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Tras el triunfo ante Egipto, Scaloni habló del particular apodo que recibió del plantel de Argentina: el origen

El entrenador de la selección se quebró en el vestuario del Atlanta Stadium después de la remontada para avanzar a cuartos de final del Mundial 2026, y fue él mismo quien contó ante la prensa el mote con el que el plantel bromea desde Qatar 2022

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Lionel Scaloni lloró en el vestuario del Atlanta Stadium tras la remontada de Argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, y sus propios jugadores le volvieron a llamar por un apodo que nació gracias a una sensibilidad que el técnico no intenta disimular, porque es parte de su esencia.

El entrenador de la selección argentina llegó a la conferencia de prensa con los ojos todavía húmedos y con algo que decir al respecto. Tras el pitazo final que confirmó el triunfo 3-2 sobre Egipto —con Argentina abajo 0-2 en el marcador hasta el minuto 79—, Scaloni no pudo contener la emoción. Fue en el vestuario donde volvió a quebrarse, y fue allí también donde sus jugadores le recordaron el apodo: “La Llorona”. “Siempre me emociono. Lo que pasa es que a veces sale la lágrima. Salieron también en el vestuario las lágrimas. Ya me dicen los chicos hasta La Llorona“, admitió el técnico ante la prensa, con una exhalación entre medio que decía tanto como las palabras.

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Lejos de molestarse, Scaloni fue directo: “No me importa”. Y explicó por qué. Para él, esas emociones no son una debilidad ni una rareza, sino la razón misma por la que eligió este camino. “Me hice entrenador para cuando deje de jugar tener estas emociones. Por eso, no porque me guste ser entrenador”, afirmó.

Scaloni también extendió esa emoción a su cuerpo técnico: “Vivir esta emoción para mí, para el Ratón (Ayala), para Pablo (Aimar), para Walter (Samuel), para todos los que hemos jugado durante veinte años al fútbol, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble". El técnico equiparó lo que sintió ante Egipto con lo más grande que vivió en el deporte: “No estábamos en una final, pero la magnitud de lo de hoy es comparable con lo grande que hemos vivido”.

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Cuando nació el apodo de los jugadores para Scaloni

Este video presenta un documental o serie de entrevistas. Muestra un estadio de fútbol con las banderas de Argentina y Francia desplegadas en el campo, identificando la final del Mundial Qatar 2022. Se incluyen planos de Lionel Scaloni, Lionel Messi, Emiliano Martínez y Rodrigo De Paul, sentados en diferentes interiores, donde conversan. El contenido está centrado en sus declaraciones sobre el evento deportivo.

El apodo de “La Llorona” no apareció en Atlanta. Tiene fecha de origen y escenario preciso: la charla técnica previa a la final del Mundial de Qatar 2022, el 18 de diciembre de ese año, cuando Argentina se preparaba para enfrentar a Francia. Ese día, Scaloni intentó hablar frente al plantel reunido y no pudo. La emoción lo desbordó antes de terminar la primera oración.

Emiliano Martínez lo recordó en la miniserie El Método Scaloni, estrenada el 28 de mayo de 2026 en la plataforma Flow: “Arrancó Scaloni, ‘el equipo va a jugar así, Fideo por izquierda, va a hacer un tremendo quilombo, el partido está ahí. Encaralo en todos los tiros a Koundé, lo vas a matar’. Una boludez, dos minutos, y empieza a llorar. ‘Bueno, quiero decirles...’, y empieza a llorar, llorar, cuando quería hablar, peor".

Lionel Messi también lo contó, entre risas: “Cuando va a hablar, ‘no puedo, no puedo, Pablo, hablá vos’. ‘Yo tampoco, yo tampoco’, y después no sé si alguno terminó diciendo algo”. Rodrigo De Paul sumó su versión: “Le dice a Walter, ‘hablá vos’. Y Walter dice ‘yo no, yo no’“. El propio Walter Samuel cerró el círculo: “Arrancó y nosotros a veces lo cargamos, decimos ‘uh, ahora viene La Llorona, no sé qué... Y esa vez vino, nos vino a todos, no podíamos hablar. Creo que fue la peor charla técnica del mundo”.

Fue Martínez quien remató la anécdota: “Empezó Mati Manna (el videoanalista), lo manda a Mati Manna a hablar. ‘Bueno, debemos estar todos orgullosos...’. Peor, estaba re nervioso, era peor que Scaloni". De Paul puso el punto final: “Fue una charla técnica a su manera, transmitió seguramente lo que quería. A veces no hace falta decir mucho para que lo entendamos”.

Primer plano de un hombre con camiseta azul en dos momentos: cubriendo su rostro con las manos y secándose los ojos. Un micrófono y pantallas publicitarias son visibles
El director técnico Lionel Scaloni se muestra emocionado durante una entrevista en el campo de juego, con un micrófono y publicidad del Mundial 2026 visible de fondo.

De vuelta en Atlanta, ya con el partido ganado, Scaloni habló sobre lo que significó remontar ese marcador adverso. “Sufro igual que todos ustedes cuando estoy en el banco, pero las emociones que te da un partido de fútbol, que nos da a nosotros los argentinos un partido de fútbol, yo creo que es inigualable”, dijo.

El técnico reconoció que, durante el encuentro, nunca perdió la convicción de que el partido podía darse vuelta. “El partido siempre fue nuestro, más allá de que ellos tuvieron dos o tres ráfagas”, señaló, y agregó que en el cooling break del segundo tiempo —cuando Argentina perdía 2-0— les pidió a sus jugadores que no dieran ninguna por perdida.

Los goles de Cristian Romero a los 79 minutos, Messi a los 83 y Enzo Fernández a los 93 consumaron la remontada. Para Scaloni, ese desenlace tiene una explicación que va más allá de la táctica: “La táctica y la estrategia es importante, pero si no tenés esto, hubiéramos quedado eliminados”. Ese “esto” al que se refirió es lo mismo que lo hace llorar en los vestuarios y lo que, según él, lo llevó a ser entrenador.

La selección argentina espera ahora al ganador del duelo entre Suiza y Colombia. El partido de cuartos de final está previsto para el sábado 11 de julio en Kansas City.

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