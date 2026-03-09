Movant LogComex

¿Necesitamos un rediseño educativo en logística y cadena de suministro?

El avance de la inteligencia artificial y la aceleración del comercio global plantean interrogantes sobre si la formación universitaria acompaña las habilidades que hoy demanda el mercado

Guardar
José Saavedra es profesional de
José Saavedra es profesional de supply chain en consultoría y formación (Foto: Movant Connection)

Actualmente estoy estudiando Ingeniería Industrial como segunda carrera profesional y me falta medio año para culminarla. Mi primera carrera fue Ingeniería Civil, y todo lo que he aprendido sobre logística y cadena de suministro ha sido gracias a diplomados, especializaciones y sobre todo, a la práctica.

Partiendo de esto, puedo decir que la malla curricular en las universidades está desfasada respecto a la realidad actual. Considero que las instituciones educativas deberían reestructurar sus programas para incorporar módulos de aprendizaje más dinámicos, actualizados y alineados con las necesidades reales del mercado. Seguramente algunos dirán: “Depende de la universidad”. Puede ser que sí, pero me refiero a aquellas a las que la mayoría de nosotros tiene acceso.

El impacto de la inteligencia artificial

Creo que a pesar de la creciente demanda de habilidades técnicas, analíticas y digitales, los programas educativos suelen permanecer anclados en paradigmas tradicionales. Pero hay un factor que ha venido a romper por completo este modelo, la inteligencia artificial.

Hoy en día, cada vez más profesionales adoptan la IA en su trabajo diario. Siendo muy sinceros, los aportes puramente teóricos ya no sirven de mucho. ¿Por qué pagar o invertir meses en aprender la definición del “efecto látigo” o cómo calcular un inventario de seguridad en un entorno ideal, si una IA puede darte esa respuesta estructurada y precisa en tres segundos?

La información ya es un commodity. Lo que realmente debe destacarse hoy en un aula, ya sea física o virtual, son las experiencias de los buenos docentes, el expertise forjado en el campo y la resolución de problemas prácticos y reales.

El valor de la flexibilidad y la practicidad

Por otro lado, cada vez disponemos de menos tiempo para formarnos, lo que genera un desajuste entre la oferta educativa y las demandas del mercado. Estamos en una época en la que el tiempo se ha transformado en uno de los recursos más limitados y preciados.

Por esa razón, empieza a notarse una inclinación mayor (y muy justificada) hacia cursos cortos, accesibles y 100% prácticos, enfocados en resolver problemas del día a día. Los programas tradicionales, excesivamente largos y teóricos que requieren meses de compromiso, están perdiendo terreno frente a modelos de aprendizaje que priorizan la flexibilidad y la practicidad.

Para José, "las instituciones educativas
Para José, "las instituciones educativas deberían reestructurar sus programas para incorporar módulos de aprendizaje más dinámicos, actualizados y alineados con las necesidades reales del mercado" (Foto: Shutterstock)

Los “casos reales” o “proyectos integradores”

Estoy seguro de que muchos han pasado por la experiencia de tomar un curso donde se trabaja en un proyecto integrador o caso práctico que, aunque tiene buenas intenciones, se basa en un ejemplo completamente desconectado de la realidad. Los escenarios presentados suelen ser idealizados, con condiciones controladas y un nivel de complejidad tan bajo que no representa los retos reales que los profesionales enfrentan en la práctica.

La responsabilidad de los actores educativos

Está claro que el enfoque tradicional de la educación en logística y cadena de suministro ha quedado obsoleto. No se adapta a la rapidez con la que cambian las necesidades del mercado ni a la adopción de nuevas tecnologías.

La innovación educativa ya no es un lujo, es una necesidad urgente para cerrar la brecha entre las expectativas de las empresas y la formación de los profesionales. Las universidades y centros de capacitación deben reformular sus programas para que dejen de ser un simple canal de transmisión de información teórica, y se conviertan en verdaderos laboratorios de experiencias aplicables a la realidad de hoy.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorCadenas de SuministroEducación

Últimas Noticias

El transporte ferroviario de carga en Brasil alcanza un récord histórico y refuerza la red logística

El movimiento de mercancías por tren registró su tercer año consecutivo de expansión, impulsado principalmente por el flujo de granos y mineral de hierro hacia los principales puertos del país

El transporte ferroviario de carga

Día de la Mujer: el crecimiento de la participación femenina en la logística

En el Día Internacional de la Mujer, el sector logístico también refleja cambios: más mujeres se incorporan a operaciones, comercio exterior y transporte terrestre en una industria clave para el movimiento de mercancías

Día de la Mujer: el

La reconfiguración del comercio exterior textil frente a nuevos flujos de abastecimiento global

Nilda Rotela, despachante de aduana, comparte su mirada sobre la evolución normativa del sector y el impacto de la competencia internacional en el mercado argentino

La reconfiguración del comercio exterior

La OMI alerta por la seguridad de la gente de mar tras ataques a buques en el estrecho de Ormuz

El organismo marítimo de la ONU llamó a reducir las tensiones tras los ataques a buques mercantes en la región, incidentes que ya provocaron muertes entre tripulantes y encendieron alertas

La OMI alerta por la

Día del Campo: la logística que sostiene el principal negocio exportador de Argentina

En el Día del Campo, el sector agroindustrial vuelve a mostrar su peso en la economía argentina: genera 6 de cada 10 dólares que ingresan al país y depende de una compleja red logística que conecta producción, puertos y mercados internacionales

Día del Campo: la logística
DEPORTES
El encendido cruce entre Mourinho

El encendido cruce entre Mourinho y Lucho González en el clásico entre Benfica y Porto: “Me llamó traidor 50 veces”

“El hambre de salir adelante”: la reflexión del Kun Agüero sobre los jugadores que triunfan en el fútbol argentino

El video de la maniobra de Colapinto en la largada del GP de Australia de la Fórmula 1 desde todos los ángulos: “Pura muñeca”

Boca Juniors anunciará la construcción de una cuarta bandeja en la Bombonera: los detalles de la nueva obra

Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez buscarán los octavos de final en Indian Wells: hora y cómo ver los partidos en vivo

TELESHOW
Jenny Mavinga angustiada tras una

Jenny Mavinga angustiada tras una quemadura en Gran Hermano 2026: “¡Ay, me quemó!

El esperado reencuentro entre Edith Hermida y Beto Casella: todos los detalles

La China Suárez celebró sus 34 años en un yate rodeada por su familia: el video íntimo de la fiesta

El saludo de Julieta y Rosario, las hijas de Palito Ortega, por sus 85 años: “Feliz cumple, papá”

Los participantes de Gran Hermano recrearon escenas de “Cien veces no debo”: cómo le fue a cada uno en la prueba semanal

INFOBAE AMÉRICA

Un hallazgo clave ayuda a

Un hallazgo clave ayuda a predecir el impacto del calentamiento global en la Antártida

La mansión del cuñado de ‘El Mencho’ en Punta del Este fue subastada en USD 1.200.000: los planes para la zona

El dólar en Uruguay tuvo su mayor suba semanal en seis años por el efecto de la guerra en Medio Oriente

10 años del crimen de David Fremd, asesinado al grito de “Alá es grande”: su hijo contó que le tiene “miedo a la vida”

Japón se prepara para el despliegue de su primer misil de largo alcance de desarrollo nacional