Córdoba acelera su plan vial y optimiza corredores logísticos clave

Con 250 km de rutas nuevas y 310 km en rehabilitación, la provincia avanza en circunvalaciones, autovías y trazas estratégicas que impactan directamente en la conectividad productiva e industrial

El esquema de intervención abarca
El esquema de intervención abarca los cuatro puntos cardinales del territorio y prioriza la articulación entre polos productivos, zonas industriales y áreas turísticas (Foto: Gobierno de Córdoba)

La Provincia de Córdoba profundiza su inversión en infraestructura vial con la ejecución de 250 kilómetros de nuevas rutas pavimentadas y la rehabilitación integral de más de 310 kilómetros de trazas existentes.

Más allá del volumen de obra, el plan tiene un fuerte componente logístico: consolida nodos industriales, mejora accesos a corredores nacionales y fortalece la conectividad interdepartamental.

El esquema de intervención abarca los cuatro puntos cardinales del territorio y prioriza la articulación entre polos productivos, zonas industriales y áreas turísticas, con impacto directo en la circulación de transporte pesado y en la reducción de tiempos de viaje.

Circunvalaciones y duplicaciones: más fluidez para el transporte de cargas

Uno de los ejes centrales del plan es la construcción de la Circunvalación de Río Cuarto, considerada la obra vial más importante del país en ejecución, con una inversión superior a los 300 millones de dólares y una extensión de 42 kilómetros. Desde el punto de vista logístico, la nueva traza permitirá desviar tránsito pesado del ejido urbano, optimizar accesos a parques industriales y mejorar la conexión con rutas nacionales.

En la misma ciudad ya se encuentra finalizada la duplicación de calzada de la Ruta Provincial 30 en el tramo comprendido entre el Boulevard Circunvalación Oeste y la calle 18 de marzo. La ampliación incorpora dos carriles por sentido separados por cantero central, lo que incrementa la capacidad operativa del corredor y reduce cuellos de botella en el ingreso y egreso de cargas.

En Villa María, avanzan las obras de la Circunvalación Sur–Este, con más de 7 kilómetros entre la Ruta Provincial 4 y la Ruta Nacional 9, completando intervenciones realizadas en años anteriores. A su vez, se encuentra en ejecución la duplicación de calzada de la Ruta Nacional 158 en un tramo de 3 kilómetros entre la Autopista Ruta Nacional 9 y el Boulevard Argentino, un punto estratégico para el tránsito interregional.

También se desarrolla la duplicación de la Ruta Provincial 2, en un tramo de 5,34 kilómetros entre la Ruta Nacional 1V09-11 y la Autopista Ruta Nacional 9, fortaleciendo la red de conexiones hacia los principales ejes productivos.

Estas intervenciones no solo mejoran la seguridad vial sino que amplían la capacidad de transporte en corredores utilizados por el sector agroindustrial, manufacturero y logístico.

Además de las nuevas trazas,
Además de las nuevas trazas, el plan vial contempla más de 310 kilómetros de rutas pavimentadas están siendo intervenidos con tareas de repavimentación, bacheo y mantenimiento integral de la carpeta asfáltica (Foto: Shutterstock)

Integración regional y conectividad interdepartamental

Otro de los proyectos estructurales es la pavimentación de la Ruta Provincial 28 (Camino de Los Gigantes), con una extensión total de 77 kilómetros. La obra conecta los departamentos Punilla, Cruz del Eje y Pocho, integrando zonas serranas que hasta ahora presentaban limitaciones de transitabilidad.

La ejecución se divide en siete tramos que abarcan desde Tanti hasta Taninga, consolidando una traza estratégica que mejora la vinculación territorial. Aunque tiene fuerte perfil turístico, la pavimentación amplía la accesibilidad logística en áreas productivas serranas y reduce tiempos de traslado entre departamentos.

En paralelo, se realizan trabajos de estabilización en el denominado Camino de los Túneles para prevenir desmoronamientos. Las tareas incluyen enmallado reforzado con cables de acero y anclajes especiales, instalación de barreras dinámicas de protección, defensas metálicas y de hormigón, colocación de geotextiles, drenes y mallas metálicas, además de técnicas de hidrosiembra. Estas obras apuntan a garantizar continuidad operativa en rutas de montaña, un factor clave para la previsibilidad del transporte.

También se incorporan carriles de sobrepaso en el Camino de las Altas Cumbres, lo que mejora la fluidez en corredores de alto tránsito.

Rehabilitación integral y mantenimiento estratégico

El plan vial no se limita a nuevas trazas. Más de 310 kilómetros de rutas pavimentadas están siendo intervenidos con tareas de repavimentación, bacheo y mantenimiento integral de la carpeta asfáltica.

Entre las rutas alcanzadas se encuentran la Ruta Provincial 6 en toda su extensión, la Provincial 17 en distintos tramos, la Provincial 15 y las provinciales 11, 10, 17 y 4, con trabajos de reasfaltado y mantenimiento de zonas aledañas.

Desde la óptica logística, la rehabilitación de corredores existentes es determinante para reducir costos operativos, evitar desvíos y garantizar regularidad en la circulación de cargas.

Impacto logístico y económico

Córdoba concentra más del 20% de la inversión vial nacional y mantiene el liderazgo en los últimos cinco años. En términos logísticos, el programa refuerza corredores estratégicos, mejora accesos a nodos industriales y potencia la competitividad provincial.

La combinación de circunvalaciones, duplicaciones de calzada, pavimentaciones en zonas de integración regional y rehabilitación de rutas existentes configura un esquema que apunta a aumentar capacidad de transporte, reducir tiempos de traslado y mejorar condiciones de operación para transportistas y sectores productivos.

En un contexto donde la infraestructura vial es un componente central de la eficiencia logística, la magnitud de las obras en Córdoba redefine el mapa de conectividad provincial y consolida corredores con impacto directo en la dinámica económica regional.

