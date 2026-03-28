Panamá reunió a empresas de 36 países en su mayor encuentro ferial multisectorial

La diversidad geográfica de las delegaciones evidencia el alcance regional del evento como espacio de articulación entre compradores y proveedores del continente (Foto: Shutterstock)

La plataforma de exposiciones de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá celebró entre el 14 y el 16 de marzo su edición 2026. El bloque ferial, integrado por cinco eventos especializados en logística, tecnología, turismo, comercio internacional y electrotecnia, reunió empresas de América, Europa y Asia en 16.000 metros cuadrados de superficie de exhibición, con 822 módulos distribuidos a lo largo del recinto.

Al cierre de la edición, el conjunto de ferias registró transacciones preliminares por 165,8 millones de dólares, resultado que refleja el volumen de operaciones facilitadas durante los tres días de encuentro multisectorial. Para la Cámara, el bloque ferial funciona como un espacio activo de vinculación comercial, no solo como vitrina expositiva para las empresas participantes.

La dimensión más significativa del evento se expresó en la generación de 19.914 contactos de negocios entre empresarios y compradores de 36 países. Estos vínculos se concretaron a través de distintos formatos de reuniones y citas comerciales programadas, que incluyeron una rueda internacional de negocios con foco en logística y comercio exterior.

Esa instancia de negociación directa reunió a más de 110 empresas con delegaciones de 16 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Uruguay y el propio Panamá. La diversidad geográfica de las delegaciones evidencia el alcance regional del evento como espacio de articulación entre compradores y proveedores del continente.

En esta cuadragésima segunda edición del encuentro ferial se registró el debut de Suiza como país expositor, sumándose a representaciones de Norteamérica, América Latina y el Caribe, Europa y Asia. Entre las economías presentes figuraron Estados Unidos, China, India, Brasil, Colombia, México, Italia y Emiratos Árabes Unidos, entre otras.

Logística y tecnología como ejes del intercambio

La organización del evento destacó el desempeño de dos sectores en particular: alimentos y bebidas, y tecnología, descritos como reflejo de las tendencias del comercio internacional y del posicionamiento de Panamá como punto de conexión regional. Aurelio Barría Pino, presidente de la Comisión Organizadora, señaló que ambas áreas concentraron buena parte del dinamismo registrado durante el encuentro.

Desde la presidencia de la CCIAP, Juan Arias subrayó que la participación internacional en el bloque ferial reafirma el papel del país como articulador del intercambio comercial global. El respaldo de organismos como la Organización Internacional para las Migraciones, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana y la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano acompañó el desarrollo del evento. Asimismo, la cámara organizadora y el Ministerio de Comercio e Industrias atendieron 39 delegaciones internacionales provenientes de los tres continentes participantes.

En el evento se generaron más de 19.000 contratos entre empresarios y compradores de 36 países a través de reuniones, citas programadas y una rueda internacional de negocios con foco en logística y comercio exterior (Foto: Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá)

Digitalización y foros sectoriales

En esta edición se incorporó la digitalización del registro y acceso al evento, una medida que permitió agilizar el ingreso de visitantes y eliminar la impresión de más de 10.000 credenciales físicas. La iniciativa responde a una tendencia creciente en eventos de esta escala, donde la eficiencia operativa y la reducción del impacto ambiental se integran como criterios de gestión.

El bloque ferial también incluyó foros de análisis sectorial sobre temas vinculados al desarrollo empresarial y la innovación. Entre los espacios de debate se realizaron el V Foro Panamá como Centro de Innovación de Salud, el Foro Centroamericano sobre Empresas Lideradas por Mujeres —organizado por la Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica— y el Foro de Alianzas Público-Privadas. Estos encuentros reunieron a líderes del sector privado, autoridades y especialistas para analizar tendencias que impactan en la competitividad regional.

Además, en alianza con instituciones culturales panameñas, se ofrecieron descuentos especiales para visitantes internacionales, integrando una propuesta que combina turismo, cultura y negocios. El formato amplía la experiencia del visitante más allá del ámbito estrictamente comercial, lo que también incide en la captación de delegaciones extranjeras.

La próxima edición del bloque ferial está programada para el 6 al 8 de abril de 2027. Con el incremento sostenido de países participantes y la diversificación de sectores representados, el evento consolida su función como punto de encuentro para operadores logísticos, exportadores e importadores que buscan ampliar su red de contactos en la región latinoamericana y caribeña.