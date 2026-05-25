La logística frente a una nueva etapa de exigencias ambientales, trazabilidad y responsabilidad social

Marcos Oliva F. es Director de Certificación – Team Logística VP – APLOG AG (Foto: Movant Connection)

El comercio internacional vive una transformación silenciosa pero decisiva. La apertura de mercados, la reducción de barreras arancelarias y la presión por la sostenibilidad han convertido a la logística en mucho más que un engranaje operativo: hoy es un factor estratégico de competitividad y reputación. En este escenario, la certificación en Logística Justa (NFLC 2026) aparece cada vez más como una herramienta a considerar para las empresas que buscan mantenerse vigentes dentro de la cadena de suministro global.

De la eficiencia a la ética

Durante décadas, la logística se midió en términos de eficiencia: tiempos de tránsito, costos operativos y capacidad de respuesta. Sin embargo, la dinámica actual empieza a incorporar nuevas variables. La certificación en Logística Justa propone un marco basado en ética, transparencia y responsabilidad social. Ya no se trata solamente de mover cargas, sino también de hacerlo bajo principios que contemplen precios justos, condiciones laborales dignas y un impacto ambiental controlado. En otras palabras, la eficiencia comienza a convivir con criterios vinculados a la integridad y la trazabilidad.

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Este cambio responde también a una presión externa creciente. Organismos multilaterales como la CEPAL y el BID, junto con iniciativas globales de comercio justo, han puesto sobre la mesa la necesidad de contar con estándares verificables que acompañen prácticas éticas en la logística. Los clientes internacionales ya no se conforman únicamente con tarifas competitivas: también incorporan exigencias de trazabilidad, cumplimiento ambiental y evidencia de responsabilidad social. En ese contexto, la NFLC 2026 busca ofrecer un marco auditable que permita respaldar esos procesos.

Los cuatro pilares que estructuran el modelo

La NFLC 2026 establece principios que buscan trasladarse a criterios auditables dentro de la operación logística.

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Transparencia en costos: promueve metodologías más claras y rastreables para la determinación de tarifas.

Mejora constante de rutas: impulsa la multimodalidad y la optimización continua, considerando no solo tiempo y costo, sino también confiabilidad y huella de carbono. Compromiso ambiental: incorpora alternativas de menor impacto y vincula la certificación con estándares internacionales como ISO 14000 y COP 21. Apoyo a PYMES: apunta a fomentar inclusión y competitividad para un sector históricamente relegado, con impacto potencial sobre el desarrollo económico local.

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Estos pilares buscan posicionar a la certificación como una referencia vinculada a reglas claras, trazabilidad y criterios de operación más transparentes.

Durante décadas, la logística se midió en términos de eficiencia: tiempos de tránsito, costos operativos y capacidad de respuesta. Sin embargo, la dinámica actual empieza a incorporar nuevas variables (Foto: Shutterstock)

Competitividad y diferenciación

En un entorno donde los clientes y socios comerciales demandan trazabilidad, sostenibilidad y ética, la certificación en Logística Justa empieza a ser observada por algunas empresas como un factor de diferenciación. Para el productor, el verdadero generador de carga, puede representar una referencia sobre determinadas prácticas de comercio y logística. Para el comprador, una señal vinculada a transparencia de costos y condiciones operativas. Y para la empresa logística, una posibilidad de fortalecer su posicionamiento frente a mercados internacionales cada vez más exigentes.

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La auditoría y la trazabilidad operativa

Uno de los aspectos más relevantes de la NFLC 2026 es su protocolo de auditoría. No se trata únicamente de una revisión documental, sino de un proceso integral que evalúa la trazabilidad real de las operaciones y determinados aspectos de la cultura organizacional. La metodología conocida como Traceability Challenge plantea verificar, en terreno, cómo se aplican los principios de transparencia, sostenibilidad y apoyo a PYMES.

Esto implica que un auditor no solo revisa políticas y manuales, sino que también puede seguir el recorrido de una carga, verificar la claridad de las tarifas, observar condiciones laborales y evaluar el impacto ambiental de determinadas rutas utilizadas. Desde esta mirada, la certificación busca validar que los principios planteados tengan correlato operativo concreto.

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Este nivel de exigencia apunta a generar mayor confianza en clientes y autoridades, en un mercado donde la reputación, la eficiencia y la capacidad de demostrar procesos verificables empiezan a tener cada vez más peso.

Es cierto que certificarse implica enfrentar barreras: inversión inicial en tecnologías limpias, formalización laboral en sectores fragmentados como la última milla, y la necesidad de establecer métricas claras de equidad social. Pero estos desafíos también abren debates y oportunidades de adaptación. La NFLC 2026 propone un marco estandarizado para medir aspectos que durante años resultaron difíciles de cuantificar, como la justicia, la equidad y la sostenibilidad dentro de la cadena de suministro.

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Un escenario en evolución

La discusión ya no pasa solamente por costos y tiempos operativos. La presión de los clientes, las regulaciones internacionales y la necesidad de demostrar prácticas verificables empiezan a modificar las exigencias sobre la actividad logística. En ese contexto, certificaciones vinculadas a ética, transparencia y sostenibilidad podrían ganar espacio dentro del comercio internacional.

Más allá del grado de adopción que alcancen estos modelos, la tendencia refleja un cambio de enfoque: la competitividad futura de muchas cadenas logísticas probablemente estará cada vez más asociada a la capacidad de demostrar confianza, trazabilidad y responsabilidad operativa.

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