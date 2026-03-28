Movant LogComex

Panamá reunió a empresas de 36 países en su mayor encuentro ferial multisectorial

El bloque de exposiciones de la CCIAP articuló más de 110 firmas en su rueda de negocios con foco en logística y comercio exterior e impulsó vínculos con mercados de tres continentes

Guardar
Panamá
La diversidad geográfica de las delegaciones evidencia el alcance regional del evento como espacio de articulación entre compradores y proveedores del continente (Foto: Shutterstock)

La plataforma de exposiciones de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá celebró entre el 14 y el 16 de marzo su edición 2026. El bloque ferial, integrado por cinco eventos especializados en logística, tecnología, turismo, comercio internacional y electrotecnia, reunió empresas de América, Europa y Asia en 16.000 metros cuadrados de superficie de exhibición, con 822 módulos distribuidos a lo largo del recinto.

Al cierre de la edición, el conjunto de ferias registró transacciones preliminares por 165,8 millones de dólares, resultado que refleja el volumen de operaciones facilitadas durante los tres días de encuentro multisectorial. Para la Cámara, el bloque ferial funciona como un espacio activo de vinculación comercial, no solo como vitrina expositiva para las empresas participantes.

Un nodo de contactos para la región

La dimensión más significativa del evento se expresó en la generación de 19.914 contactos de negocios entre empresarios y compradores de 36 países. Estos vínculos se concretaron a través de distintos formatos de reuniones y citas comerciales programadas, que incluyeron una rueda internacional de negocios con foco en logística y comercio exterior.

Esa instancia de negociación directa reunió a más de 110 empresas con delegaciones de 16 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Uruguay y el propio Panamá. La diversidad geográfica de las delegaciones evidencia el alcance regional del evento como espacio de articulación entre compradores y proveedores del continente.

En esta cuadragésima segunda edición del encuentro ferial se registró el debut de Suiza como país expositor, sumándose a representaciones de Norteamérica, América Latina y el Caribe, Europa y Asia. Entre las economías presentes figuraron Estados Unidos, China, India, Brasil, Colombia, México, Italia y Emiratos Árabes Unidos, entre otras.

Logística y tecnología como ejes del intercambio

La organización del evento destacó el desempeño de dos sectores en particular: alimentos y bebidas, y tecnología, descritos como reflejo de las tendencias del comercio internacional y del posicionamiento de Panamá como punto de conexión regional. Aurelio Barría Pino, presidente de la Comisión Organizadora, señaló que ambas áreas concentraron buena parte del dinamismo registrado durante el encuentro.

Desde la presidencia de la CCIAP, Juan Arias subrayó que la participación internacional en el bloque ferial reafirma el papel del país como articulador del intercambio comercial global. El respaldo de organismos como la Organización Internacional para las Migraciones, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana y la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano acompañó el desarrollo del evento. Asimismo, la cámara organizadora y el Ministerio de Comercio e Industrias atendieron 39 delegaciones internacionales provenientes de los tres continentes participantes.

En el evento se generaron más de 19.000 contratos entre empresarios y compradores de 36 países a través de reuniones, citas programadas y una rueda internacional de negocios con foco en logística y comercio exterior (Foto: Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá)
En el evento se generaron más de 19.000 contratos entre empresarios y compradores de 36 países a través de reuniones, citas programadas y una rueda internacional de negocios con foco en logística y comercio exterior (Foto: Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá)

Digitalización y foros sectoriales

En esta edición se incorporó la digitalización del registro y acceso al evento, una medida que permitió agilizar el ingreso de visitantes y eliminar la impresión de más de 10.000 credenciales físicas. La iniciativa responde a una tendencia creciente en eventos de esta escala, donde la eficiencia operativa y la reducción del impacto ambiental se integran como criterios de gestión.

El bloque ferial también incluyó foros de análisis sectorial sobre temas vinculados al desarrollo empresarial y la innovación. Entre los espacios de debate se realizaron el V Foro Panamá como Centro de Innovación de Salud, el Foro Centroamericano sobre Empresas Lideradas por Mujeres —organizado por la Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica— y el Foro de Alianzas Público-Privadas. Estos encuentros reunieron a líderes del sector privado, autoridades y especialistas para analizar tendencias que impactan en la competitividad regional.

Además, en alianza con instituciones culturales panameñas, se ofrecieron descuentos especiales para visitantes internacionales, integrando una propuesta que combina turismo, cultura y negocios. El formato amplía la experiencia del visitante más allá del ámbito estrictamente comercial, lo que también incide en la captación de delegaciones extranjeras.

