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El norte de Brasil emerge como centro neurálgico de las cadenas agroexportadoras

Los puertos del norte brasileño consolidan su crecimiento como corredores estratégicos para la exportación de granos y la importación de fertilizantes, impulsados por nuevas configuraciones logísticas

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El crecimiento responde a una combinación de inversiones en infraestructura, mejoras logísticas y una mayor proximidad de estos puertos a las principales regiones productoras del centro-norte brasileño (Foto: Shutterstock)
El crecimiento responde a una combinación de inversiones en infraestructura, mejoras logísticas y una mayor proximidad de estos puertos a las principales regiones productoras del centro-norte brasileño (Foto: Shutterstock)

La logística agrícola brasileña atraviesa una transformación que comienza a modificar los flujos históricos de comercio exterior del país. Según un informe presentado por la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab), la región conocida como Arco Norte continúa consolidándose como uno de los principales corredores logísticos para la exportación de productos agrícolas y la importación de insumos estratégicos, desplazando progresivamente protagonismo desde los puertos tradicionales del sur y sudeste del país.

El fenómeno no sólo impacta sobre los flujos de soja y maíz, sino también sobre el abastecimiento de fertilizantes, un insumo crítico para la producción agrícola brasileña.

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Durante 2025, los puertos del Arco Norte recibieron 13,36 millones de toneladas de fertilizantes, superando por segundo año consecutivo a uno de los principales puertos tradicionales del país, que registró descargas por 10,89 millones de toneladas.

Según los responsables del estudio, el crecimiento responde a una combinación de inversiones en infraestructura, mejoras logísticas y una mayor proximidad de estos puertos a las principales regiones productoras del centro-norte brasileño.

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La logística de retorno impulsa la competitividad

Uno de los factores más relevantes identificados por el informe es la creciente utilización de esquemas de carga de retorno.

El modelo permite que los camiones y otros medios de transporte que llegan a los puertos transportando granos regresen a las zonas productivas cargados con fertilizantes, reduciendo costos logísticos y mejorando la eficiencia de las cadenas de abastecimiento.

De acuerdo con Conab, esta dinámica explica parte del crecimiento observado en la región y fortalece la competitividad de las cadenas agrícolas brasileñas.

Los datos muestran que entre 2021 y 2025 las importaciones de fertilizantes a través de los puertos del Arco Norte crecieron 62,7 %, mientras que en los puertos tradicionales prácticamente se mantuvieron estables durante el mismo período.

Dentro de la región, algunos puertos concentran buena parte del movimiento. Uno de ellos recibió el 34 % de todos los fertilizantes descargados en el Arco Norte durante 2025, mientras que otras terminales especializadas abastecen principalmente a las regiones agrícolas de Mato Grosso y Matopiba.

Durante 2025, el 36,2 % de todas las exportaciones brasileñas de soja salieron por puertos del Arco Norte, superando incluso a algunos de los corredores históricamente más importantes del país (Foto: Shutterstock)
Durante 2025, el 36,2 % de todas las exportaciones brasileñas de soja salieron por puertos del Arco Norte, superando incluso a algunos de los corredores históricamente más importantes del país (Foto: Shutterstock)

Más exportaciones de soja y maíz

La expansión del Arco Norte también se refleja en las exportaciones agrícolas.

Entre 2021 y 2025 los embarques de granos realizados a través de los puertos de la región crecieron de 36,56 millones de toneladas a 58,06 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 59 %.

El crecimiento se apoya en inversiones portuarias y en mejoras de conectividad que combinan transporte carretero, ferroviario y fluvial.

Durante 2025, el 36,2 % de todas las exportaciones brasileñas de soja salieron por puertos del Arco Norte, superando incluso a algunos de los corredores históricamente más importantes del país.

En maíz, la participación fue todavía mayor: el 48 % del volumen exportado utilizó terminales ubicadas en esta región logística.

La evolución refleja cómo los corredores logísticos comienzan a adaptarse al desplazamiento de la frontera agrícola brasileña hacia el centro-norte del país, especialmente en estados como Mato Grosso y la región de Matopiba.

Nuevos desafíos para la infraestructura logística

El informe destaca que la consolidación del Arco Norte exigirá nuevas inversiones para sostener el crecimiento de los flujos de mercancías.

Actualmente se desarrollan planes que contemplan puertos, estaciones de transbordo y nuevas conexiones en estados como Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia y Maranhão, considerados estratégicos para el movimiento de granos hacia los mercados internacionales.

La publicación también muestra cambios en la participación de los distintos modos de transporte. Entre 2010 y 2025, el transporte fluvial elevó su participación del 8 % al 15 % dentro de las exportaciones agrícolas brasileñas, mientras que el ferrocarril redujo su peso relativo frente al crecimiento general de la producción y la utilización intensiva de camiones.

Para los analistas de Conab, la consolidación definitiva del Arco Norte dependerá de la capacidad de integrar carreteras, ferrocarriles, vías navegables y puertos dentro de un mismo sistema logístico, permitiendo sostener el crecimiento de las exportaciones agrícolas y del abastecimiento de insumos en uno de los mercados agroindustriales más importantes del mundo

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