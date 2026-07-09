Los proveedores no son solo un número en el sistema

Melissa Frisancho Campos es especialista en gestión de proveedores en el sector de transmisión de energía (Foto: Movant Connection)

Cuando una línea de transmisión eléctrica queda fuera de servicio, no hay tiempo para buscar quién puede repararla. Cuando una mina paraliza operaciones porque un equipo falló y el proveedor no tiene repuestos disponibles, el costo por hora puede ser devastador. En industrias donde la operación no puede parar, los proveedores dejan de ser un tema de compras y se convierten en una decisión estratégica.

Cuando los proveedores dejan de ser números

Trabajar en la gestión de proveedores de una empresa del sector energía, donde gran parte de la operación depende de contratistas que ejecutan actividades críticas, me ha permitido entender que un buen proveedor no es el más barato ni el que tiene el catálogo más amplio. Es el que responde cuando más se le necesita.

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Y para saber si realmente puede responder, hay que ir más allá de lo que declaran. Hay empresas que en papel tienen experiencia, certificaciones y equipos. Pero cuando preguntas cuántos proyectos similares están ejecutando hoy, cuánta cuadrilla tienen disponible esta semana o cuál es su carga de trabajo actual, la historia cambia.

Un proveedor con backlog saturado va a incumplir plazos, aunque haya ganado la licitación con la mejor propuesta técnica. Y un proveedor sin liquidez para financiar materiales mientras espera el pago empieza a improvisar: retrasa compras, reduce personal, subcontrata sin supervisión. Eso termina siendo nuestro problema.

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A esto hay que sumar algo que muchas empresas todavía subestiman: la cultura de seguridad real, no la carpeta de procedimientos SST que presentan en la licitación, sino la que se ve en campo cuando nadie los está mirando. Todo eso, capacidad, liquidez, seguridad, solo se conoce si te acercas de verdad al proveedor.

Ahora bien, conocer bien a un proveedor toma tiempo. Y cuando esa relación funciona, la tentación natural es seguir adjudicándole. El problema es que esa comodidad tiene un costo silencioso: la dependencia. Si ese proveedor falla, o simplemente no tiene capacidad disponible cuando más lo necesitas, quedas expuesto sin alternativas reales.

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Desde gestión de proveedores podemos identificar nuevas empresas que califican, ampliar la base, proponer opciones. Pero lo que encontramos en la práctica es resistencia. No siempre explícita, muchas veces es un miedo más silencioso a probar lo desconocido, a correr el riesgo de que algo salga mal con alguien sin historial con la empresa. Y ese miedo se traduce en un rechazo sistemático al proveedor nuevo, por más que cumpla todos los requisitos.

Lo paradójico es que esa resistencia tiene un costo que no se contabiliza: mantiene la dependencia, reduce el poder de negociación y deja a la organización sin margen de maniobra cuando lo necesita. La diversificación no es abandonar al proveedor que funciona, es asegurarse de que siempre haya alternativas calificadas y listas para activarse. Pero lograr eso requiere no solo trabajo técnico desde el área, sino también una conversación interna honesta sobre el costo real de no diversificar.

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Cuando una línea de transmisión eléctrica queda fuera de servicio, no hay tiempo para buscar quién puede repararla (Foto: Shutterstock)

Diversificación y dependencia: el equilibrio necesario

Y ahí es donde entra algo que suele pasarse por alto: la calidad de la relación con los proveedores no depende solo de cuánto los evaluamos, sino de cómo nos relacionamos con ellos. La comunicación con proveedores tiene un problema estructural en muchas organizaciones, fluye en una sola dirección. Les pedimos información, les enviamos requerimientos, los evaluamos. Pero pocas veces les compartimos lo que nosotros también sabemos y que les sería útil: cuándo viene un proyecto, qué cambios se esperan, qué lecciones dejó el contrato anterior. Una relación que solo tiene sentido cuando necesitamos algo del otro lado no es una relación, es una transacción con cara de alianza.

Relaciones bidireccionales para ganar confianza

Cuando la comunicación es genuina y bidireccional, algo cambia. El proveedor te avisa cuando tiene un problema antes de que el plazo venza. Te llama para decirte que el equipo que esperaban no llegó, que encontraron una condición en campo que no estaba en los planos, que tuvieron una baja de personal inesperada. Ese aviso temprano vale mucho, te da tiempo de reaccionar. Un proveedor que no confía en cómo vas a reaccionar oculta el problema hasta que ya no puede más. Y cuando sale a la luz, el margen de maniobra es mínimo.

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La confianza se construye siendo predecibles y siendo recíprocos. Que el proveedor sepa cómo lo vas a evaluar y que reciba retroalimentación específica y útil, no solo una nota. Pero también que sienta que del otro lado hay alguien que comparte información, no solo que la solicita. Eso aplica igual para los proveedores con los que llevas años trabajando que para los nuevos que estás intentando incorporar: si solo los convocas para pedirles datos y nunca les das contexto de por qué o para qué, la relación empieza con desconfianza.

Al final, la gestión de proveedores no consiste únicamente en seleccionar empresas que cumplan un contrato. Consiste en construir una red de aliados capaces de sostener la operación cuando las condiciones dejan de ser ideales. Y gestionarlos bien, conocerlos de verdad, diversificar sin miedo, construir relaciones que funcionen en ambas direcciones, no es un tema administrativo. Es una decisión estratégica que merece la misma atención que cualquier otra.

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