La próxima edición del bloque ferial está programada para el 6 al 8 de abril de 2027. Con el incremento sostenido de países participantes y la diversificación de sectores representados, el evento consolida su función como punto de encuentro para operadores logísticos, exportadores e importadores que buscan ampliar su red de contactos en la región latinoamericana y caribeña.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorPanamáExposición

Últimas Noticias

Educación superior y logística: desafíos en tecnología y experiencias de aprendizaje

Rodolfo De Vincenzi, rector de una universidad privada, analiza el rol transformador de la formación, el impacto de las herramientas digitales y la importancia de diseñar recorridos académicos

Educación superior y logística: desafíos en tecnología y experiencias de aprendizaje

Argentina extiende la bonificación del peaje en la hidrovía y mantiene la tarifa en 1,30 dólares por TRN

La medida prorroga hasta el 30 de abril el esquema vigente para buques internacionales en el tramo Santa Fe–Confluencia, en un contexto de tensión regional por posibles subas futuras

Argentina extiende la bonificación del peaje en la hidrovía y mantiene la tarifa en 1,30 dólares por TRN

Logística de salud: cuando la eficiencia es una obligación, no una variable

Ezequiel Grillo, especialista en gestión de transporte y logística, recorre las exigencias técnicas, operativas y humanas que distinguen al sector salud de cualquier otra cadena de distribución

Logística de salud: cuando la eficiencia es una obligación, no una variable

Brasil redefine el control del transporte de mercancías y reconfigura la operatoria logística

El nuevo esquema incorpora control anticipado, trazabilidad en tiempo real y restricciones que impiden operaciones fuera de las condiciones establecidas

Brasil redefine el control del transporte de mercancías y reconfigura la operatoria logística

Comercio exterior en la industria textil: planificación, tecnología y un rol transversal

Fernanda Ibarra, manager de comercio exterior y purchase order, examina la evolución del intercambio internacional y los retos vinculados a la organización en un contexto cambiante

Comercio exterior en la industria textil: planificación, tecnología y un rol transversal
DEPORTES
La alegría de Pierre Gasly tras clasificar 7° en el GP de Japón de la Fórmula 1: los cambios que hizo Alpine en su auto y su “guiño” a Colapinto

La alegría de Pierre Gasly tras clasificar 7° en el GP de Japón de la Fórmula 1: los cambios que hizo Alpine en su auto y su “guiño” a Colapinto

“El auto es inmanejable”: el enojo de Max Verstappen tras su decepcionante clasificación con Red Bull en el GP de Japón de la F1

El análisis del director de Alpine sobre la actuación de Colapinto y su comparación con Gasly en la qualy del GP de Japón: “No logró el mismo salto”

El enojo de Colapinto después de quedar 15° en la clasificación del Gran Premio de Japón: “No estuvimos bien”

Franco Colapinto no encontró el rendimiento de su Alpine y se clasificó 15° para el Gran Premio de Japón de Fórmula 1

TELESHOW
Tan Biónica estrenó su álbum El Regreso en una noche épica ante 50.000 fans y con Andrés Calamaro como invitado

Tan Biónica estrenó su álbum El Regreso en una noche épica ante 50.000 fans y con Andrés Calamaro como invitado

Roberto Edgar: “No quería vivir, pero pensé en mis hermanitos”

Lizy Tagliani brilla en Annie, la obra que refleja su historia de adopción: “Me conmueve criar a mi hijo con la verdad”

Silvina Chediek: “Cantar es un derecho, no importa cómo lo hagas”

Andrea del Boca se accidentó en Gran Hermano a días de su reingreso al reality: la preocupación de sus compañeros

INFOBAE AMÉRICA

El papa León XIV visitó Mónaco y denunció que la ostentación de la fuerza y la prevaricación amenazan la paz

El papa León XIV visitó Mónaco y denunció que la ostentación de la fuerza y la prevaricación amenazan la paz

A un mes del inicio de la guerra en Medio Oriente, Israel detectó el primer ataque con misiles desde Yemen

Uruguay presentó su plan de seguridad para la próxima década: nuevo rol de las Fuerzas Armadas y mayores penas al porte de armas

De la escasez a la incertidumbre: claves para entender el nuevo capítulo del conflicto por el combustible en Bolivia

El OIEA instó a la “moderación militar” para evitar cualquier riesgo de accidentes nucleares en plena escalada en Medio Oriente