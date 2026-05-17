Dos grandes navieras frenan reservas de carga vinculadas con Cuba

La suspensión preventiva se mantendría, como máximo, hasta el 5 de junio (Foto: Shuttertsock)

Las nuevas sanciones impulsadas por Estados Unidos contra Cuba comenzaron a generar movimientos concretos dentro de la logística marítima internacional. Dos grandes navieras internacionales que todavía mantienen operaciones vinculadas con la isla, suspendieron temporalmente la toma de nuevas reservas de carga mientras evalúan el alcance operativo y financiero de la nueva Orden Ejecutiva firmada por la administración de Donald Trump.

La medida impacta directamente sobre el funcionamiento de las cadenas de suministro, el comercio exterior cubano y la conectividad marítima regional, en un contexto donde el transporte internacional sigue operando bajo altos niveles de sensibilidad frente a sanciones, restricciones financieras y riesgos regulatorios.

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Según fuentes del sector, ambas compañías comenzaron a frenar el registro de nuevas reservas de espacio para transporte de mercancías relacionadas con Cuba. En el caso de la naviera alemana, la medida se instrumentó bajo un esquema de “stop booking”, una práctica habitual en la industria marítima utilizada para congelar temporalmente nuevas operaciones mientras se revisan condiciones comerciales, regulatorias o técnicas.

La suspensión preventiva se mantendría, como máximo, hasta el 5 de junio, fecha que coincide con el plazo establecido por las autoridades estadounidenses para que las empresas potencialmente alcanzadas por la nueva normativa cesen actividades vinculadas con sectores estratégicos cubanos.

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Riesgo regulatorio y presión sobre operadores internacionales

La nueva Orden Ejecutiva 14404 amplía significativamente el alcance de las sanciones estadounidenses. Además de apuntar contra funcionarios y entidades estatales cubanas, la normativa también contempla posibles sanciones para personas o compañías que apoyen financiera, material o tecnológicamente actividades vinculadas con sectores considerados estratégicos por Washington.

Dentro de esos sectores aparecen actividades directamente relacionadas con la infraestructura logística, como puertos, terminales marítimas, aduanas, energía, transporte y servicios vinculados al comercio exterior.

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El punto más sensible para la industria marítima internacional es que buena parte de la operación logística cubana se encuentra vinculada al conglomerado empresarial Gaesa, recientemente incluido dentro de las primeras entidades sancionadas bajo esta nueva normativa. El grupo mantiene participación sobre puertos, terminales, combustibles, transporte interior y la Zona Especial de Desarrollo Mariel, uno de los principales nodos logísticos del país.

En este escenario, las compañías internacionales comenzaron a evaluar posibles riesgos financieros, restricciones bancarias y eventuales dificultades para sostener contratos, operaciones portuarias o servicios de transporte vinculados con la isla.

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Especialistas del sector señalan que este tipo de medidas suele generar un efecto inmediato sobre la disponibilidad de servicios marítimos, los costos operativos y la previsibilidad de las rutas comerciales, incluso antes de que existan definiciones definitivas por parte de las navieras.

Para las cadenas logísticas internacionales, el caso vuelve a mostrar cómo las tensiones geopolíticas y regulatorias pueden alterar rápidamente la operatoria (Foto: Shutterstock)

Impacto potencial sobre el comercio exterior cubano

La situación también abre interrogantes sobre el futuro de distintas actividades productivas vinculadas con las exportaciones, el abastecimiento industrial y el movimiento de mercancías hacia Cuba.

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El impacto potencial no se limita únicamente al transporte marítimo. La salida inmediata de operaciones anunciada por una importante compañía minera canadiense, con fuerte presencia en el sector del níquel y el cobalto, también comenzó a generar incertidumbre entre proveedores, contratistas y operadores logísticos relacionados con esas actividades.

En la práctica, la combinación entre sanciones financieras, riesgos reputacionales y posibles restricciones sobre activos en territorio estadounidense podría provocar una reducción gradual de servicios marítimos, dificultades para asegurar cargas y mayores costos asociados al comercio exterior cubano.

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Para las cadenas logísticas internacionales, el caso vuelve a mostrar cómo las tensiones geopolíticas y regulatorias pueden alterar rápidamente la operatoria de puertos, navieras y corredores comerciales, incluso en mercados donde la conectividad ya opera bajo condiciones limitadas.

El movimiento de las grandes navieras también refleja el creciente peso que adquiere el análisis de riesgo regulatorio dentro del transporte marítimo global. En un escenario de mayor fragmentación geopolítica, las compañías internacionales empiezan a priorizar cada vez más la evaluación jurídica y financiera de sus operaciones antes de sostener servicios en mercados considerados sensibles.

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