El transporte de cargas mexicano destaca subas del 4% por cada aumento del diésel

Desde la distribución de insumos industriales hasta la llegada de productos al consumidor final, el aumento en los costos de transporte repercute en precios y en la competitividad (Imagen: Shutterstock)

El transporte de cargas enfrenta un nuevo escenario de presión sobre sus costos operativos, impulsado principalmente por la volatilidad del diésel. Según datos difundidos por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, cada incremento de un peso en el combustible se traduce en un aumento cercano al 4% en las tarifas de flete, reflejando la alta dependencia del sector respecto a este insumo clave.

Este impacto no se limita únicamente a las empresas transportistas. La estructura logística, al ser transversal a múltiples cadenas productivas, traslada estas variaciones hacia toda la economía.

Desde la distribución de insumos industriales hasta la llegada de productos al consumidor final, el aumento en los costos de transporte termina repercutiendo en precios y en la competitividad de los mercados.

El efecto del encarecimiento energético también se amplifica por su incidencia indirecta en otros componentes operativos. Del petróleo derivan insumos esenciales como neumáticos, repuestos y materiales utilizados en mantenimiento, lo que incrementa aún más la presión sobre los costos logísticos. Esta combinación refuerza un escenario donde las empresas deben revisar continuamente su estructura operativa para sostener niveles de eficiencia.

En paralelo, el contexto internacional agrega un factor de incertidumbre. El precio del diésel a nivel global registró subas superiores al 120% desde diciembre de 2025, con una aceleración marcada a partir de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y las interrupciones en el comercio marítimo en el estrecho de Ormuz. Estas disrupciones afectan directamente la disponibilidad y el precio de los combustibles, consolidando un entorno volátil para la planificación logística.

En este marco, las políticas fiscales juegan un rol relevante para amortiguar el impacto. En México, la decisión de reducir en un 81% el impuesto al diésel busca contener el traslado a tarifas, aunque el sector advierte que estas medidas no eliminan el problema de fondo. La dinámica de precios internacionales continúa siendo el principal determinante de los costos.

Estructura del sector y vulnerabilidad operativa

Uno de los puntos críticos es la composición del sector transportista. Cerca del 97% de las empresas son micro y pequeñas, con flotas reducidas y menor capacidad para absorber incrementos de costos. Más del 80% opera con menos de cinco unidades, lo que limita su margen de maniobra frente a subas sostenidas del combustible.

Esta estructura fragmentada genera una mayor vulnerabilidad operativa, donde cualquier variación en insumos clave impacta de manera directa en la rentabilidad. A diferencia de grandes operadores, estas empresas tienen menos capacidad para negociar precios, optimizar rutas a gran escala o invertir en tecnología que mejore la eficiencia.

Además, la fijación de tarifas se mantiene descentralizada, ya que cada empresa define sus precios en función de sus propios costos y estrategias. Esto genera un escenario heterogéneo, donde la respuesta ante el aumento del diésel no es uniforme y depende del nivel de escala y profesionalización de cada operador.

Un factor relevante del mercado mexicano es que cerca del 97% de las empresas son micro y pequeñas, con menor capacidad para absorber incrementos de costos (Imagen: Shutterstock)

Conflictos internos y desafíos adicionales

El contexto de costos se combina con tensiones internas en el sector. En los últimos días, un grupo de transportistas impulsó medidas de protesta vinculadas tanto al encarecimiento del combustible como a problemas de seguridad en rutas. Sin embargo, la participación fue limitada, con bloqueos puntuales y alcance reducido, según datos oficiales.

Las autoridades señalaron que gran parte de las demandas del sector ya se encuentran en proceso de resolución, incluyendo la construcción de paradores seguros, el cierre de accesos irregulares y la implementación de sistemas de monitoreo. Estas iniciativas apuntan a mejorar las condiciones operativas y reducir riesgos en la actividad.

No obstante, los reclamos reflejan una problemática estructural que excede el corto plazo. La combinación de costos crecientes, inseguridad y fragmentación empresarial configura un escenario complejo para el transporte de cargas, donde la estabilidad operativa depende tanto de variables económicas como de políticas públicas.

En este contexto, el desafío para la logística radica en encontrar mecanismos que permitan absorber la volatilidad sin trasladar completamente los costos a la cadena de valor. La eficiencia operativa, la adopción de tecnología y el diálogo entre el sector público y privado aparecen como factores clave para sostener la actividad en un entorno cada vez más exigente.