Argentina extiende la bonificación del peaje en la hidrovía y mantiene la tarifa en 1,30 dólares por TRN

En su origen, la tarifa prevista para este tramo era de 1,47 dólares por TRN, pero su implementación quedó suspendida tras cuestionamientos judiciales y reclamos de los usuarios del sistema (Foto: Shutterstock)

Argentina oficializó una nueva prórroga en el esquema de peajes de la Vía Navegable Troncal, manteniendo sin cambios la tarifa para el transporte internacional en 1,30 dólares por tonelada de registro neto (TRN).

La decisión, publicada hoy en el Boletín Oficial en la Resolución 47/2026, extiende hasta el 30 de abril el esquema vigente en el tramo comprendido entre el Puerto de Santa Fe y Confluencia, uno de los segmentos más sensibles para la operatoria fluvial regional.

La medida se enmarca en una política de gradualidad tarifaria que el sistema viene sosteniendo desde 2023, con sucesivas bonificaciones y prórrogas. Según se desprende de la resolución oficial, el objetivo continúa siendo avanzar hacia un valor definitivo, pero sin generar impactos abruptos en los costos del transporte internacional.

Un esquema tarifario en transición

El esquema actual es el resultado de un proceso prolongado de ajustes y revisiones. En su origen, la tarifa prevista para este tramo era de 1,47 dólares por TRN, pero su implementación quedó suspendida tras cuestionamientos judiciales y reclamos de los usuarios del sistema.

Desde entonces, el Gobierno optó por una lógica de bonificaciones temporales, que fueron modificando progresivamente el valor efectivo del peaje. En los últimos meses, el sistema se estabilizó en torno a los 1,30 dólares por TRN, nivel que ahora se vuelve a prorrogar.

Uno de los puntos centrales que explica esta continuidad es la transición institucional del sistema portuario. La creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación implicó un reordenamiento de recursos técnicos y administrativos, lo que, según la resolución, todavía limita la posibilidad de avanzar en estudios más profundos sobre la estructura tarifaria.

En ese contexto, la falta de una mesa técnica plenamente operativa para evaluar la razonabilidad del peaje en este tramo específico aparece como un factor determinante para sostener el esquema actual sin modificaciones.

Impacto operativo y previsibilidad en la hidrovía

Desde el punto de vista logístico, la decisión aporta previsibilidad en el corto plazo para los actores que operan en la hidrovía, especialmente para el transporte internacional de cargas que depende de este corredor.

El mantenimiento de la tarifa en 1,30 dólares evita una suba inmediata de costos en un momento donde la competitividad del sistema fluvial resulta clave para las exportaciones regionales, en particular en sectores como el agroindustrial.

La decisión extiende hasta el 30 de abril el esquema vigente en el tramo comprendido entre el Puerto de Santa Fe y Confluencia, uno de los segmentos más sensibles para la operatoria fluvial regional (Foto: Shutterstock)

Sin embargo, el carácter transitorio de la medida deja abierto un interrogante estructural: el sistema sigue sin una definición de largo plazo en materia tarifaria. Esto implica que las empresas deben planificar sus operaciones bajo un escenario de incertidumbre regulatoria, con posibles ajustes en el horizonte cercano.

A su vez, la continuidad de las bonificaciones refleja una tensión de fondo entre dos objetivos: por un lado, garantizar ingresos para el mantenimiento del sistema de dragado y señalización; por otro, evitar que el costo del peaje afecte la competitividad del transporte fluvial frente a otras alternativas logísticas.

Preocupación en Paraguay y tensión regional

La decisión argentina se produce en paralelo a un creciente nivel de preocupación en Paraguay, uno de los principales usuarios de la hidrovía. En los últimos días, autoridades y actores del sector fluvial paraguayo manifestaron inquietud ante la posibilidad de futuras subas en el peaje.

El foco de la preocupación no está tanto en la tarifa actual, sino en la incertidumbre sobre su evolución. Desde Paraguay advierten que cualquier incremento significativo podría impactar directamente en los costos logísticos de su comercio exterior, altamente dependiente del sistema fluvial.

Además, el tema vuelve a poner en agenda la necesidad de avanzar en mecanismos de coordinación regional, dado que la hidrovía es un corredor compartido por varios países y su esquema tarifario tiene efectos directos sobre la competitividad de toda la región.

En este sentido, la discusión trasciende lo estrictamente tarifario y se vincula con la gobernanza del sistema, la transparencia en la definición de costos y la previsibilidad para los operadores internacionales.

Un sistema clave en búsqueda de equilibrio

La hidrovía Paraguay-Paraná constituye uno de los principales ejes logísticos del Cono Sur, canalizando un volumen significativo de exportaciones, especialmente de productos agrícolas. En este contexto, cualquier modificación en su estructura de costos tiene un impacto directo en las cadenas de suministro regionales.

La prórroga del esquema actual puede interpretarse como una señal de cautela por parte del Gobierno argentino, que busca evitar tensiones adicionales en un sistema ya atravesado por debates regulatorios y reclamos de distintos actores.

Al mismo tiempo, la reiteración de medidas transitorias evidencia que el sistema aún no logra consolidar un modelo tarifario definitivo, capaz de equilibrar sostenibilidad económica, competitividad logística y consenso regional.

De cara a los próximos meses, el desafío será avanzar en definiciones más estructurales que permitan reducir la incertidumbre y dotar al sistema de mayor previsibilidad. Mientras tanto, la hidrovía continúa operando bajo un esquema de transición, donde cada decisión tarifaria tiene implicancias que exceden lo local y se proyectan sobre toda la dinámica del comercio exterior sudamericano.