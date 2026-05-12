Movant LogComex

Las exportaciones argentinas hacia Brasil aceleran el movimiento logístico bilateral

Las ventas argentinas al mercado brasileño crecieron 21,2% interanual en abril impulsadas por manufacturas, alimentos y vehículos, en un contexto donde la dinámica logística regional vuelve a ganar relevancia

Guardar
Google icon
El avance de las exportaciones industriales y agroindustriales vuelve a poner el foco sobre la infraestructura logística del Mercosur y sobre la capacidad operativa de los pasos fronterizos entre Argentina y Brasil (Imagen: Shutterstock)
El avance de las exportaciones industriales y agroindustriales vuelve a poner el foco sobre la infraestructura logística del Mercosur y sobre la capacidad operativa de los pasos fronterizos entre Argentina y Brasil (Imagen: Shutterstock)

Las exportaciones argentinas hacia Brasil volvieron a mostrar señales de recuperación durante abril y comenzaron a reactivar parte del flujo comercial regional, especialmente en segmentos vinculados a la industria, la producción agroalimentaria y el transporte. Según el último informe de intercambio bilateral elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), las ventas argentinas al país vecino crecieron un 21,2% interanual y alcanzaron los 1178 millones de dólares, marcando el segundo mes consecutivo de suba.

El desempeño comienza a consolidar una mejora en algunos de los principales corredores de comercio exterior entre ambos países, donde el movimiento de mercaderías industriales, cargas agroalimentarias y productos vinculados a cadenas manufactureras tiene un fuerte peso operativo para la logística regional.

PUBLICIDAD

En paralelo, las importaciones argentinas desde Brasil registraron una caída interanual del 18,5%, al ubicarse en 1301 millones de dólares. Como resultado, el intercambio bilateral totalizó 2479 millones de dólares en abril, con una baja de 3,4% frente al mismo mes de 2025 y un saldo comercial deficitario para Argentina de 123 millones.

Manufacturas y agroindustria impulsan el flujo comercial

El crecimiento de las exportaciones argentinas estuvo impulsado principalmente por el aumento de envíos de vehículos para transporte de mercaderías, trigo y centeno, aluminio y productos lácteos. Se trata de segmentos que poseen una elevada dependencia de la coordinación logística regional, especialmente en materia de transporte terrestre, planificación aduanera y operación fronteriza.

PUBLICIDAD

El avance de las exportaciones industriales y agroindustriales también vuelve a poner el foco sobre la infraestructura logística del Mercosur y sobre la capacidad operativa de los pasos fronterizos entre Argentina y Brasil, claves para sostener tiempos de entrega y competitividad comercial.

A esto se suma la creciente complejidad operativa que caracteriza al corredor bilateral más activo de América del Sur, donde conviven distintos sistemas aduaneros, marcos regulatorios y exigencias documentales para cada tipo de mercadería. La coordinación de clasificaciones arancelarias, certificados sanitarios, licencias y procesos portuarios comienza a ganar cada vez más peso dentro de las estrategias de cadena de suministro regional.

La necesidad de reducir tiempos de respuesta, mejorar visibilidad operativa y anticipar contingencias empieza a convertirse en un factor cada vez más relevante para el comercio bilateral (Foto: Shutterstock)
La necesidad de reducir tiempos de respuesta, mejorar visibilidad operativa y anticipar contingencias empieza a convertirse en un factor cada vez más relevante para el comercio bilateral (Foto: Shutterstock)

El corredor Argentina-Brasil gana peso estratégico

El intercambio bilateral continúa mostrando una fuerte participación de productos industriales, autopartes, alimentos procesados, maquinaria y cargas vinculadas al sector energético, segmentos que requieren operaciones con alta previsibilidad logística y capacidad de coordinación en múltiples nodos operativos.

En este contexto, puertos estratégicos del Atlántico sudamericano y centros de decisión comercial comienzan a consolidarse como piezas clave para la circulación regional de mercaderías. La necesidad de reducir tiempos de respuesta, mejorar visibilidad operativa y anticipar contingencias empieza a convertirse en un factor cada vez más relevante para sostener el dinamismo del comercio entre Argentina y Brasil.

Por el lado de las importaciones, la baja se explicó principalmente por la disminución de ingresos de vehículos de carretera, autopartes y vehículos automotores de pasajeros, categorías históricamente relevantes dentro del intercambio bilateral y con fuerte incidencia en el movimiento logístico entre ambos mercados.

Menor déficit y mayor peso regional

En el acumulado de los primeros cuatro meses de 2026, Argentina registró un déficit comercial con Brasil de 821 millones de dólares, un resultado negativo pero considerablemente menor al registrado en igual período de 2025, cuando el rojo había alcanzado los 1899 millones de dólares.

