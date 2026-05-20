Movant LogComex

El abastecimiento estratégico como eje de la operación energética

Maximiliano Vitaller, líder de suppy chain de un grupo empresarial que se dedica y abastece a la industria del oil & gas, explica por qué la actividad dejó de ser un área meramente administrativa para transformarse en un actor clave

Guardar
Google icon
Maximiliano Vitaller es líder de suppy chain de un grupo empresarial que se dedica y abastece a la industria del oil & gas (Foto: Movant Connection)
Maximiliano Vitaller es líder de suppy chain de un grupo empresarial que se dedica y abastece a la industria del oil & gas (Foto: Movant Connection)

En una industria donde cualquier demora impacta sobre la producción, la logística y el abastecimiento estratégico cumplen un rol cada vez más importante. En esta entrevista, Maximiliano analiza los desafíos operativos del sector y el valor de integrar logística, comercio exterior y supply chain dentro de una misma estrategia. “Cada pozo que se perfora, cada instalación que se realiza o cada equipo que llega a campo tiene detrás la participación del área de supply”, destaca.

¿Cómo ves hoy el rol del supply chain dentro de la industria energética y de hidrocarburos?

Creo que el área de supply chain tiene hoy un rol muy importante dentro de la industria hidrocarburífera y energética. En tiempos donde hay mucho foco puesto en la optimización de procesos y de costos, es fundamental que exista una visión estratégica del abastecimiento. El supply ya no puede verse solamente como un área administrativa o vinculada únicamente a compras. Hoy tiene que tener una mirada integral que permita responder a las necesidades operativas del campo y acompañar los objetivos del negocio.

PUBLICIDAD

La industria es muy dinámica y exigente, por eso es clave contar con equipos profesionalizados que puedan adaptarse rápidamente. Además, el supply no solamente involucra manejo de proveedores o compra de materiales: también participan la logística y el comercio exterior, que tienen un rol central dentro de toda la cadena de abastecimiento. En los últimos años el área ganó protagonismo justamente por el valor que aporta al negocio y a la continuidad operativa.

¿Qué particularidades tiene la logística dentro del sector energético?

La logística tiene una importancia altísima dentro de la industria de hidrocarburos. Para poder explorar o explotar determinadas áreas se requieren equipos especiales; algunos se fabrican en Argentina y otros vienen del exterior. Todo eso implica una logística muy compleja para poder contar con esos equipos en zonas alejadas o remotas, como sucede por ejemplo en Vaca Muerta.

PUBLICIDAD

Muchas veces hay que mover cargas sobredimensionadas, equipos de proyecto o materiales con determinadas particularidades. Además, cuando los equipos vienen del exterior aparecen los famosos imponderables, y ahí es donde se vuelve clave tener una mirada integral sobre toda la operación.

La logística va mucho más allá de un camión. Tiene impacto directo sobre la cadena productiva y sobre la continuidad operativa. Cuando un equipo llega a una instalación y permite que la producción continúe o mejore, ahí se demuestra realmente la importancia que tiene la logística dentro de la cadena de suministro.

"Explotar o explorar determinadas áreas implica una logística muy compleja para poder contar con esos equipos en zonas alejadas o remotas, como sucede por ejemplo en Vaca Muerta", precisa Maximiliano (Foto: Shutterstock)
"Explotar o explorar determinadas áreas implica una logística muy compleja para poder contar con esos equipos en zonas alejadas o remotas, como sucede por ejemplo en Vaca Muerta", precisa Maximiliano (Foto: Shutterstock)

¿Cómo imaginás el posicionamiento de Argentina dentro del sector energético global en los próximos años?

Creo que Argentina se va a convertir en un jugador muy importante a nivel internacional, y de hecho ya lo está haciendo. Hay mucha mirada del exterior sobre el país, tanto desde el lado de las inversiones como desde la proyección energética a futuro.

Se habla mucho del 2030 como un punto de partida para una curva ascendente. Creo que Argentina tiene todo por delante y que determinados factores geopolíticos o conflictos internacionales hacen que muchos países comiencen a buscar nuevos socios estratégicos. Dentro de ese escenario, Argentina tiene una gran oportunidad.

Hoy ya se están desarrollando proyectos de grandes inversiones para acompañar la demanda que va a existir en el mercado global, y creo que el país se va a posicionar como uno de los principales actores dentro de la región y del mercado energético internacional.

En una actividad donde la operación no puede detenerse, ¿qué tan importante se vuelve el rol del supply chain?

El supply chain tiene un rol protagónico porque la actividad hidrocarburífera no se detiene nunca: funciona las 24 horas, los 365 días del año. Eso requiere áreas profesionalizadas que puedan responder de manera inmediata a las necesidades operativas.

Cualquier situación que afecte la operación impacta directamente en la producción y en los costos. Por eso es tan importante tener una mirada estratégica e integral de los procesos. Antes quizás existían áreas separadas de compras, logística o comercio exterior; hoy todo funciona de manera mucho más integrada y eso permite tomar mejores decisiones.

Cada pozo que se perfora, cada instalación que se realiza o cada equipo que llega a campo tiene detrás la participación del área de supply. Muchas veces aparecen variables no planificadas o imponderables y ahí es donde el área tiene que actuar rápidamente para sostener la operación.

