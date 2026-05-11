Movant LogComex

Chile acelera el debate sobre eficiencia logística y transporte intermodal

El país trasandino comienza a profundizar el análisis sobre integración modal, infraestructura adaptable y desempeño logístico frente a escenarios más exigentes donde la resiliencia operativa gana peso estratégico

Guardar
Google icon
Uno de los ejes que comenzó a consolidarse es el de la intermodalidad como herramienta para optimizar costos, tiempos y uso de infraestructura (Imagen: Shutterstock)
Uno de los ejes que comenzó a consolidarse es el de la intermodalidad como herramienta para optimizar costos, tiempos y uso de infraestructura (Imagen: Shutterstock)

La discusión sobre la eficiencia logística, la infraestructura intermodal y la resiliencia de las cadenas de suministro empieza a ganar protagonismo en Chile, en un contexto marcado por la necesidad de mejorar la competitividad del comercio exterior y responder a nuevas exigencias operativas a nivel global.

En las últimas semanas, distintos encuentros técnicos y académicos pusieron sobre la mesa una agenda que combina transporte intermodal, sostenibilidad, integración territorial y modernización de la infraestructura logística.

PUBLICIDAD

El foco ya no está únicamente en ampliar capacidad operativa, sino también en desarrollar sistemas capaces de responder a interrupciones, reducir ineficiencias y mejorar la articulación entre los distintos modos de transporte.

Uno de los ejes que comenzó a consolidarse es el de la intermodalidad como herramienta para optimizar costos, tiempos y uso de infraestructura. La discusión apunta especialmente a mejorar la integración entre carreteras, puertos, ferrocarriles y entornos urbanos, en momentos donde las cadenas logísticas enfrentan mayores niveles de exigencia y presión operativa.

PUBLICIDAD

En ese contexto, también comenzó a tomar relevancia la generación de indicadores logísticos vinculados al desempeño del comercio exterior. Entre los temas analizados aparecen variables relacionadas con eficiencia operativa, utilización de infraestructura y sostenibilidad, en línea con tendencias internacionales que buscan medir de manera más precisa el funcionamiento de los sistemas logísticos.

La incorporación de métricas específicas refleja un cambio de enfoque dentro del sector. La logística deja de analizarse únicamente desde la operación diaria y empieza a observarse como un sistema estratégico para la competitividad económica, la planificación territorial y la resiliencia de las cadenas de abastecimiento.

Además, dentro de los debates recientes comenzó a aparecer con mayor fuerza la necesidad de fortalecer la coordinación entre el sector logístico y la movilidad urbana. El crecimiento de los centros de distribución, la expansión de las ciudades y el incremento de los flujos de comercio exterior empiezan a exigir nuevas soluciones para evitar congestión, mejorar accesos y optimizar la circulación de mercancías en zonas urbanas y portuarias.

También comenzó a ganar espacio la discusión sobre la necesidad de actualizar los criterios con los que se evalúan los proyectos de infraestructura, incorporando factores relacionados con resiliencia, sostenibilidad y capacidad de adaptación (Imagen: Shutterstock)
También comenzó a ganar espacio la discusión sobre la necesidad de actualizar los criterios con los que se evalúan los proyectos de infraestructura, incorporando factores relacionados con resiliencia, sostenibilidad y capacidad de adaptación (Imagen: Shutterstock)

La resiliencia logística gana protagonismo

Otro de los conceptos que comenzó a instalarse con fuerza es el de infraestructura resiliente, especialmente asociado a la capacidad de los sistemas de transporte para adaptarse a crisis, interrupciones operativas y eventos de alto impacto.

La discusión tomó impulso durante el International Transport Forum 2026 realizado en Leipzig, Alemania, donde especialistas analizaron la necesidad de fortalecer la capacidad de recuperación de las redes logísticas frente a escenarios de disrupción global.

El debate incluye aspectos vinculados a continuidad operativa, recuperación de servicios, infraestructura adaptable, sostenibilidad de largo plazo, reducción de impactos económicos ante interrupciones logísticas.

También comenzó a ganar espacio la discusión sobre la necesidad de actualizar los criterios con los que se evalúan los proyectos de infraestructura, incorporando factores relacionados con resiliencia, sostenibilidad y capacidad de adaptación frente a eventos críticos que puedan afectar el funcionamiento de las cadenas de suministro.

La mirada incorpora además el impacto de factores urbanos y territoriales sobre la logística, especialmente en zonas donde la expansión de las ciudades convive con corredores de carga, puertos y centros de distribución.

