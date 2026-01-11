El comprador estratégico y su impacto en las cadenas de producción industrial

Leandro Behr es responsable del área de compras indirectas (Foto: Movant Connection)

Detrás de cada cambio visible en un producto —una etiqueta, una tapa o un envase— existe un entramado técnico, financiero y operativo que pocas veces se percibe desde afuera. En la industria de bebidas, el área de compras cumple un rol central en ese proceso. Para Leandro, “es un trabajo muy técnico, pero muy gratificante cuando los proyectos salen bien”.

¿Qué aspectos de tu rol como comprador senior considerás más estratégicos hoy?

El rol de compras dentro del abastecimiento general es la base de la adquisición de productos, proyectos e inversiones. Desde un cambio en una línea de producción hasta una modificación en una etiqueta o una tapa, todo pasa por compras. En mi caso, dentro del rubro de bebidas, un cambio de etiqueta implica muchísimo trabajo detrás: investigación y desarrollo, ingeniería y compras.

Una vez que se aprueba un proyecto, la maquinaria tiene que estar preparada para aplicar esa nueva etiqueta, esa tapa o ese envase. Compras recibe toda esa información y se dedica a buscar proveedores, evaluar alternativas y acompañar todo el proceso, desde el anteproyecto hasta la implementación final.

Uno ve un cambio de etiqueta y parece algo menor, pero hay un trabajo terrible detrás que solo se entiende estando dentro del sector. No es solo diseño: hay máquinas que ajustar, insertos que cambiar, líneas completas que adaptar.

¿Qué tipo de compras te resultan más interesantes?

Hoy me dedico más a proyectos de inversión estratégica: infraestructura, nuevas líneas, salidas de mercado, maquinaria grande. Antes estaba más enfocado en repuestos o insumos productivos.

La diferencia es enorme. Un comprador directo compra el mismo insumo desde que nace hasta que muere un producto. En cambio, en compras indirectas o de proyectos podés estar comprando desde una impresora 3D hasta un galpón, oficinas nuevas o una flota de vehículos. Es mucho más dinámico, interactuás con muchos sectores y aprendés muchísimo.

¿Eso exige un perfil técnico más fuerte?

Sí, claramente. Tenés que tener conocimiento técnico previo. No podés comprar maquinaria sin entender qué estás comprando. Por eso muchas veces se buscan perfiles de ingeniería o arquitectura. Es un trabajo muy técnico, pero muy gratificante cuando los proyectos salen bien.

¿Cómo es el trabajo de compras dentro de un proyecto de inversión?

Compras está desde el inicio. Participa en el anteproyecto, pide planos, se reúne con proveedores, con arquitectura, con ingeniería. Una vez que el proyecto arranca, también hace el seguimiento: una obra puede durar 60, 90 o 120 días y hay que controlar certificaciones, avances, desvíos, atrasos y también la parte logística. El rol es clave porque compras es quien trae los insumos, la maquinaria, las inversiones que después se desarrollan dentro de la compañía.

"Desde un cambio en una línea de producción hasta una modificación en una etiqueta o una tapa, todo pasa por compras", comenta Leandro (Foto: Shutterstock)

¿Cuáles son los principales desafíos en planificación y abastecimiento?

Estar en constante contacto con planificación es indispensable. Tenés que sentarte con planificación para definir paradas anuales de líneas, mantenimientos, recambios de máquinas. Después viene la coordinación con mantenimiento, producción y elaboración.

Imaginate parar una línea que produce miles de botellas por hora. Tenés que planificar stock, derivar producción a otras líneas y definir cuánto tiempo podés parar sin afectar el mercado. Todo eso requiere una coordinación muy fina entre áreas.

¿Qué habilidades considerás indispensables para este tipo de rol?

La comunicación es clave. Conocer el mercado, anticiparte, proyectar. La comunicación con finanzas, por ejemplo, tiene que ser óptima. Si se prevé un bajón económico o un cambio en el tipo de cambio, tenés que anticiparte y decidir qué proyectos se pueden abrir y cuáles no.

También es fundamental entender el contexto económico pasado y presente. No tenemos la bola mágica, pero la experiencia te permite decir “esto ya pasó” y actuar con más criterio. Si perdés comunicación con un sector, perdés medio proyecto.

¿Qué rol juegan los sistemas de gestión en compras hoy?

Son fundamentales. Los sistemas de gestión facilitan la comunicación entre empresa, clientes y proveedores; te permiten centralizar información, hacer seguimientos, aplicar ajustes, notas de crédito, controlar proyectos.

Para los nuevos profesionales es un área muy recomendable. Compras te obliga a moverte, a aprender, a adquirir conocimiento técnico. Siempre digo que es una muy buena escuela profesional.

¿Qué cambios estructurales ves hoy en la cadena de suministro?

En el contexto argentino, la apertura un poco mayor de importaciones, especialmente de bienes de capital usados, es algo positivo. Muchas pymes no tienen capacidad para comprar maquinaria cero kilómetro, pero sí pueden acceder a equipos usados que mejoran su productividad.

Eso te da otra visión y otra capacidad para mejorar líneas de producción sin inversiones imposibles. Una máquina usada puede duplicar la capacidad productiva de una línea. No siempre necesitás lo último del mercado, sino algo mejor que lo que tenés. Eso sí, necesitás conocimiento técnico para evaluar si sirve o no. En nuestro rubro, muchas veces es una solución válida para mejorar producción y competitividad.

A nivel personal, ¿qué te motiva de este trabajo?

Me motiva mucho impulsar a los chicos que salen del secundario y no saben qué estudiar. Las carreras duras siguen teniendo muchísima salida: ingeniería, arquitectura, técnicas. Se necesitan profesionales en todos los niveles. Detrás de un producto en una góndola hay un mundo de profesionales. Mostrar eso y dar ese empuje para que estudien y se formen es algo que me genera mucha satisfacción.