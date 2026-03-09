¿Necesitamos un rediseño educativo en logística y cadena de suministro?

José Saavedra es profesional de supply chain en consultoría y formación (Foto: Movant Connection)

Actualmente estoy estudiando Ingeniería Industrial como segunda carrera profesional y me falta medio año para culminarla. Mi primera carrera fue Ingeniería Civil, y todo lo que he aprendido sobre logística y cadena de suministro ha sido gracias a diplomados, especializaciones y sobre todo, a la práctica.

Partiendo de esto, puedo decir que la malla curricular en las universidades está desfasada respecto a la realidad actual. Considero que las instituciones educativas deberían reestructurar sus programas para incorporar módulos de aprendizaje más dinámicos, actualizados y alineados con las necesidades reales del mercado. Seguramente algunos dirán: “Depende de la universidad”. Puede ser que sí, pero me refiero a aquellas a las que la mayoría de nosotros tiene acceso.

El impacto de la inteligencia artificial

Creo que a pesar de la creciente demanda de habilidades técnicas, analíticas y digitales, los programas educativos suelen permanecer anclados en paradigmas tradicionales. Pero hay un factor que ha venido a romper por completo este modelo, la inteligencia artificial.

Hoy en día, cada vez más profesionales adoptan la IA en su trabajo diario. Siendo muy sinceros, los aportes puramente teóricos ya no sirven de mucho. ¿Por qué pagar o invertir meses en aprender la definición del “efecto látigo” o cómo calcular un inventario de seguridad en un entorno ideal, si una IA puede darte esa respuesta estructurada y precisa en tres segundos?

La información ya es un commodity. Lo que realmente debe destacarse hoy en un aula, ya sea física o virtual, son las experiencias de los buenos docentes, el expertise forjado en el campo y la resolución de problemas prácticos y reales.

El valor de la flexibilidad y la practicidad

Por otro lado, cada vez disponemos de menos tiempo para formarnos, lo que genera un desajuste entre la oferta educativa y las demandas del mercado. Estamos en una época en la que el tiempo se ha transformado en uno de los recursos más limitados y preciados.

Por esa razón, empieza a notarse una inclinación mayor (y muy justificada) hacia cursos cortos, accesibles y 100% prácticos, enfocados en resolver problemas del día a día. Los programas tradicionales, excesivamente largos y teóricos que requieren meses de compromiso, están perdiendo terreno frente a modelos de aprendizaje que priorizan la flexibilidad y la practicidad.

Para José, "las instituciones educativas deberían reestructurar sus programas para incorporar módulos de aprendizaje más dinámicos, actualizados y alineados con las necesidades reales del mercado" (Foto: Shutterstock)

Los “casos reales” o “proyectos integradores”

Estoy seguro de que muchos han pasado por la experiencia de tomar un curso donde se trabaja en un proyecto integrador o caso práctico que, aunque tiene buenas intenciones, se basa en un ejemplo completamente desconectado de la realidad. Los escenarios presentados suelen ser idealizados, con condiciones controladas y un nivel de complejidad tan bajo que no representa los retos reales que los profesionales enfrentan en la práctica.

La responsabilidad de los actores educativos

Está claro que el enfoque tradicional de la educación en logística y cadena de suministro ha quedado obsoleto. No se adapta a la rapidez con la que cambian las necesidades del mercado ni a la adopción de nuevas tecnologías.

La innovación educativa ya no es un lujo, es una necesidad urgente para cerrar la brecha entre las expectativas de las empresas y la formación de los profesionales. Las universidades y centros de capacitación deben reformular sus programas para que dejen de ser un simple canal de transmisión de información teórica, y se conviertan en verdaderos laboratorios de experiencias aplicables a la realidad de hoy.