada principalmente por su capacidad para generar empleo, atraer inversiones y aumentar las exportaciones. Hoy la sociedad demanda mucho más. Exige transparencia, cuidado ambiental, altos estándares de seguridad, participación de las comunidades y beneficios concretos para las economías regionales. En ese contexto, la sustentabilidad y la seguridad han dejado de ser aspectos vinculados exclusivamente al cumplimiento normativo para convertirse en factores determinantes de la legitimidad y la reputación de cualquier proyecto.

La denominada “licencia social para operar” ya no puede entenderse como una instancia que se obtiene al inicio de un emprendimiento. Se construye y se renueva todos los días, a partir de decisiones, conductas y resultados visibles. La confianza no surge de campañas de comunicación ni de informes de sustentabilidad; nace cuando las comunidades perciben coherencia entre los compromisos asumidos y las acciones concretas.

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Las preocupaciones de distintos sectores de la sociedad respecto del uso responsable del agua, la protección de los ecosistemas y los posibles impactos ambientales forman parte de un debate legítimo que no debe minimizarse. Por el contrario, representan una oportunidad para fortalecer la actividad mediante procesos transparentes, monitoreos confiables, información pública y espacios genuinos de diálogo. Una industria que escucha, explica y responde con evidencia genera mayor credibilidad que aquella que solo comunica sus logros.

La denominada “licencia social para operar” ya no puede entenderse como una instancia que se obtiene al inicio de un emprendimiento. Se construye y se renueva todos los días (Foto: Shutterstock)

Seguridad, transparencia y relaciones con la comunidad

En este escenario, las provincias mineras enfrentan un desafío complejo. Deben promover el desarrollo de proyectos capaces de impulsar sus economías y generar empleo de calidad, pero al mismo tiempo garantizar reglas claras, controles eficaces y una institucionalidad que brinde confianza tanto a los inversores como a la sociedad. La aceptación pública de la minería no dependerá únicamente del potencial económico de los proyectos, sino también de la capacidad de demostrar que el desarrollo puede convivir con una gestión ambiental responsable y con una fiscalización sólida e independiente.

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La seguridad constituye otro de los pilares fundamentales de esa confianza. La minería moderna ha alcanzado estándares cada vez más elevados en materia de prevención de riesgos y protección de las personas, aunque el objetivo de mejorar continuamente nunca desaparece. Cada incidente no solo impacta sobre quienes participan directamente de la operación, sino que también influye en la percepción que la sociedad construye sobre toda la industria. En un contexto donde la información circula de manera inmediata, una cultura de seguridad sólida protege a las personas y fortalece la credibilidad del sector.

Otro de los grandes desafíos consiste en gestionar adecuadamente las expectativas que genera cada nuevo proyecto. El anuncio de una inversión suele despertar esperanzas de crecimiento económico, empleo y desarrollo regional. Sin embargo, la minería es una actividad de largo plazo, con etapas claramente diferenciadas y tiempos que muchas veces no coinciden con las expectativas de las comunidades. Cuando la información no es clara o las promesas superan las posibilidades reales, la confianza puede deteriorarse incluso antes de que un proyecto entre en operación.

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Por ello, comunicar con transparencia resulta tan importante como ejecutar correctamente un proyecto. Explicar los plazos, los alcances, los riesgos y los beneficios de manera honesta contribuye a construir relaciones más maduras entre empresas, gobiernos y comunidades. La gestión de expectativas no implica reducir el entusiasmo por las oportunidades que ofrece la minería, sino fortalecer su credibilidad mediante una comunicación responsable y basada en hechos verificables.

En definitiva, la licencia social no se fortalece únicamente cuando una empresa demuestra un desempeño ambiental responsable o mantiene altos estándares de seguridad. También se consolida cuando las comunidades perciben instituciones presentes, procesos transparentes y un compromiso genuino con el desarrollo sostenible. La sustentabilidad no debe entenderse únicamente como una meta ambiental; es una forma de gestionar la actividad con una visión de largo plazo, equilibrando el crecimiento económico, la protección del entorno y el bienestar de las personas.

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Argentina cuenta con recursos geológicos capaces de convertir a la minería en uno de los motores de su desarrollo económico durante las próximas décadas. Pero ese potencial solo podrá materializarse plenamente si el crecimiento productivo avanza acompañado por instituciones sólidas, una gestión responsable y una visión de largo plazo. La confianza será, probablemente, el recurso más valioso que deberá administrar la industria.