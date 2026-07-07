Cuando la temporada no perdona: la logística detrás de juguetes y electrónica

Pablo Cazón es analista de comercio exterior especializado en juguetería y productos eléctricos (Foto: Movant Connection)

“Siempre va a haber retraso en este tipo de mercadería”. Con esa certeza aprendida en el día a día, Pablo repasa cómo la importación de juguetes y productos eléctricos exige certificaciones puntuales, planificación estacional y una gestión de pagos al exterior que no admite errores, en un rubro donde cualquier demora impacta directamente en la temporada de venta, tanto para clientes de Argentina como de Uruguay, y donde la coordinación con proveedores y navieras deja poco margen.

¿Qué particularidades tiene el sector de juguetería y productos eléctricos desde el comercio exterior?

El rubro de juguetería y productos eléctricos conlleva mucha certificación: certificados de ftalatos y de seguridad eléctrica para los juguetes, y certificaciones específicas para los productos eléctricos. Sin ese respaldo, la mercadería no puede nacionalizarse en Argentina, y el seguimiento de cada operación, desde la orden de compra hasta la llegada al depósito, tiene que ser constante.

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¿Cómo impactan los pagos al exterior en la operatoria con proveedores?

Para abrir una carta de crédito, los proveedores suelen solicitar la confirmación del banco emisor y del banco avisador, además de los datos SWIFT. Con los proveedores chinos esa gestión se vuelve más compleja, porque trabajan con bancos propios que no operan habitualmente con entidades locales, lo que genera demoras y pedidos de confirmación adicionales, sumado a la operatoria con clientes de Argentina y de Uruguay.

¿Con cuánta anticipación se planifica la llegada de la mercadería estacional?

La operatoria arranca a comienzos de cada año, alrededor de marzo, con la gestión de las órdenes de compra para la temporada que va de agosto a diciembre. Hay que sumarle los feriados en China, que suelen extenderse y requieren paciencia adicional. De hecho, mientras algunas empresas todavía cierran la venta de una temporada, ya se abren las gestiones de compra de la siguiente.

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¿Qué particularidades presentan las cargas de este tipo de mercadería?

Productos como los anafes se clasifican como carga IMO clase dos, considerada mercadería peligrosa. Eso implica que la documentación suele demorar más en ser aceptada por las navieras. Siempre va a haber retraso en este tipo de mercadería: algunas navieras la aprueban con demora y otras directamente no la aceptan, lo que obliga a manejar los plazos con más margen del habitual.

"En la facultad se aprende la clasificación arancelaria y a investigar mercados; en el trabajo se aprende a gestionar una orden de compra y la operatoria real de una importación", sostiene Pablo (Foto: Shutterstock)

¿Qué herramientas ayudaron a optimizar la cadena de suministro en los últimos años?

La inteligencia artificial se convirtió en una herramienta clave para distintas áreas del comercio exterior y agilizó procesos que antes llevaban más tiempo. Los trámites bancarios que antes exigían ir personalmente a la sucursal y sacar turno hoy se resuelven de otra manera, lo que también ordenó la operatoria diaria. Es una actualización que, en algunos procesos, se nota mucho más que en otros.

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¿Qué rol jugaron la formación académica y la experiencia en su desarrollo profesional?

La formación académica es una herramienta necesaria, pero va de la mano con la experiencia: una sin la otra no alcanza. En la facultad se aprende la clasificación arancelaria y a investigar mercados; en el trabajo se aprende a gestionar una orden de compra y la operatoria real de una importación, algo que el ámbito universitario no siempre llega a mostrar.

¿Qué reflexión le gustaría compartir sobre el sector?

El mundo de la logística y el comercio exterior todavía no se difunde tanto como podría. Escuchar a colegas contar su experiencia desde adentro del mercado resulta muy enriquecedor, porque permite conocer otras áreas del comercio exterior. Antes se le daba poco lugar a estos espacios; hoy, entrevistas como esta ayudan a motivar a quienes se están formando en el rubro.

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