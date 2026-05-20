El abastecimiento estratégico como eje de la operación energética

Maximiliano Vitaller es líder de suppy chain de un grupo empresarial que se dedica y abastece a la industria del oil & gas (Foto: Movant Connection)

En una industria donde cualquier demora impacta sobre la producción, la logística y el abastecimiento estratégico cumplen un rol cada vez más importante. En esta entrevista, Maximiliano analiza los desafíos operativos del sector y el valor de integrar logística, comercio exterior y supply chain dentro de una misma estrategia. “Cada pozo que se perfora, cada instalación que se realiza o cada equipo que llega a campo tiene detrás la participación del área de supply”, destaca.

¿Cómo ves hoy el rol del supply chain dentro de la industria energética y de hidrocarburos?

Creo que el área de supply chain tiene hoy un rol muy importante dentro de la industria hidrocarburífera y energética. En tiempos donde hay mucho foco puesto en la optimización de procesos y de costos, es fundamental que exista una visión estratégica del abastecimiento. El supply ya no puede verse solamente como un área administrativa o vinculada únicamente a compras. Hoy tiene que tener una mirada integral que permita responder a las necesidades operativas del campo y acompañar los objetivos del negocio.

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La industria es muy dinámica y exigente, por eso es clave contar con equipos profesionalizados que puedan adaptarse rápidamente. Además, el supply no solamente involucra manejo de proveedores o compra de materiales: también participan la logística y el comercio exterior, que tienen un rol central dentro de toda la cadena de abastecimiento. En los últimos años el área ganó protagonismo justamente por el valor que aporta al negocio y a la continuidad operativa.

¿Qué particularidades tiene la logística dentro del sector energético?

La logística tiene una importancia altísima dentro de la industria de hidrocarburos. Para poder explorar o explotar determinadas áreas se requieren equipos especiales; algunos se fabrican en Argentina y otros vienen del exterior. Todo eso implica una logística muy compleja para poder contar con esos equipos en zonas alejadas o remotas, como sucede por ejemplo en Vaca Muerta.

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Muchas veces hay que mover cargas sobredimensionadas, equipos de proyecto o materiales con determinadas particularidades. Además, cuando los equipos vienen del exterior aparecen los famosos imponderables, y ahí es donde se vuelve clave tener una mirada integral sobre toda la operación.

La logística va mucho más allá de un camión. Tiene impacto directo sobre la cadena productiva y sobre la continuidad operativa. Cuando un equipo llega a una instalación y permite que la producción continúe o mejore, ahí se demuestra realmente la importancia que tiene la logística dentro de la cadena de suministro.

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"Explotar o explorar determinadas áreas implica una logística muy compleja para poder contar con esos equipos en zonas alejadas o remotas, como sucede por ejemplo en Vaca Muerta", precisa Maximiliano (Foto: Shutterstock)

¿Cómo imaginás el posicionamiento de Argentina dentro del sector energético global en los próximos años?

Creo que Argentina se va a convertir en un jugador muy importante a nivel internacional, y de hecho ya lo está haciendo. Hay mucha mirada del exterior sobre el país, tanto desde el lado de las inversiones como desde la proyección energética a futuro.

Se habla mucho del 2030 como un punto de partida para una curva ascendente. Creo que Argentina tiene todo por delante y que determinados factores geopolíticos o conflictos internacionales hacen que muchos países comiencen a buscar nuevos socios estratégicos. Dentro de ese escenario, Argentina tiene una gran oportunidad.

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Hoy ya se están desarrollando proyectos de grandes inversiones para acompañar la demanda que va a existir en el mercado global, y creo que el país se va a posicionar como uno de los principales actores dentro de la región y del mercado energético internacional.

En una actividad donde la operación no puede detenerse, ¿qué tan importante se vuelve el rol del supply chain?

El supply chain tiene un rol protagónico porque la actividad hidrocarburífera no se detiene nunca: funciona las 24 horas, los 365 días del año. Eso requiere áreas profesionalizadas que puedan responder de manera inmediata a las necesidades operativas.

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Cualquier situación que afecte la operación impacta directamente en la producción y en los costos. Por eso es tan importante tener una mirada estratégica e integral de los procesos. Antes quizás existían áreas separadas de compras, logística o comercio exterior; hoy todo funciona de manera mucho más integrada y eso permite tomar mejores decisiones.

Cada pozo que se perfora, cada instalación que se realiza o cada equipo que llega a campo tiene detrás la participación del área de supply. Muchas veces aparecen variables no planificadas o imponderables y ahí es donde el área tiene que actuar rápidamente para sostener la operación.

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Si no existiera un área de supply chain preparada para responder ante esas necesidades, claramente la capacidad productiva se vería afectada. Por eso considero que el supply dejó de ser solamente un área administrativa para transformarse en un área estratégica y core para el negocio.

¿Qué aspectos considerás claves para el futuro del supply chain dentro de la industria energética?

Creo que uno de los puntos más importantes tiene que ver con la profesionalización y la mejora continua. Hoy la tecnología y la inteligencia artificial están avanzando cada vez más, y eso obliga a las áreas de supply a capacitarse constantemente para poder seguir optimizando procesos y responder a las nuevas necesidades de la industria.

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También cambió mucho la relación con los proveedores. Antes se los veía solamente como proveedores; hoy es fundamental construir alianzas estratégicas que permitan trabajar de manera más integrada y eficiente.

Además, en una industria de alto riesgo como la energética, es fundamental responder rápido, pero sin descuidar la calidad y la seguridad. No se trata de resolver las cosas “como dé lugar”, sino de hacerlo de forma eficiente y segura.

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Muchas veces desde afuera se piensa que la industria del petróleo o del gas es solamente extraer recursos, pero detrás de eso existe toda una cadena de abastecimiento, infraestructura, logística y comercio exterior que hace posible que la actividad funcione. Y ahí el supply chain tiene un rol más que importante para acompañar el crecimiento de la industria y estar a la altura de los desafíos que van surgiendo día a día.