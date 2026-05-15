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Insumos, datos y digitalización en la oftalmología moderna

Roger Zaldivar, oftalmólogo cirujano, explica por qué cada eslabón logístico del proceso clínico tiene impacto directo en el resultado y cómo la inteligencia artificial va a transformar la toma de decisiones médicas

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Roger Zaldivar
Roger Zaldivar es oftalmólogo cirujano (Foto: Movant Connection)

“El ojo se va transformando en un artefacto más diseñado para ver de cerca, y esa es la gran mutación que está viendo el mundo”. Con ese diagnóstico como punto de partida, Roger conecta los cambios en la salud visual con los desafíos logísticos, tecnológicos y de gestión de datos que enfrenta la oftalmología hoy.

¿Qué tan crítica es la logística en la práctica médica diaria?

Somos un servicio de logística. Dentro de cada clínica hay distintos pasos que se llevan a cabo para llegar a una cirugía, y si hay una falla en uno solo de esos eslabones, el resultado final fracasa. Por más que la cirugía haya sido perfecta.

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Y después está la dependencia de insumos: el 99% son importados. Para que ese insumo llegue en correctas condiciones, con la trazabilidad adecuada, también necesitamos logística. No trabajamos con camiones, pero el concepto es el mismo: cada paso está minuciosamente calculado, con verificación doble en cada etapa del proceso.

¿Por qué es tan importante la trazabilidad en el caso de medicamentos e insumos oftalmológicos?

Es fundamental. Trabajamos con medicamentos e insumos que requieren condiciones específicas para conservar sus principios activos. Si un medicamento estuvo varado en una aduana con 40 grados y tiene por requisito mantenerse a baja temperatura, hay que saber que llegó correctamente acondicionado. Si no, podés estar comprometiendo el principio activo, y eso incide directamente en que no funcione como se esperaba. Todo lo que es la trazabilidad de medicamentos es clave para hacer las cosas bien. No es un trámite administrativo: es parte del resultado clínico.

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¿Cómo imaginás la evolución de esa logística sanitaria en los próximos años?

Cada día va a ser más tecnológica. La pandemia aceleró todo porque nos mostró lo vulnerables que éramos: el sistema estaba anacrónico y de repente necesitamos digitalizarlo todo, urgente. Ese proceso no paró.

Lo que uno va a poder ver es el control total del proceso: de dónde vienen los insumos, cómo llegan, en qué condiciones. De una manera cada vez más virtuosa, cada vez más perfecta. Un poco lo que ya está pasando con los wearables en salud: tracking completo de todo. La integración de esa lógica con la cadena sanitaria es el camino.

Cirugía oftalmológica
Según Roger, en cirugías oftalmológicas es indispensable la logística porque, del total de los insumos utilizados, "el 99% son importados" (Foto: Shutterstock)

¿Cuáles son los principales desafíos de la oftalmología como sector hoy?

El acceso siempre es un desafío en medicina, pero lo más importante, y lo que más me ocupa, es el uso de datos. Generamos muchísima información: estudios, imágenes, metadata, medidas de performance del paciente. Y no siempre se aprovecha bien.

El problema es que no hay sistemas acordes para recolectar esa data de manera sinérgica. Cada centro tiene su propia información, fragmentada, no estandarizada. Nadie está consolidando todo eso para potenciar las decisiones futuras. Y cuando uno ve lo que permiten los algoritmos de inteligencia artificial hoy, la pregunta es obvia: ¿cómo no usar toda mi data junto con la de otros centros para tomar la mejor decisión posible?

¿Y qué hay del impacto de la tecnología en la salud visual de la población?

Hay una pandemia silenciosa de miopía. En Asia hay países donde el 90% de los alumnos en edad escolar ya necesitan anteojos. Y tiene una explicación clara: el cerebro y los ojos responden a las demandas del entorno.

Antes los chicos estaban afuera pateando una pelota. Hoy están todo el día mirando una pantalla de cerca. El ojo se va transformando en un artefacto más diseñado para ver de cerca, y esa es la gran mutación que está viendo el mundo. Estamos, literalmente, acortando la vista.

¿Cómo se posiciona la inteligencia artificial en ese contexto?

El que no la aprovecha se va a quedar atrás de manera estrepitosa. El dicho ya es conocido: no te va a reemplazar la inteligencia artificial, pero sí te va a reemplazar un médico que la usa.

Lo que más le falta hoy a un médico es tiempo: para capacitarse, para atender al paciente, para analizar cada caso en profundidad. La inteligencia artificial viene a agilizar esos procesos. Si ya nos está yendo bien con datos ordenados y buenas decisiones basadas en evidencia, el salto que viene va a ser impresionante.

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