Chile acelera el debate sobre eficiencia logística y transporte intermodal

Uno de los ejes que comenzó a consolidarse es el de la intermodalidad como herramienta para optimizar costos, tiempos y uso de infraestructura (Imagen: Shutterstock)

La discusión sobre la eficiencia logística, la infraestructura intermodal y la resiliencia de las cadenas de suministro empieza a ganar protagonismo en Chile, en un contexto marcado por la necesidad de mejorar la competitividad del comercio exterior y responder a nuevas exigencias operativas a nivel global.

En las últimas semanas, distintos encuentros técnicos y académicos pusieron sobre la mesa una agenda que combina transporte intermodal, sostenibilidad, integración territorial y modernización de la infraestructura logística.

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El foco ya no está únicamente en ampliar capacidad operativa, sino también en desarrollar sistemas capaces de responder a interrupciones, reducir ineficiencias y mejorar la articulación entre los distintos modos de transporte.

Uno de los ejes que comenzó a consolidarse es el de la intermodalidad como herramienta para optimizar costos, tiempos y uso de infraestructura. La discusión apunta especialmente a mejorar la integración entre carreteras, puertos, ferrocarriles y entornos urbanos, en momentos donde las cadenas logísticas enfrentan mayores niveles de exigencia y presión operativa.

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En ese contexto, también comenzó a tomar relevancia la generación de indicadores logísticos vinculados al desempeño del comercio exterior. Entre los temas analizados aparecen variables relacionadas con eficiencia operativa, utilización de infraestructura y sostenibilidad, en línea con tendencias internacionales que buscan medir de manera más precisa el funcionamiento de los sistemas logísticos.

La incorporación de métricas específicas refleja un cambio de enfoque dentro del sector. La logística deja de analizarse únicamente desde la operación diaria y empieza a observarse como un sistema estratégico para la competitividad económica, la planificación territorial y la resiliencia de las cadenas de abastecimiento.

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Además, dentro de los debates recientes comenzó a aparecer con mayor fuerza la necesidad de fortalecer la coordinación entre el sector logístico y la movilidad urbana. El crecimiento de los centros de distribución, la expansión de las ciudades y el incremento de los flujos de comercio exterior empiezan a exigir nuevas soluciones para evitar congestión, mejorar accesos y optimizar la circulación de mercancías en zonas urbanas y portuarias.

También comenzó a ganar espacio la discusión sobre la necesidad de actualizar los criterios con los que se evalúan los proyectos de infraestructura, incorporando factores relacionados con resiliencia, sostenibilidad y capacidad de adaptación (Imagen: Shutterstock)

La resiliencia logística gana protagonismo

Otro de los conceptos que comenzó a instalarse con fuerza es el de infraestructura resiliente, especialmente asociado a la capacidad de los sistemas de transporte para adaptarse a crisis, interrupciones operativas y eventos de alto impacto.

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La discusión tomó impulso durante el International Transport Forum 2026 realizado en Leipzig, Alemania, donde especialistas analizaron la necesidad de fortalecer la capacidad de recuperación de las redes logísticas frente a escenarios de disrupción global.

El debate incluye aspectos vinculados a continuidad operativa, recuperación de servicios, infraestructura adaptable, sostenibilidad de largo plazo, reducción de impactos económicos ante interrupciones logísticas.

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También comenzó a ganar espacio la discusión sobre la necesidad de actualizar los criterios con los que se evalúan los proyectos de infraestructura, incorporando factores relacionados con resiliencia, sostenibilidad y capacidad de adaptación frente a eventos críticos que puedan afectar el funcionamiento de las cadenas de suministro.

La mirada incorpora además el impacto de factores urbanos y territoriales sobre la logística, especialmente en zonas donde la expansión de las ciudades convive con corredores de carga, puertos y centros de distribución.

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Un cambio de enfoque para la logística regional

La evolución de estos debates refleja una transformación más amplia dentro de la logística latinoamericana. La competitividad ya no depende únicamente de la disponibilidad de infraestructura física, sino también de la capacidad de integrar sistemas, coordinar actores y anticipar escenarios de crisis.

En el caso chileno, la discusión sobre transporte intermodal, resiliencia e indicadores de desempeño empieza a mostrar una búsqueda por modernizar la planificación logística y fortalecer el vínculo entre infraestructura, comercio exterior y desarrollo económico.

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El avance de estas iniciativas también aparece alineado con tendencias globales que promueven cadenas logísticas más eficientes, sostenibles y preparadas para enfrentar escenarios de mayor volatilidad operativa.