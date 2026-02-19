ADIFSA asume la gestión de la infraestructura ferroviaria para optimizar el transporte de cargas

La medida establece que ADIFSA será responsable de administrar la infraestructura ferroviaria, incluyendo la gestión de los sistemas de control de circulación de trenes y el mantenimiento de la infraestructura (Foto: Shutterstock)

El Ministerio de Economía publicó la Resolución 153/2026 en el Boletín Oficial, asignando a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anónima (ADIFSA) la gestión de la infraestructura ferroviaria de la ex Línea Sarmiento en la provincia de Buenos Aires.

Esta resolución es un paso clave hacia la optimización del sistema de transporte ferroviario en Argentina, cuyo impacto será directo en la logística de carga y en la conectividad regional.

La medida establece que ADIFSA será responsable de administrar la infraestructura ferroviaria, incluyendo la gestión de los sistemas de control de circulación de trenes y el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria. Además, se le asigna la gestión de los bienes muebles e inmuebles necesarios para la operación de los servicios ferroviarios en el sector de la ex Línea Sarmiento, Ramal SB, que conecta Mercedes y Bragado, en la provincia de Buenos Aires. Este tramo tiene una gran importancia para el transporte de mercancías, ya que conecta varias regiones productivas y estratégicas para el comercio interior y exterior.

Impacto en la logística de cargas

Esta reasignación es parte de una serie de medidas implementadas por el gobierno para modernizar la infraestructura ferroviaria, especialmente en lo que respecta al transporte de cargas. El sistema ferroviario argentino es un eje central para la distribución de productos a nivel nacional e internacional. Al asumir la administración de estas vías ferroviarias, ADIFSA busca mejorar la eficiencia en la circulación de trenes de carga, optimizando los tiempos de transporte y reduciendo los costos asociados.

El sistema ferroviario no solo es clave para facilitar el comercio internacional, sino también para conectar de manera más eficiente las economías regionales. Con una infraestructura moderna y bien gestionada, el transporte ferroviario puede competir con otras modalidades de transporte en términos de eficiencia y sostenibilidad. Esto, a su vez, impacta en la competitividad de los sectores productivos que dependen de un sistema logístico ágil y económico.

Acuerdo para mantener la operatividad de los servicios ferroviarios

En paralelo, se ha establecido un acuerdo entre ADIFSA y la Operadora Ferroviaria Sociedad Anónima (SOFSA) para asegurar la continuidad operativa de los servicios ferroviarios de pasajeros, que actualmente operan entre Once y Bragado. Este acuerdo se enmarca dentro de la Resolución 153/2026, y tiene como objetivo garantizar que el servicio de pasajeros continúe de manera normal hasta que se materialicen los procedimientos administrativos necesarios para asignar estos servicios de manera formal a la Operadora Ferroviaria.

El acuerdo es una medida transitoria que garantiza que no se interrumpan los servicios de transporte ferroviario de pasajeros mientras se lleva a cabo la reorganización de la infraestructura ferroviaria y la operación de los trenes de carga. Esto es crucial para evitar que las modificaciones en la gestión ferroviaria afecten la conectividad regional, ya que los servicios de pasajeros también forman parte de la red ferroviaria nacional.

Para asegurar que los cambios se implementen de manera efectiva y conforme a la normativa vigente, la implementación del acuerdo será supervisada por Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE). Esta empresa estatal, que opera dentro del ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, tiene la responsabilidad de supervisar el proceso y garantizar que se cumpla con todas las regulaciones aplicables.

Relevancia estratégica

La reestructuración ferroviaria que se está llevando a cabo con la participación de ADIFSA y SOFSA tiene un impacto directo en la competitividad de la logística nacional. El sistema ferroviario de Argentina es esencial para el transporte de carga debido a su capacidad para mover grandes volúmenes de mercancías a un costo relativamente bajo. Esto es especialmente importante para sectores productivos como la agroindustria y la minería, que dependen de un sistema de transporte eficiente para llevar sus productos al mercado local e internacional.

La modernización de la infraestructura ferroviaria también está alineada con los objetivos de sostenibilidad del país, al promover el uso del ferrocarril como un medio de transporte más ecológico y con menor huella de carbono en comparación con otros modos de transporte, como el camión.

La decisión de que ADIFSA asuma la administración de la infraestructura ferroviaria de la ex Línea Sarmiento representa un avance clave en la optimización del sistema de transporte de carga en Argentina. Con un enfoque en la eficiencia y la conectividad regional, se espera que esta medida contribuya a fortalecer la logística nacional, reduciendo costos y tiempos de transporte, y mejorando la competitividad del país en el comercio internacional.