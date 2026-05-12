Las exportaciones argentinas hacia Brasil aceleran el movimiento logístico bilateral

El avance de las exportaciones industriales y agroindustriales vuelve a poner el foco sobre la infraestructura logística del Mercosur y sobre la capacidad operativa de los pasos fronterizos entre Argentina y Brasil (Imagen: Shutterstock)

Las exportaciones argentinas hacia Brasil volvieron a mostrar señales de recuperación durante abril y comenzaron a reactivar parte del flujo comercial regional, especialmente en segmentos vinculados a la industria, la producción agroalimentaria y el transporte. Según el último informe de intercambio bilateral elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), las ventas argentinas al país vecino crecieron un 21,2% interanual y alcanzaron los 1178 millones de dólares, marcando el segundo mes consecutivo de suba.

El desempeño comienza a consolidar una mejora en algunos de los principales corredores de comercio exterior entre ambos países, donde el movimiento de mercaderías industriales, cargas agroalimentarias y productos vinculados a cadenas manufactureras tiene un fuerte peso operativo para la logística regional.

PUBLICIDAD

En paralelo, las importaciones argentinas desde Brasil registraron una caída interanual del 18,5%, al ubicarse en 1301 millones de dólares. Como resultado, el intercambio bilateral totalizó 2479 millones de dólares en abril, con una baja de 3,4% frente al mismo mes de 2025 y un saldo comercial deficitario para Argentina de 123 millones.

Manufacturas y agroindustria impulsan el flujo comercial

El crecimiento de las exportaciones argentinas estuvo impulsado principalmente por el aumento de envíos de vehículos para transporte de mercaderías, trigo y centeno, aluminio y productos lácteos. Se trata de segmentos que poseen una elevada dependencia de la coordinación logística regional, especialmente en materia de transporte terrestre, planificación aduanera y operación fronteriza.

PUBLICIDAD

El avance de las exportaciones industriales y agroindustriales también vuelve a poner el foco sobre la infraestructura logística del Mercosur y sobre la capacidad operativa de los pasos fronterizos entre Argentina y Brasil, claves para sostener tiempos de entrega y competitividad comercial.

A esto se suma la creciente complejidad operativa que caracteriza al corredor bilateral más activo de América del Sur, donde conviven distintos sistemas aduaneros, marcos regulatorios y exigencias documentales para cada tipo de mercadería. La coordinación de clasificaciones arancelarias, certificados sanitarios, licencias y procesos portuarios comienza a ganar cada vez más peso dentro de las estrategias de cadena de suministro regional.

PUBLICIDAD

La necesidad de reducir tiempos de respuesta, mejorar visibilidad operativa y anticipar contingencias empieza a convertirse en un factor cada vez más relevante para el comercio bilateral (Foto: Shutterstock)

El corredor Argentina-Brasil gana peso estratégico

El intercambio bilateral continúa mostrando una fuerte participación de productos industriales, autopartes, alimentos procesados, maquinaria y cargas vinculadas al sector energético, segmentos que requieren operaciones con alta previsibilidad logística y capacidad de coordinación en múltiples nodos operativos.

En este contexto, puertos estratégicos del Atlántico sudamericano y centros de decisión comercial comienzan a consolidarse como piezas clave para la circulación regional de mercaderías. La necesidad de reducir tiempos de respuesta, mejorar visibilidad operativa y anticipar contingencias empieza a convertirse en un factor cada vez más relevante para sostener el dinamismo del comercio entre Argentina y Brasil.

PUBLICIDAD

Por el lado de las importaciones, la baja se explicó principalmente por la disminución de ingresos de vehículos de carretera, autopartes y vehículos automotores de pasajeros, categorías históricamente relevantes dentro del intercambio bilateral y con fuerte incidencia en el movimiento logístico entre ambos mercados.

Menor déficit y mayor peso regional

En el acumulado de los primeros cuatro meses de 2026, Argentina registró un déficit comercial con Brasil de 821 millones de dólares, un resultado negativo pero considerablemente menor al registrado en igual período de 2025, cuando el rojo había alcanzado los 1899 millones de dólares.

PUBLICIDAD

El informe de la CAC también mostró que Argentina se mantuvo como el cuarto mayor proveedor de Brasil, detrás de China, Estados Unidos y Rusia. A su vez, el mercado argentino se posicionó como el tercer principal comprador de productos brasileños.

La evolución del comercio bilateral se da además en un contexto de crecimiento del comercio exterior brasileño. Durante abril, las exportaciones de Brasil al mundo aumentaron 14,3% interanual, mientras que las importaciones crecieron 6,2%. De esta manera, el país vecino acumuló un superávit comercial de 10.537 millones de dólares y alcanzó 14 meses consecutivos con saldo positivo.

PUBLICIDAD

La mejora de las exportaciones argentinas hacia Brasil empieza así a consolidarse como una señal relevante para distintos sectores vinculados a la logística, el transporte internacional y las cadenas regionales de abastecimiento, especialmente en actividades donde el mercado brasileño continúa siendo estratégico para el comercio exterior argentino.