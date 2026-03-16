El sector de pisos y revestimientos frente a una economía en transformación

Daniel Saramaga es fundador y CEO de una marca argentina de revestimientos y pisos naturales (Foto: Movant Connection)

El mercado de pisos y revestimientos enfrenta una nueva etapa económica que redefine el consumo y la dinámica del sector. En este contexto, Daniel reflexiona sobre la evolución del negocio y el lugar que ocupa la madera en múltiples actividades productivas. “La madera está presente en cada minuto de nuestra vida”.

¿Cuál es la actualidad del sector de revestimiento y construcción en Argentina?

Hay un cambio fundamental en la economía y hay un “barajar y dar de nuevo”. No estamos acostumbrados. Es una nueva Argentina y tenemos cosas que ni siquiera imaginábamos, como el apoyo incondicional de Estados Unidos.

Es un mundo diferente, un mundo distinto. Y como decía Charles Darwin en El origen de las especies, la supervivencia en la carrera de la evolución no depende de ser el más grande o el más fuerte, sino de quién se adapta mejor y más rápido.

Hay un reacomodamiento de todo. No es lo mismo trabajar en un país con una tasa creciente de inflación que en uno donde la inflación está desapareciendo. Hoy el argentino tiene tiempo para gastar su dinero, no lo corre la inflación y puede hacer lo que los economistas llaman el cálculo económico. Vivimos un contexto donde cada vez más los comportamientos son racionales, no irracionales.

¿Cuál es la incidencia de la logística en tu sector?

La logística es un tema muy importante porque forma parte del servicio y es algo en lo que nos diferenciamos. Nosotros no vendemos solamente productos, no vendemos pisos o revestimientos. Vendemos soluciones: instalación, garantía, un paquete integral.

El tipo de cliente para el que trabajamos es gente de ingresos altos, cuya variable más escasa es el tiempo. Entonces le llevamos un paquete completo que le resuelve todo el tema de revestimientos, tanto interiores como exteriores.

¿Cómo se inició tu vínculo con este sector?

Yo nací en la industria de la madera y mi vida siempre estuvo vinculada con ella. Aunque parezca mentira, la actividad de la madera en todos los países del mundo está tercera o cuarta dentro de la formación del producto bruto.

Todo lo que deriva de la madera es muy importante. Se usa para el campo, para tranqueras, alambrados, pallets, muebles, revestimientos, papel, cartón. La madera está presente en cada minuto de nuestra vida y tiene una condición increíble de sustentabilidad. Si se hacen bien las cosas, como cada vez se exige más en el mundo, las superficies verdes están creciendo, al revés de lo que dicen algunos críticos que sostienen que el planeta se está quedando sin recursos.

Aunque parezca mentira, la actividad de la madera en todos los países del mundo está tercera o cuarta dentro de la formación del producto bruto (Foto: Shutterstock)

Como empresario y emprendedor, ¿cómo definís tu liderazgo?

El liderazgo tiene miles de libros que hablan de fórmulas o de tips. Pero el verdadero liderazgo tiene un solo requisito: el ejemplo. El líder es el primero que va adelante y el último en comer.

También estás vinculado con otros sectores además de la construcción.

Desde chico tuve como hobby volar. Vengo de una familia de clase media baja y volar parecía algo muy lejano. Pero cuando me empezó a ir bien económicamente empecé a cumplir ese sueño.

Primero volé ultralivianos, después aviones, y un amigo me llevó en helicóptero. Hoy, paralelamente, tengo una empresa de helicópteros que es número uno en formación de pilotos, paseos turísticos y vuelos chárter.

El helicóptero es, dentro de todo lo que vuela, lo más difícil de pilotear. Pero justamente por eso los pilotos reciben un entrenamiento mayor y la tasa de accidentes es muy baja.

Si mirás las estadísticas de accidentes mortales, primero vienen motos, autos, micros, trenes y barcos. La aviación tiene una tasa bajísima. En Argentina volaron más de 40 millones de personas el año pasado y en el mundo se venden cerca de 20 mil millones de tickets. Es un medio muy seguro porque hay mucha capacitación, control y seguimiento de reglas.

¿Cuáles son tus perspectivas para este año?

Como te decía antes, la supervivencia va a estar dada por la velocidad de adaptación. Ya estamos trabajando en eso y nos tomamos el año muy en serio.

Nos creemos excelentes, pero no porque eso sea una panacea, sino porque tratamos de hacer cosas que nuestros colegas no hacen. Tenemos fe en que vamos a adaptarnos y seguir destacando tanto el mercado de revestimientos de alta gama como el de helicópteros.

También tenés un vínculo fuerte con la responsabilidad social empresarial.

Sí. Yo siempre digo que no tenemos una empresa familiar, sino una familia con empresa, y mi mayor orgullo es saber que de nosotros dependen 500 familias.

Creemos mucho en la gente. Nunca tuvimos conflictos sindicales, y creo que tiene que ver con que tratamos a las personas como parte de la familia.

Tenemos un sistema permanente de becas, sueldos diferenciales para quienes dan el ejemplo y tratamos de ayudar cuando alguien tiene un problema personal. No se puede pensar mal de todos por el error de uno o dos. Si tratás bien a la gente y predicás con el ejemplo, en general cosechás lo mejor.

¿Qué consejo le darías a las nuevas generaciones que serán los líderes del mañana?

Creo que en estas últimas décadas se perdió la cultura del esfuerzo y del sacrificio. Todos quieren alcanzar el éxito, pero hay que volver a entender que el único lugar donde la palabra éxito está antes que perseverancia, sacrificio y trabajo es en el diccionario.