Si no existiera un área de supply chain preparada para responder ante esas necesidades, claramente la capacidad productiva se vería afectada. Por eso considero que el supply dejó de ser solamente un área administrativa para transformarse en un área estratégica y core para el negocio.

¿Qué aspectos considerás claves para el futuro del supply chain dentro de la industria energética?

Creo que uno de los puntos más importantes tiene que ver con la profesionalización y la mejora continua. Hoy la tecnología y la inteligencia artificial están avanzando cada vez más, y eso obliga a las áreas de supply a capacitarse constantemente para poder seguir optimizando procesos y responder a las nuevas necesidades de la industria.

También cambió mucho la relación con los proveedores. Antes se los veía solamente como proveedores; hoy es fundamental construir alianzas estratégicas que permitan trabajar de manera más integrada y eficiente.

Además, en una industria de alto riesgo como la energética, es fundamental responder rápido, pero sin descuidar la calidad y la seguridad. No se trata de resolver las cosas “como dé lugar”, sino de hacerlo de forma eficiente y segura.

Muchas veces desde afuera se piensa que la industria del petróleo o del gas es solamente extraer recursos, pero detrás de eso existe toda una cadena de abastecimiento, infraestructura, logística y comercio exterior que hace posible que la actividad funcione. Y ahí el supply chain tiene un rol más que importante para acompañar el crecimiento de la industria y estar a la altura de los desafíos que van surgiendo día a día.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorOil & GasSupply Chain

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Emprender en Argentina: creatividad, reinvención y logística como columna del ecosistema

Alejandra Leguizamón, fundadora de un movimiento de emprendedores que conecta a mujeres y hombres de todo el país, traza un mapa de lo que le cuesta al emprendedor argentino y lo que el mercado le exige

Emprender en Argentina: creatividad, reinvención y logística como columna del ecosistema

El Gobierno refuerza la seguridad sobre cadenas logísticas vinculadas a inversiones estratégicas del RIGI

La nueva resolución busca fortalecer la prevención de riesgos sobre infraestructura crítica, transporte y cadenas de suministro asociadas a proyectos estratégicos de energía, minería e industria

El Gobierno refuerza la seguridad sobre cadenas logísticas vinculadas a inversiones estratégicas del RIGI

Rosario, puertos y commodities: la logística detrás de las exportaciones argentinas

Claudia Barone, despachante de aduana radicada en Rosario, analiza el peso del cordón agroexportador santafesino, la complejidad logística detrás de los embarques y los desafíos que atraviesa hoy el comercio exterior

Rosario, puertos y commodities: la logística detrás de las exportaciones argentinas

La ONU recorta la previsión de crecimiento global por tensiones sobre las cadenas de suministro

El organismo redujo al 2,5 % su proyección de crecimiento para 2026 y advirtió que el aumento del transporte y las disrupciones en insumos estratégicos comienzan a trasladarse a la economía global

La ONU recorta la previsión de crecimiento global por tensiones sobre las cadenas de suministro

Industria, logística y exportaciones: una mirada desde el comercio internacional

Cristian García, coordinador de exportaciones en una empresa industrial, reflexiona sobre los desafíos que enfrenta la industria local para exportar, el peso del flete internacional y el rol del comercio exterior

Industria, logística y exportaciones: una mirada desde el comercio internacional

DEPORTES

El Aston Villa del Dibu Martínez le gana al Friburgo en la final de la Europa League

El Aston Villa del Dibu Martínez le gana al Friburgo en la final de la Europa League

Luis Figo reveló los secretos con los que mantiene su físico a sus 53 años: “Caviar, queso y champagne”

“Que cobren todas las manos”: el enojo de Oscar Ruggeri tras las polémicas en Boca Juniors-Cruzeiro por Copa Libertadores

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su zona en la Copa Sudamericana ante Bragantino: hora, TV y formaciones

Los Pumas 7’s definen su plantel para las últimas etapas del SVNS World Championship con dos debutantes

TELESHOW

El particular retoque estético de Karina Mazzocco: “No va a quedar ni la cicatriz”

El particular retoque estético de Karina Mazzocco: “No va a quedar ni la cicatriz”

Emanuel Noir de Ke Personajes recordó su dura lucha contra las drogas: “Las almas se empiezan a perder”

El pedido de Daniela Christiansson para sus seguidoras argentinas y la catarata de respuestas que recibió por su llegada al país

Pablo Ruiz y la historia detrás de un éxito arrasador: “En Chile rompí un récord de venta de Los Beatles”

La contundente respuesta de Mirtha Legrand sobre el Martín Fierro que recibió Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala: La Policía Nacional Civil rescata a víctima de secuestro tras operativo en Huehuetenango

Guatemala: La Policía Nacional Civil rescata a víctima de secuestro tras operativo en Huehuetenango

Honduras supera los 3 mil casos de dengue y mantienen alerta por aumento de casos

La conferencia EmTech AI llega a El Salvador por primera vez en su historia

Paso de una nueva onda tropical provoca inundaciones y desbordamiento de ríos en Limón, Costa Rica

Millones de personas reciben alertas para evitar el sol tras récords históricos de calor en 6 estados