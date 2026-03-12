Movant LogComex

La cooperación portuaria entre Uruguay y Paraguay busca fortalecer la logística de la hidrovía

Representantes del sector fluvial paraguayo y autoridades portuarias uruguayas avanzan en una agenda de trabajo para mejorar la operativa de la hidrovía y fortalecer el rol logístico de los puertos

El puerto de Montevideo cumple
El puerto de Montevideo cumple un rol logístico clave dentro de la red regional al permitir que las cargas transportadas en barcazas sean transferidas a buques oceánicos con destino a distintos mercados (Foto: Shutterstock)

Autoridades portuarias de Uruguay recibieron en Montevideo a representantes del sector naviero paraguayo con el objetivo de continuar profundizando la relación comercial y logística entre ambos países, en un contexto marcado por el crecimiento sostenido de la Hidrovía Paraguay–Paraná y el aumento del movimiento de cargas en el sistema fluvial regional.

El encuentro reunió a funcionarios portuarios, organismos aduaneros y marítimos y representantes diplomáticos, junto con dirigentes del sector armador paraguayo. La reunión se enmarca en una agenda de trabajo que desde hace más de un año busca fortalecer la integración logística entre ambos países y mejorar la operativa en los principales puertos vinculados al tráfico de barcazas.

Desde el sector naviero paraguayo destacan que la relación entre ambos países responde a una complementariedad natural dentro del sistema logístico de la hidrovía. Paraguay dispone de una de las mayores flotas fluviales del mundo y de un importante volumen de carga regional, mientras que Uruguay funciona como un punto estratégico de transbordo internacional.

En ese esquema, el puerto de Montevideo cumple un rol logístico clave dentro de la red regional al permitir que las cargas transportadas en barcazas sean transferidas a buques oceánicos con destino a distintos mercados. Para los operadores fluviales paraguayos, el ingreso a esta terminal presenta ventajas vinculadas a la seguridad operativa y a los tiempos de navegación.

Las reuniones bilaterales entre autoridades
Las reuniones bilaterales entre autoridades uruguayas y representantes del sector fluvial paraguayo se desarrollan con una frecuencia bimensual, alternando encuentros presenciales y virtuales (Foto: ANP)

Desafíos de costos y agenda para mejorar la operativa

Sin embargo, el esquema logístico regional también enfrenta desafíos operativos vinculados a los costos portuarios. Según representantes del sector naviero paraguayo, la operación de transbordo en Montevideo puede resultar entre 25% y 30% más costosa que en el principal puerto competidor de la región, lo que incide en la decisión final de las compañías marítimas.

Este diferencial de costos influyó recientemente en el traslado de operaciones de transbordo hacia otras terminales del Río de la Plata, un movimiento que impactó en el volumen de actividad portuaria. A pesar de ello, desde el sector armador consideran que existen condiciones para revertir esta situación con ajustes en la operativa logística.

Las reuniones bilaterales entre autoridades uruguayas y representantes del sector fluvial paraguayo se desarrollan con una frecuencia bimensual, alternando encuentros presenciales y virtuales. El objetivo es avanzar en soluciones operativas que permitan optimizar la actividad portuaria y consolidar el rol logístico de la hidrovía regional.

La agenda de trabajo se organiza en tres ejes principales: cuestiones vinculadas al puerto de Montevideo, aspectos relacionados con la terminal fluvial de Nueva Palmira y temas regionales asociados a la gobernanza de la hidrovía.

Entre los planteos presentados por los armadores paraguayos figuran mejoras en la infraestructura de amarre, tareas de mantenimiento portuario y avances en proyectos vinculados a transferencias de carga entre buques en zonas cercanas al sistema portuario.

El fortalecimiento de esta coordinación bilateral cobra mayor relevancia en un contexto de crecimiento sostenido del tráfico en la hidrovía. El sistema movilizaba entre seis y siete millones de toneladas en la década de 1990 y actualmente supera las 25 millones de toneladas anuales, reflejando la creciente importancia del corredor fluvial.

Este incremento en los volúmenes transportados plantea nuevos desafíos en términos de infraestructura logística, coordinación institucional y reglas operativas que permitan garantizar la eficiencia del sistema fluvial regional.

En ese sentido, los actores del sector remarcan la necesidad de fortalecer los mecanismos de gobernanza y dinamizar el funcionamiento del organismo intergubernamental encargado de la hidrovía, con el objetivo de avanzar hacia reglas claras y previsibilidad para el comercio regional.

Para Paraguay y Uruguay, el desarrollo de este sistema tiene impacto directo en la competitividad logística y en la eficiencia de las cadenas de suministro regionales. La hidrovía se consolidó en las últimas décadas como una infraestructura clave para la salida de productos agroindustriales y minerales hacia los mercados internacionales.

