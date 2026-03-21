Brasil introduce nuevos lineamientos para el cumplimiento de tarifas de flete

La mayor fiscalización y digitalización apuntan a ordenar la operatoria y reducir la informalidad. La implementación efectiva será clave para medir su impacto en la planificación logística y en la estabilidad del sistema regional (Foto: Shutterstock)

El Gobierno de Brasil avanzó con una nueva regulación que impacta de forma directa en la estructura del transporte por carretera, uno de los pilares de la logística regional.

A través de una Medida Provisional publicada en el Boletín Oficial de la Unión, se establecieron controles más estrictos, sanciones económicas más elevadas y un sistema de monitoreo digital obligatorio para garantizar el cumplimiento de las tarifas mínimas de flete.

La iniciativa se enmarca en un contexto de creciente presión sobre los costos operativos del transporte, particularmente por la volatilidad del precio del combustible a nivel internacional. En este escenario, se busca ordenar el mercado, evitar distorsiones en la contratación de servicios y reducir el riesgo de conflictos sectoriales que puedan afectar la continuidad de las cadenas de suministro.

Más control sobre el cumplimiento de tarifas

El eje central de la medida es reforzar el cumplimiento de la tabla de tarifas mínimas vigente desde 2018, que fue implementada tras una huelga nacional de transportistas que paralizó durante días la logística del país.

Las empresas transportistas que acumulen infracciones comenzarán a enfrentar suspensiones temporales de sus registros, lo que implica la imposibilidad de operar durante períodos que pueden ir de cinco a treinta días. En casos de reincidencia dentro de un plazo de doce meses, las sanciones se agravan, extendiendo las suspensiones hasta 45 días.

Este punto introduce un cambio relevante en términos operativos: ya no se trata únicamente de multas económicas, sino de una limitación directa a la capacidad de prestar servicios. En un sector donde la continuidad es clave para sostener contratos y relaciones comerciales, la interrupción de operaciones puede tener un impacto significativo en la planificación logística.

Riesgo de exclusión del sistema logístico

Uno de los aspectos más contundentes de la normativa es la posibilidad de cancelación del registro nacional de transporte para aquellas empresas que acumulen suspensiones reiteradas. En estos casos, las compañías podrían quedar inhabilitadas para operar por hasta dos años.

Además, la medida contempla la extensión de estas sanciones a otras firmas vinculadas dentro de un mismo grupo económico o a socios relacionados, lo que amplía el alcance del control y busca evitar estrategias de evasión mediante estructuras empresariales paralelas.

Desde una perspectiva logística, este tipo de disposiciones introduce un nuevo nivel de riesgo regulatorio. Las empresas deberán reforzar sus procesos internos de cumplimiento, auditoría y control de tarifas para evitar quedar fuera del sistema, lo que podría generar disrupciones en la prestación de servicios y en la capacidad de respuesta ante la demanda.

El Gobierno de Brasil avanzó con una nueva regulación que impacta de forma directa en la estructura del transporte por carretera, uno de los pilares de la logística regional (Foto: Shutterstock)

Nuevas exigencias para las empresas

El endurecimiento normativo no se limita a los transportistas. Las empresas contratantes también quedan bajo la lupa, con sanciones que escalan significativamente en términos económicos.

Aquellas compañías que acuerden servicios de transporte por debajo de la tarifa mínima podrán enfrentar multas que van desde 1 millón hasta 10 millones de reales por operación, además de restricciones para celebrar nuevos contratos de transporte.

Este punto introduce un cambio estructural en la dinámica de negociación del sector. La responsabilidad deja de ser unilateral y pasa a ser compartida entre quienes prestan el servicio y quienes lo contratan, lo que obliga a revisar prácticas habituales de contratación y estrategias de reducción de costos.

Para los actores de la cadena de suministro, esto implica la necesidad de alinear políticas comerciales con los marcos regulatorios, evitando decisiones que puedan derivar en sanciones de alto impacto financiero.

Digitalización y trazabilidad de las operaciones

Otro de los pilares de la medida es la implementación de un sistema de monitoreo electrónico obligatorio para todas las operaciones de transporte de carga por carretera. La Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) será la encargada de supervisar este esquema.

Cada envío deberá registrarse mediante el Código de Identificación de Operación de Transporte (CIOT), incorporando información detallada sobre la carga, los valores pagados y las tarifas aplicadas. Este sistema permitirá un seguimiento en tiempo real de las operaciones y facilitará la detección de incumplimientos.

La digitalización de estos procesos marca un avance en términos de trazabilidad, transparencia y control operativo, alineándose con tendencias globales en la gestión logística.

Impacto en la logística regional

Más allá de su alcance nacional, la medida puede proyectarse sobre la logística en América Latina. Como uno de los principales mercados de transporte terrestre, los cambios en Brasil impactan en costos, flujos comerciales y condiciones de competitividad, con mayor previsibilidad pero también posibles ajustes en la estructura de precios.

A su vez, la mayor fiscalización y digitalización apuntan a ordenar la operatoria y reducir la informalidad. La implementación efectiva será clave para medir su impacto en la planificación logística y en la estabilidad del sistema regional.