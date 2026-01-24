Del hielo al comercio: la ruta ártica que ya mueve millones de toneladas

En enero de 2026, la Ruta de la Seda Polar todavía no reemplaza a los grandes corredores marítimos tradicionales, pero sí se consolida como una variable estratégica de peso creciente (Ilustración: Movant Connection)

El mapa del comercio internacional atraviesa una transformación silenciosa pero profunda. A medida que el deshielo estacional del Ártico se intensifica, la llamada Ruta de la Seda Polar deja de ser un proyecto experimental para convertirse en un factor concreto dentro de la logística global.

Este corredor marítimo, que se apoya principalmente en la Ruta Marítima del Norte, conecta Asia y Europa bordeando el norte de Eurasia y plantea una alternativa parcial a los pasos tradicionales, como el Canal de Suez.

En enero de 2026, los datos confirman que la actividad en el Ártico ya no es marginal. Durante la temporada de navegación 2025, se registraron 103 tránsitos comerciales completos, realizados por 88 embarcaciones diferentes, lo que representó un crecimiento interanual cercano al 6%.

El volumen total de carga transportada en estos tránsitos alcanzó aproximadamente 3,2 millones de toneladas, con un aumento del 3,2% respecto de 2024. Si bien estas cifras siguen siendo reducidas frente a los grandes corredores globales, marcan una tendencia sostenida.

Un atajo estratégico entre Asia y Europa

Desde el punto de vista logístico, el principal atractivo de la Ruta de la Seda Polar es la reducción de distancias y tiempos de navegación. Un viaje entre puertos del este asiático y el norte de Europa puede acortarse entre 30% y 40% en comparación con la ruta vía Suez, lo que implica menos días en tránsito y una potencial reducción del consumo de combustible.

Esta ventaja resulta especialmente relevante en un contexto de alta volatilidad en las cadenas de suministro globales, marcado por conflictos geopolíticos, congestión en pasos estratégicos y mayores exigencias de previsibilidad.

Para la planificación logística internacional, contar con una vía alternativa —aunque estacional— se vuelve un elemento de respaldo ante escenarios de crisis.

Sin embargo, la ruta aún presenta limitaciones estructurales. La navegación comercial se concentra en una ventana de entre dos y cuatro meses al año, durante el verano boreal, cuando las condiciones de hielo son más favorables.

Además, muchas travesías requieren apoyo de rompehielos y embarcaciones especialmente adaptadas, lo que eleva costos y restringe el tipo de flujos que pueden utilizar el corredor.

Datos recientes que explican el interés creciente

Uno de los indicadores más llamativos del último año es el avance del tráfico de buques portacontenedores. En 2025 se contabilizaron 15 tránsitos de este tipo, el número más alto registrado hasta ahora, lo que representó alrededor del 15% del total de viajes por la Ruta Marítima del Norte. El volumen estimado de carga contenedorizada rondó las 400.000 toneladas, más del doble que en 2024.

En términos históricos, el crecimiento es aún más evidente. El volumen total de mercancías movilizadas por la Ruta Marítima del Norte pasó de menos de 4 millones de toneladas en 2012 a casi 38 millones en 2024, impulsado principalmente por cargas energéticas y minerales. Si bien la mayor parte de ese tráfico corresponde a movimientos regionales y no a tránsitos completos Asia–Europa, el dato refleja el peso creciente del Ártico en la economía logística.

La navegación comercial se concentra en una ventana de entre dos y cuatro meses al año (Imagen: Shutterstock)

A escala global, la comparación sigue siendo desigual: el Canal de Suez moviliza más de 1.500 millones de toneladas anuales, pero la Ruta de la Seda Polar empieza a ocupar un lugar estratégico como corredor complementario, especialmente para determinados tipos de carga y ventanas temporales.

Geopolítica, regulaciones y sostenibilidad

El desarrollo de la Ruta de la Seda Polar no puede separarse de su dimensión política y regulatoria. Gran parte del trazado se encuentra bajo jurisdicción de Rusia, que establece normas específicas de navegación, permisos y servicios obligatorios. Al mismo tiempo, China impulsa el corredor como parte de su estrategia de conectividad global, integrándose a su visión de nuevas rutas comerciales.

Este escenario introduce variables adicionales para la planificación logística: además de las condiciones climáticas, los operadores deben considerar marcos regulatorios, costos asociados y riesgos geopolíticos. A ello se suma la preocupación ambiental. El Ártico es una de las regiones más sensibles del planeta, y el aumento del tráfico marítimo incrementa los riesgos de contaminación, accidentes y emisiones en un ecosistema frágil.

Organismos internacionales advierten que el desafío no pasa solo por habilitar nuevas rutas, sino por definir reglas claras de operación, seguridad y protección ambiental que acompañen el crecimiento de la actividad.

Una ruta emergente que redefine la planificación

En enero de 2026, la Ruta de la Seda Polar todavía no reemplaza a los grandes corredores marítimos tradicionales, pero sí se consolida como una variable estratégica de peso creciente. Para la logística y el comercio exterior, su evolución obliga a repensar escenarios de largo plazo, incorporar variables climáticas y geopolíticas, y analizar nuevas combinaciones de rutas y modos de transporte.

Más allá de su volumen actual, el Ártico funciona como un anticipo del futuro del comercio internacional: un entorno donde la eficiencia logística, la sostenibilidad y la adaptación al cambio se vuelven inseparables. La Ruta de la Seda Polar no es solo un nuevo camino en el mapa, sino una señal clara de que las reglas del juego global están cambiando.