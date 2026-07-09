La logística minera define una hoja de ruta para superar los cuellos de botella del sector

El objetivo no es únicamente aumentar la capacidad de transporte, sino también mejorar la conectividad entre los yacimientos, los centros logísticos, los pasos fronterizos y los puertos de exportación (Foto: Prensa CFI)

La logística se consolida como uno de los factores determinantes para el crecimiento de la minería argentina. Con ese diagnóstico, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) presentó los avances del Plan de Logística Minera, una iniciativa que busca identificar los principales cuellos de botella que afectan a la producción y exportación de minerales estratégicos como litio, cobre, oro y plata, y definir una hoja de ruta para superarlos mediante inversiones, mejoras de infraestructura y una mayor coordinación entre el sector público y privado.

Durante la presentación se dieron a conocer los resultados del análisis de las cadenas logísticas de los principales complejos mineros del país, junto con una cartera de proyectos de inversión y una guía de instrumentos financieros para facilitar obras estratégicas.

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El trabajo forma parte de la Estrategia Federal Logística impulsada por el CFI y fue concebido como una herramienta dinámica, capaz de actualizarse a medida que evolucionen la actividad minera y las necesidades de transporte del sector.

El CFI impulsa una estrategia federal para la minería

Los informes elaborados para las cadenas de litio, cobre, oro y plata coinciden en que el crecimiento proyectado para la minería requerirá una transformación de la infraestructura logística del país. El objetivo no es únicamente aumentar la capacidad de transporte, sino también mejorar la conectividad entre los yacimientos, los centros logísticos, los pasos fronterizos y los puertos de exportación, reduciendo tiempos, costos y riesgos operativos.

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En el caso del litio, el estudio señala que la demanda global continuará creciendo durante las próximas décadas y que Argentina podría convertirse en el segundo productor mundial hacia la próxima década, con exportaciones superiores a los 9.000 millones millones de dólares hacia 2035, siempre que logre resolver las limitaciones logísticas que hoy condicionan el desarrollo de los proyectos.

Entre los principales desafíos aparecen la localización de los yacimientos en zonas alejadas de los principales centros urbanos, la dependencia casi exclusiva del transporte por carretera y la necesidad de fortalecer corredores binacionales, nodos logísticos e infraestructura ferroviaria.

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El informe sobre cobre plantea un escenario similar. La cartera de proyectos concentrada principalmente en San Juan, Catamarca y Salta podría generar cerca de 4 millones de toneladas anuales de productos para transportar entre concentrados y cátodos. Ese crecimiento demandará una infraestructura logística capaz de acompañar operaciones de gran escala y mejorar la conexión entre los yacimientos y los principales corredores de exportación.

Los informes elaborados para las cadenas de litio, cobre, oro y plata coinciden en que el crecimiento proyectado para la minería requerirá una transformación de la infraestructura logística del país (Foto: Shutterstock)

Infraestructura y transporte, los principales desafíos

Los tres estudios coinciden en que el transporte carretero continuará siendo el principal modo para abastecer a los proyectos mineros y trasladar la producción, incluso si avanzan nuevas inversiones ferroviarias. Sin embargo, advierten que el estado de numerosas rutas nacionales y provinciales, especialmente en zonas de montaña, constituye uno de los principales obstáculos para mejorar la competitividad del sector.

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A ese escenario se suma otro desafío: el crecimiento simultáneo de los proyectos de litio y cobre incrementará la demanda de camiones, equipos especializados y conductores capacitados para operar en alta montaña. Los informes advierten que, de no ampliarse la capacidad del transporte, podrían generarse nuevos cuellos de botella logísticos y mayores costos operativos debido a la escasa renovación de flota y a las dificultades de acceso al financiamiento.

Entre las recomendaciones técnicas también se propone potenciar la intermodalidad, promoviendo la combinación del transporte automotor con el ferrocarril cuando resulte viable, impulsar esquemas de logística de retorno para mejorar el aprovechamiento de los viajes y fomentar contratos de largo plazo que permitan reducir la volatilidad de los costos de transporte.

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Una logística pensada para sostener el crecimiento

Además de las obras viales, la estrategia federal incorpora propuestas para desarrollar nodos logísticos, centros de transferencia de carga, depósitos fiscales, plataformas intermodales y mejoras en la conectividad digital de las regiones mineras. También contempla la rehabilitación de ramales ferroviarios estratégicos y el fortalecimiento de los corredores de integración con países vecinos para facilitar la salida de la producción hacia los mercados internacionales.

Los documentos destacan además la necesidad de avanzar en una gobernanza que articule a Nación, provincias, municipios, empresas y prestadores logísticos mediante herramientas de planificación, sistemas de información georreferenciada y mecanismos de financiamiento público-privado. Bajo esa premisa, el Plan de Logística Minera se plantea como una hoja de ruta para orientar inversiones y coordinar acciones que permitan acompañar el crecimiento del sector con una infraestructura acorde.

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Más que un conjunto de obras aisladas, la propuesta impulsada por el CFI busca consolidar una visión integral de la logística minera. El objetivo es que el potencial exportador de minerales estratégicos pueda sostenerse sobre una red de transporte más eficiente, resiliente y competitiva, capaz de acompañar el desarrollo de las economías regionales y mejorar la inserción internacional de la minería argentina.