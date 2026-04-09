Movant LogComex

La OCDE advierte sobre la infraestructura y su impacto en la logística argentina

Un informe del organismo internacional señala déficits en rutas, ferrocarriles y puertos que afectan la competitividad y condicionan el desempeño de las cadenas de suministro

Guardar
La infraestructura de transporte aparece como un factor crítico que condiciona tanto la productividad como la capacidad de integrarse al comercio internacional (Foto: Shutterstock)
La infraestructura de transporte aparece como un factor crítico que condiciona tanto la productividad como la capacidad de integrarse al comercio internacional (Foto: Shutterstock)

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) puso el foco en uno de los principales cuellos de botella estructurales de Argentina: la infraestructura física. En su primer informe sobre fundamentos para el crecimiento y la competitividad, el organismo advierte que las limitaciones en transporte impactan directamente en la logística y en la eficiencia de las cadenas de suministro.

El documento señala que, pese a contar con abundantes recursos y capital humano calificado, el país muestra un desempeño rezagado frente a economías comparables.

En ese contexto, la infraestructura de transporte aparece como un factor crítico que condiciona tanto la productividad como la capacidad de integrarse al comercio internacional.

Uno de los datos más relevantes es el estado de la red vial: apenas el 32% de las rutas se encuentra en buenas condiciones. Esta situación incrementa costos operativos, reduce la previsibilidad en los tiempos de tránsito y eleva los riesgos en la distribución de mercaderías, afectando de forma directa la planificación logística.

En el caso del sistema ferroviario, el informe advierte sobre la frecuencia de descarrilamientos en líneas de carga debido al deterioro de las vías. Esto limita el desarrollo de un modo clave para el transporte de grandes volúmenes, restringiendo alternativas más eficientes y sostenibles dentro de la matriz logística.

El Puerto de Buenos Aires presenta tiempos de respuesta cercanos a los dos días, con demoras adicionales para el ingreso de buques (Foto: Shutterstock)
El Puerto de Buenos Aires presenta tiempos de respuesta cercanos a los dos días, con demoras adicionales para el ingreso de buques (Foto: Shutterstock)

Infraestructura y competitividad en tensión

La situación portuaria también aparece como un punto crítico. Según la OCDE, el Puerto de Buenos Aires presenta tiempos de respuesta cercanos a los dos días, con demoras adicionales para el ingreso de buques. Estos niveles de congestión, impactan en la rotación de cargas, generan sobrecostos y afectan la competitividad de las exportaciones e importaciones.

Frente a este escenario, el organismo plantea que una mayor participación del sector privado en el desarrollo y operación de infraestructura podría mejorar la calidad de las obras y optimizar el uso de los recursos públicos. A su vez, destaca la necesidad de avanzar en esquemas que favorezcan inversiones sostenidas en el tiempo.

Más allá del transporte, el informe también vincula estos desafíos con el entorno general de negocios. La OCDE recomienda reducir la carga tributaria distorsiva, simplificar regulaciones y avanzar hacia una mayor integración comercial, factores que inciden directamente en la dinámica de las cadenas de suministro.

En conjunto, las conclusiones del organismo refuerzan un diagnóstico conocido en el sector: sin mejoras estructurales en infraestructura y en las condiciones operativas, la logística seguirá enfrentando limitaciones estructurales, que afectan la competitividad sistémica del país y su inserción en los flujos globales de comercio.

Temas Relacionados

Movant-NoticiasLogísticaComercio ExteriorOCDEInfraestructura

Últimas Noticias

Cuando el cambio acelera, el equipo define el resultado

Eduardo Braun, asesor de empresas familiares, analiza por qué el contexto actual exige equipos más cohesionados, con objetivos claros y una dinámica de trabajo más colaborativa

Cuando el cambio acelera, el equipo define el resultado

La licitación de la hidrovía entra en una fase clave con dos candidatos

El Gobierno avanzó con el análisis técnico del primer sobre y definió que dos compañías internacionales continúen en el proceso, mientras se encamina la siguiente etapa centrada en los planes de obra

La licitación de la hidrovía entra en una fase clave con dos candidatos

Previsibilidad como estrategia: cómo el comex redefinió la venta en la industria de la pintura

María Lourdes Hidalgo, gerente comercial en la industria de la pintura, explica cómo la planificación de importaciones pasó de función operativa a eje de la estrategia comercial

Previsibilidad como estrategia: cómo el comex redefinió la venta en la industria de la pintura

Exportadores advierten trabas que encarecen la logística en un escenario global restrictivo

La CERA indica que fricciones regulatorias y financieras impactan en la eficiencia de las cadenas de suministro argentinas, con demoras en reintegros, restricciones sobre divisas y exigencias operativas

Exportadores advierten trabas que encarecen la logística en un escenario global restrictivo

Logística aplicada al abastecimiento gastronómico

Diego Calvagna, gerente de operaciones en una empresa de abastecimiento gastronómico, describe una logística marcada por la urgencia, la precisión y la necesidad de sostener el nivel de servicio en cada entrega

Logística aplicada al abastecimiento gastronómico
DEPORTES
Ramón Díaz reapareció en el estadio de Platense: del contundente apoyo a Coudet a una frase alentadora sobre su futuro

Ramón Díaz reapareció en el estadio de Platense: del contundente apoyo a Coudet a una frase alentadora sobre su futuro

Argentina enfrentará a Brasil en busca de la clasificación a semifinales del Sudamericano Sub 17: hora, TV y posibles formaciones

La importante decisión que tomó el DT del Chelsea con Enzo Fernández antes de enfrentar al Manchester City

La estrella del fútbol que se casó a los 18 y un año después espera por su primer hijo: el tierno posteo en las redes sociales

La F1 explicó cómo quedó el límite presupuestario del 2026: las modificaciones y el tope de gasto que tienen las escuderías

TELESHOW
Floppy Tesouro recibió el alta luego de sufrir una fuerte reacción alérgica: “Enfocada en descansar”

Floppy Tesouro recibió el alta luego de sufrir una fuerte reacción alérgica: “Enfocada en descansar”

La desopilante imitación que Marta Fort hizo de su padre: “¡Mamá, cortaste toda la looooz"

Una amiga de Silvina Luna contó el calvario que vivió la modelo antes de morir: "Sabía que era cuestión de días"

La Joaqui encendió las redes con una producción muy sexy: Blonde, cuero y encaje

Triángulo amoroso, la serie vertical de Wanda Nara, ya tiene elenco confirmado: quién hará de “La China”

INFOBAE AMÉRICA

Ingenieros de EE.UU. entregarían el lunes evaluación clave del Puente de las Américas

Ingenieros de EE.UU. entregarían el lunes evaluación clave del Puente de las Américas

Qué cambios sufrirá el cuerpo de los astronautas de Artemis II tras regresar a la Tierra

Comienza Coachella, un festival de música convertido en pasarela de moda y laboratorio de tendencias

El sistema de numeración egipcio y el arte de sumar con símbolos

El ganador de un premio de lotería de USD 78 millones no aparece y el plazo para cobrar está por vencer