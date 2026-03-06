Movant LogComex

La actividad industrial muestra señales de contracción y tensiona las cadenas de abastecimiento

Un relevamiento de la UIA indica que más de la mitad de las empresas registró caídas en producción y ventas internas, mientras aumentan las dificultades para cumplir pagos a proveedores

Guardar
Este escenario impacta directamente en
Este escenario impacta directamente en la dinámica de las cadenas productivas, ya que los cambios en los niveles de actividad industrial se traducen en variaciones en la demanda de insumos, planificación de inventarios y movimientos dentro de las redes de abastecimiento (Foto: Shutterstock)

La actividad industrial argentina inició 2026 con señales de debilitamiento que comienzan a reflejarse también en el funcionamiento de las cadenas de abastecimiento. Según el último relevamiento del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA), el Monitor de Desempeño Industrial (MDI) se ubicó en 36,5 puntos, por debajo del umbral de expansión, lo que indica una fase de contracción en el sector manufacturero.

El indicador, que anticipa la evolución de la actividad industrial a partir de variables como producción, ventas, empleo, tiempos de entrega de proveedores y stock de materias primas, registró una caída de 7,5 puntos respecto del relevamiento anterior. Aunque el mes de enero suele mostrar cierta estacionalidad por paradas de planta y vacaciones, el resultado también representa un deterioro frente al mismo período del año pasado.

Producción y ventas en retroceso

El informe muestra que 53,3% de las empresas reportó una caída en su nivel de producción, mientras que solo el 13% registró aumentos en comparación con el promedio del trimestre anterior. Este resultado profundiza la tendencia negativa observada en los últimos relevamientos.

Una dinámica similar se observó en las ventas internas. El 54,7% de las empresas informó una disminución, frente a apenas 13,3% que registró subas, configurando uno de los valores más bajos de la serie en términos de desempeño comercial.

En el plano externo, las exportaciones también mostraron señales de debilidad: 30% de las empresas indicó una caída en sus ventas al exterior, mientras que el 14,3% reportó aumentos.

Este escenario impacta directamente en la dinámica de las cadenas productivas, ya que los cambios en los niveles de actividad industrial se traducen en variaciones en la demanda de insumos, planificación de inventarios y movimientos dentro de las redes de abastecimiento.

La dificultad para competir con
La dificultad para competir con bienes importados fue señalada por 19,4% de las empresas, una preocupación que había tenido escasa presencia en relevamientos anteriores (Foto: Shutterstock)

Tensiones en proveedores y expectativas

Otro de los datos relevantes del informe se vincula con las tensiones financieras dentro del entramado productivo. El 45,6% de las empresas manifestó haber tenido dificultades para afrontar al menos uno de sus pagos, incluyendo salarios, proveedores, servicios públicos, compromisos financieros o impuestos.

Entre los principales problemas señalados aparecen los atrasos en el pago a proveedores, lo que en algunos casos derivó en interrupciones o encarecimiento del abastecimiento de insumos, así como en mayores costos financieros asociados a intereses o necesidades de financiamiento de corto plazo.

Este tipo de tensiones puede trasladarse a lo largo de la cadena productiva, afectando la coordinación entre industrias y proveedores y generando impactos en la continuidad de los procesos de producción.

El informe también señala que la utilización promedio de la capacidad instalada se ubicó en 52%, y que más del 70% de las empresas considera que está operando por debajo de su nivel óptimo.

Según las proyecciones relevadas en la encuesta, una proporción significativa de las compañías estima que recién durante el segundo semestre de 2026 podría alcanzarse un nivel de utilización considerado adecuado, lo que refleja una recuperación más gradual de lo esperado.

Entre los desafíos señalados por las empresas, la caída de la demanda interna aparece como el principal factor de preocupación, mencionada por 46,1% de las firmas.

En paralelo, comenzaron a ganar relevancia otros factores vinculados al contexto competitivo. En particular, la dificultad para competir con bienes importados fue señalada por 19,4% de las empresas, una preocupación que había tenido escasa presencia en relevamientos anteriores.

