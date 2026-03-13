Rutas estratégicas en Neuquén buscan mejorar la logística energética

La iniciativa busca consolidar un sistema vial más integrado, capaz de vincular regiones productivas, mejorar la circulación del transporte y facilitar el acceso a zonas con potencial económico y turístico (Foto: Gobierno Neuquén)

La provincia de Neuquén avanza con un ambicioso plan de infraestructura vial orientado a fortalecer la conectividad territorial, mejorar las condiciones del transporte de cargas y acompañar el crecimiento de sectores productivos estratégicos.

La iniciativa fue presentada recientemente en el Congreso internacional Transforming Transportation, en Washington, donde se expusieron las principales líneas del programa de desarrollo de rutas que impulsa el gobierno provincial.

Durante el encuentro, organizado por organismos multilaterales dedicados al desarrollo del transporte en países emergentes, se destacó el rol de la infraestructura vial como un elemento clave para el desarrollo económico, la integración territorial y el funcionamiento de las cadenas logísticas. En ese contexto, la provincia presentó su estrategia para ampliar y modernizar su red de rutas, especialmente en regiones con fuerte actividad productiva y energética.

Un plan vial para integrar territorios y fortalecer la logística

El programa contempla la intervención de 1.161 kilómetros de rutas en todo el territorio provincial. De ese total, 787 kilómetros corresponden a nuevas carreteras asfaltadas y 374 kilómetros a trabajos de mejora y repavimentación sobre corredores existentes.

La iniciativa busca consolidar un sistema vial más integrado, capaz de vincular regiones productivas, mejorar la circulación del transporte y facilitar el acceso a zonas con potencial económico y turístico. En territorios extensos como los de la Patagonia, la infraestructura de transporte cumple un papel central para reducir distancias operativas y garantizar la continuidad de las cadenas de suministro.

Uno de los ejes del plan es la consolidación de un corredor norte–sur de aproximadamente 650 kilómetros, diseñado para integrar distintos tramos de rutas existentes y conformar un sistema vial continuo. Este corredor permitirá conectar más de veinte localidades de la provincia y facilitar la movilidad entre regiones productivas, turísticas y energéticas.

La estrategia también contempla fortalecer la conectividad internacional con Chile, un aspecto clave para el desarrollo de corredores bioceánicos y para ampliar las alternativas logísticas de exportación desde el sur argentino.

Obras estratégicas para el transporte en la región de Vaca Muerta

En paralelo al desarrollo del plan vial provincial, el gobierno neuquino inició la duplicación de la calzada de la Ruta Provincial 67, una obra considerada estratégica para ordenar la circulación de vehículos pesados en la región de la Confluencia y en el área de influencia de Vaca Muerta.

La intervención contempla 19 kilómetros de nueva calzada, desde la Autovía Norte hasta la intersección con la Ruta Provincial 51. El objetivo es ampliar la capacidad del corredor y mejorar las condiciones de tránsito para el transporte vinculado a la actividad energética y a la expansión urbana de la zona.

Esta ruta fue diseñada originalmente para descomprimir el tránsito pesado de otro corredor provincial que conecta el área metropolitana con los principales desarrollos hidrocarburíferos. El crecimiento sostenido de la actividad en el sector energético incrementó el flujo de camiones y equipos de gran dimensión, lo que generó la necesidad de ampliar la capacidad de la infraestructura existente.

Con la duplicación de la calzada se busca facilitar la circulación de transporte de dimensión extraordinaria, ordenar el tránsito logístico y mejorar las condiciones de seguridad vial en un corredor que concentra buena parte del movimiento vinculado a la industria energética.

Infraestructura vial al servicio del desarrollo productivo

La duplicación de la Ruta 67 forma parte de un conjunto de 21 obras viales en ejecución simultánea en distintos puntos de la provincia. Estas intervenciones están orientadas a fortalecer la conectividad terrestre, acompañar el crecimiento de la actividad hidrocarburífera y mejorar las condiciones logísticas para el transporte de insumos, equipos y producción.

En paralelo, se avanza con trabajos de repavimentación en corredores estratégicos como las rutas provinciales 5 y 46, además de nuevas obras que comenzarán durante 2026 como parte del programa de ampliación de la red vial.

El desarrollo de esta infraestructura resulta especialmente relevante en una provincia donde la actividad energética, el turismo y la producción regional dependen en gran medida de la eficiencia del transporte terrestre para conectar centros productivos, localidades y rutas internacionales.

Con estas inversiones, Neuquén busca consolidar una red de transporte más robusta que permita articular nodos productivos, mejorar la circulación logística y acompañar el crecimiento de una de las regiones energéticas más dinámicas de América Latina.