Importar para el boom: logística y planificación en el oil & gas

Emiliano López es analista de comercio exterior (Foto: Movant Connection)

“Cuando entran cosas, sabés que necesitás este tipo de certificados para este tipo de mercadería, lo podés prever de antemano, lo planificás, sabés los costos”. Con esa lógica, Emiliano trabaja en el día a día de una importadora de instrumentos de medición industrial para la industria de oil & gas. En esta nota, recorre el impacto de la desregulación, los desafíos logísticos del sector y lo que él considera la habilidad más crítica en el comercio exterior de hoy.

¿Qué está pasando en el sector en el que trabajás y qué se ve desde el lado de las importaciones?

Hay un aumento significativo, principalmente desde principios de 2025, en lo que es importaciones. En bienes de capital e industria, la diferencia contra 2023 y 2024 llega casi al 70%. Entiendo que viene de la mano de menos restricciones y costos más bajos.

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Yo me dedico a importar productos terminados. En oil & gas, todo lo que son instrumentos de medición y productos industriales manufacturados de alta calidad no tiene producción nacional, así que se importa todo, principalmente desde la Unión Europea y Estados Unidos. Lo que sí provee Argentina, y en lo que se puede agregar valor, es en servicios de ingeniería, puesta en marcha y servicio técnico.

¿Cuáles son los principales desafíos al momento de gestionar una operación de importación?

El principal es la planificación. No únicamente en cuanto a tiempos, sino una planificación mucho mayor en lo financiero, porque implica gestionar el cash flow: no solo pagarle al proveedor, sino también tener los fondos para nacionalizar la mercadería. Después viene toda la parte logística: cotizar el flete, buscar el menor costo en el menor tiempo. Yo trabajo exclusivamente con carga aérea, no con carga marítima, así que eso define mucho las opciones.

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¿Estos productos tienen requisitos especiales en términos de certificaciones o transporte?

Sí, hay distintas certificaciones dependiendo del producto. Algunos son mercadería peligrosa porque incluyen detección de gases, o son gases o líquidos corrosivos. Eso implica costos adicionales para generar los certificados correspondientes, y también restringe el modo de transporte: la mercadería peligrosa va en avión carguero, no en avión de pasajeros, como sí puede ir la mercadería común. Son variables que hay que tener en cuenta a la hora de decidir por dónde viaja el producto.

¿Sentiste en tu trabajo cotidiano el impacto de la desregulación?

Sí, claramente. Hay mayor flujo de importaciones y, al ser menos las regulaciones, uno puede especializarse en las que realmente necesita. Cuando entran cosas, sabés que necesitás este tipo de certificados para este tipo de mercadería, lo podés prever de antemano, lo planificás, sabés los costos, que por lo general suelen ser los mismos. No varía mucho salvo el flete. El resto de los valores no suelen cambiar tanto, excepto en casos particulares como conflictos internacionales que afecten las rutas.

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En comparación con 2023, hay muchas menos regulaciones tanto para importación como para exportación. Y a futuro, con acuerdos como el de la Unión Europea, hay nuevas inversiones en oil & gas que van a impulsar también el lado exportador del sector.

"Lo más importante en comex es la planificación, porque conlleva evitar errores, mejorar costos y ser más eficiente", subraya Emiliano (Foto: Shutterstock)

¿Qué habilidades son clave para trabajar en comercio exterior hoy?

La carrera es muy amplia. Un analista de comex hoy no puede ser solo eso: tiene que tener conocimientos financieros, porque gestionás cash flow; tiene que entender derecho aduanero a nivel internacional; y tiene que saber adaptarse y planificar con tiempo. Para mí, lo más importante en comex es la planificación, porque conlleva evitar errores, mejorar costos y ser más eficiente.

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A alguien que está arrancando le recomendaría complementar la carrera con formación en otras áreas: finanzas, idiomas, certificaciones específicas. Y también, que la inteligencia artificial no la vea como una competencia, sino como una herramienta para mejorar procesos y costos. Hacia allá vamos, con la digitalización de todo lo aduanero.