Además, el aumento de costos continúa siendo un elemento relevante para las compañías industriales, con especial incidencia del costo laboral y de los insumos, dentro de la estructura de gastos del sector.

El relevamiento también muestra una moderación en las expectativas empresarias. Se redujo la proporción de empresas que prevé mejoras en su situación económica, en el desempeño de su sector y en el contexto económico nacional para el próximo año.

Aunque una parte de las compañías mantiene perspectivas positivas, el informe refleja un escenario de mayor cautela dentro del entramado industrial, en un contexto donde los cambios en la actividad productiva comienzan a impactar sobre la dinámica de abastecimiento, la relación con proveedores y la planificación de las operaciones.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorIndustriaCadena de Abastecimiento

Últimas Noticias

El rol del despachante de aduana en un comercio exterior que busca mayor apertura

Fernanda Vaquera, despachante de aduana, analiza la actualidad del intercambio internacional argentino y describe los desafíos operativos de la actividad

El rol del despachante de

El empleo logístico español cayó en febrero y confirma una desaceleración del sector

Un informe sectorial señala que el empleo en logística y transporte registró una baja mensual en febrero, en un contexto de moderación tras varios años de crecimiento sostenido

El empleo logístico español cayó

Escalar sin perder identidad: liderazgo y logística en la era del comercio electrónico

Juan Pablo Núñez Losada, director ejecutivo y co-founder de una compañía de comercio electrónico, analiza por qué la excelencia en última milla, la lectura estratégica de datos y la agilidad son pilares del éxito

Escalar sin perder identidad: liderazgo

Logística energética: el desafío de sostener una operación que no se detiene

Ignacio Valle García, gerente de compras y abastecimiento en una compañía de servicios petroleros, explica por qué la logística es clave para el desarrollo de Vaca Muerta

Logística energética: el desafío de

La logística sin transporte y de última milla registraron nuevas subas de costos en febrero

Indicadores elaborados por CEDOL y AECAUM reflejan aumentos en distintos componentes de la logística, con variaciones tanto en operaciones sin transporte como en la distribución urbana

La logística sin transporte y
DEPORTES
Cristiano Ronaldo encendió las alarmas

Cristiano Ronaldo encendió las alarmas en Portugal por su lesión a 97 días del Mundial: “Más grave de lo esperado”

Boca Juniors avanzó por el fichaje de Alan Lescano: qué falta para cerrar el pase del futbolista de Argentinos Juniors

Franco Colapinto afrontará la última práctica y luego clasificará en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Aston Martin otra vez tuvo problemas en el GP de Australia y corre riesgo para la carrera: “Nos quedan dos baterías, es una situación aterradora”

Lola del Carril: de imitar a Mariano Closs en el colegio a consolidarse como relatora del fútbol argentino

TELESHOW
En medio de la polémica,

En medio de la polémica, filtraron las fotos que prueban el romance de Evangelina Anderson con Ian Lucas

Quién es Luana Fernández, la influencer que se separó de su novio desde la casa de Gran Hermano

El tenso cara a cara entre Daniela De Lucía y Yanina Zilli en Gran Hermano: “No quiero tu disculpa”

La charla al aire entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul que reavivó los rumores de casamiento

Quiénes fueron los dos participantes que se salvaron de la gala de eliminación en Gran Hermano: la placa final

INFOBAE AMÉRICA

Por qué el Perito Moreno

Por qué el Perito Moreno dejó de ser el glaciar más firme de la Patagonia

Esto es todo lo que se necesita saber antes del inicio del horario de verano en Estados Unidos

Venta de AES no cambiará la relación accionaria con Panamá, asegura el gobierno

Vuelta a clases: cuáles son los virus respiratorios que circulan y cómo prevenir

Alternativa para rentabilizar utilidades: Cuentas de Ahorro rinden hasta 4.5% TREA en soles y 1.5% TREA en dólares