Un cambio de enfoque para la logística regional

La evolución de estos debates refleja una transformación más amplia dentro de la logística latinoamericana. La competitividad ya no depende únicamente de la disponibilidad de infraestructura física, sino también de la capacidad de integrar sistemas, coordinar actores y anticipar escenarios de crisis.

En el caso chileno, la discusión sobre transporte intermodal, resiliencia e indicadores de desempeño empieza a mostrar una búsqueda por modernizar la planificación logística y fortalecer el vínculo entre infraestructura, comercio exterior y desarrollo económico.

El avance de estas iniciativas también aparece alineado con tendencias globales que promueven cadenas logísticas más eficientes, sostenibles y preparadas para enfrentar escenarios de mayor volatilidad operativa.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorIntermodalInfraestructura

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuando el contexto global corta el suministro: logística e importación en la industria del gas

Marcelo Galvagno, analista de comercio exterior en una empresa fabricante de válvulas esféricas para la industria del gas, explica cómo la geopolítica reescribe las reglas del abastecimiento industrial

Cuando el contexto global corta el suministro: logística e importación en la industria del gas

Mujeres en el transporte de carga: Brasil registra avances en diversidad e inclusión

Un relevamiento sectorial sobre equidad en cargas por carretera alcanzó 46 puntos sobre 100 en 2026, y el 60% de las empresas encuestadas incrementó la contratación femenina en puestos directivos

Mujeres en el transporte de carga: Brasil registra avances en diversidad e inclusión

Los eventos de descuentos online vuelven a poner a prueba a la logística

Entre el 11 y el 13 de mayo, una nueva concentración de compras digitales volverá a exigir planificación de stock, capacidad de distribución y eficiencia en la última milla

Los eventos de descuentos online vuelven a poner a prueba a la logística

El depósito fiscal como termómetro de la logística y el comercio exterior

Santiago Aguirre Oliva, director de depósito fiscal, especialista en logística y tecnología, repasa el rol estratégico que cumplen los depósitos fiscales en la coordinación entre carga, Aduana y operadores logísticos

El depósito fiscal como termómetro de la logística y el comercio exterior

La ITF impulsa una agenda global para digitalizar el transporte internacional de mercancías

Los ministros de Transporte de los países miembros aprobaron una recomendación política que promueve documentación electrónica, interoperabilidad y estándares comunes para agilizar los flujos logísticos

La ITF impulsa una agenda global para digitalizar el transporte internacional de mercancías

DEPORTES

Una selección de Europa se anticipó a la fecha límite y anunció a sus 26 convocados para jugar el Mundial

Una selección de Europa se anticipó a la fecha límite y anunció a sus 26 convocados para jugar el Mundial

El tenis argentino pone en marcha una nueva ilusión en el Sudamericano Sub 14 de Rosario

El juego psicológico de Santiago Beltrán en los penales y la atajada que le dio la clasificación a River Plate desde todos los ángulos

Los grandes ausentes y las sorpresas de la prelista para el Mundial de la selección argentina

Bruno Fernandes reveló cuál es su mayor deseo: “Espero que ganemos el Mundial por todo lo que Cristiano Ronaldo le dio al fútbol”

TELESHOW

El sugestivo posteo de Mauro Icardi con una foto en bikini de la China Suárez

El sugestivo posteo de Mauro Icardi con una foto en bikini de la China Suárez

Pichu Straneo contó el desopilante trabajo que tuvo en pandemia: “Fue a pedido de Flavio Mendoza”

La exigencia de Kennys Palacios para el repechaje en Gran Hermano: “Esto sí me molesta”

Un cumpleaños, una foto y dos familias: la particular imagen que Allegra Cubero inmortalizó entre su papá y Mica Viciconte

Día de la Madre, parrillada y familia: el refugio de Daniela Christiansson mientras Maxi López trabaja en Argentina

INFOBAE AMÉRICA

La ONU advirtió que 45 millones de personas podrían caer en el hambre si Irán no abre el Estrecho de Ormuz a los fertilizantes

La ONU advirtió que 45 millones de personas podrían caer en el hambre si Irán no abre el Estrecho de Ormuz a los fertilizantes

“Derecho a lo bello”: el plan del alcalde de París para recuperar la estética de la ciudad

Ecuador: sicarios irrumpieron en un quirófano y asesinaron a un paciente

El embajador de Irán en Bolivia se retractó de una polémica declaración tras ser convocado por el canciller

República Dominicana registra 32 feminicidios en los primeros meses del año: 54% de los agresores permanece bajo arresto