El informe de la CAC también mostró que Argentina se mantuvo como el cuarto mayor proveedor de Brasil, detrás de China, Estados Unidos y Rusia. A su vez, el mercado argentino se posicionó como el tercer principal comprador de productos brasileños.

La evolución del comercio bilateral se da además en un contexto de crecimiento del comercio exterior brasileño. Durante abril, las exportaciones de Brasil al mundo aumentaron 14,3% interanual, mientras que las importaciones crecieron 6,2%. De esta manera, el país vecino acumuló un superávit comercial de 10.537 millones de dólares y alcanzó 14 meses consecutivos con saldo positivo.

La mejora de las exportaciones argentinas hacia Brasil empieza así a consolidarse como una señal relevante para distintos sectores vinculados a la logística, el transporte internacional y las cadenas regionales de abastecimiento, especialmente en actividades donde el mercado brasileño continúa siendo estratégico para el comercio exterior argentino.

Temas Relacionados

Movant-NoticiasLogísticaComercio ExteriorExportacionesCorredores Logísticos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Insumos, datos y digitalización en la oftalmología moderna

Roger Zaldivar, oftalmólogo cirujano, explica por qué cada eslabón del proceso clínico tiene impacto directo en el resultado y cómo la inteligencia artificial va a transformar la toma de decisiones médicas

Insumos, datos y digitalización en la oftalmología moderna

Los retos de mudar una operación logística sin frenar el negocio

Tomás Freije, subgerente de operaciones logísticas en el sector de retail, repasa el detrás de escena de una mudanza operativa de gran escala y los desafíos de sostener el abastecimiento mientras todo cambia

Los retos de mudar una operación logística sin frenar el negocio

Más de 1.200 buques de combustible dual empiezan a transformar el comercio marítimo

Las navieras profundizan la transición energética con inversiones millonarias en embarcaciones capaces de operar con combustibles de bajas emisiones, en un proceso que comienza a transformar la infraestructura portuaria

Más de 1.200 buques de combustible dual empiezan a transformar el comercio marítimo

Gestionar soluciones, no apagar incendios: datos, IA y liderazgo en la supply chain

Julio Serrano, líder de operaciones regionales de supply chain y customer experience en una multinacional, explica cómo datos, automatización y liderazgo humano convergen en la cadena de suministro actual

Gestionar soluciones, no apagar incendios: datos, IA y liderazgo en la supply chain

El punto de venta como campo de batalla: consumo masivo en un mercado que se achica

Roberto Bellatti, CEO de una empresa de consumo masivo orientada al cuidado personal y del hogar, comenta sobre cómo la logística y el flujo importador sostienen la operación en un mercado en retracción

El punto de venta como campo de batalla: consumo masivo en un mercado que se achica

DEPORTES

Uno de los jugadores que pelea por entrar en la lista de Argentina para el Mundial 2026 anunció la salida de su club tras cuatro años

Uno de los jugadores que pelea por entrar en la lista de Argentina para el Mundial 2026 anunció la salida de su club tras cuatro años

La revelación sobre el fanatismo de Paulo Dybala por Boca Juniors en su infancia

Cuándo se jugarán las semifinales del Torneo Apertura 2026: la agenda del fin de semana

“Los rompimos todos”: la desopilante anécdota de un recordado futbolista uruguayo sobre la eliminación ante Senegal en el Mundial 2002

“Las mujeres podemos lograr cualquier cosa”: Serena Williams y el recuerdo de su Grand Slam con 7 semanas de embarazo

TELESHOW

A 16 años del último show de Gustavo Cerati: el fatídico desenlace en Venezuela y el recuerdo de su hermana Laura

A 16 años del último show de Gustavo Cerati: el fatídico desenlace en Venezuela y el recuerdo de su hermana Laura

Wanda Nara terminó de filmar su película en Uruguay: del baile alocado en el motorhome a la tristeza por el adiós

Vive en San Miguel, se hizo viral cortando pasto y hoy llena eventos como imitador: quién es el “Ricky Martin del Conurbano”

Benjaamaín Vicuña y la emoción de su amor inquebrantable por Blanca: “Duermo tranquilo a tu lado, mi niña eterna”

Nazarena Vélez contó el ritual matutino que implementó con su pareja: “10 minutos en la cama”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Guatemala urge al Congreso a aprobar la Ley Antilavado en medio de divisiones

El Gobierno de Guatemala urge al Congreso a aprobar la Ley Antilavado en medio de divisiones

Friedrich Merz afirmó haber tenido una “buena conversación telefónica” con Donald Trump

Del arresto a la victoria legal: ICE libera salvadoreña, esposa de un sargento veterano de Afganistán

Transferencias digitales por el Día de la Madre en El Salvador alcanzan récord con un crecimiento del 236.17%, según BCR

Abren investigación por supuesto manejo irregular de fentanilo en el principal centro asistencial de Honduras