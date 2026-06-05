Estados Unidos

Qué hay que saber sobre el tegu argentino, el lagarto invasor que preocupa en un estado de EE. UU.

El departamento habilitó correo, teléfono y una plataforma web para notificaciones con fotos y ubicación, y sostuvo que la intervención ciudadana permite frenar la dispersión y sumar datos al plan estatal

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Un tegu argentino blanco y negro con escamas detalladas camina sobre tierra húmeda. Su cuerpo está cubierto de patrones blancos y negros, y su cola es anillada.
El DNR de Georgia informó un aumento de avistamientos del tegu argentino blanco y negro en zonas rurales del sureste del estado durante la primera semana de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Recursos Naturales de Georgia (DNR) informó un aumento reciente en los avistamientos del lagarto tegu argentino blanco y negro en zonas rurales del sureste del estado, principalmente durante la primera semana de junio de 2026. Esta situación preocupa a autoridades y expertos porque representa un riesgo directo para especies autóctonas y actividades agropecuarias, según comunicados y documentos oficiales del organismo.

De acuerdo con la División de Recursos de Vida Silvestre del DNR, la especie —originaria de América del Sur— no está protegida por la legislación local y su manejo se rige por directrices especiales. El DNR solicita a los residentes que reporten de inmediato cualquier avistamiento y, cuando sea posible, procedan a capturar o eliminar ejemplares en propiedades privadas, siempre de acuerdo con las regulaciones vigentes. Esta política responde a la necesidad de frenar la propagación y recopilar datos para el programa estatal de erradicación, tal como se indica en la documentación oficial de la agencia.

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La llegada y establecimiento del tegu argentino en Georgia se remonta a 2018, cuando el DNR comenzó a recibir reportes de ejemplares en libertad, en especial en los condados de Toombs y Tattnall. Desde ese momento, el organismo ha desarrollado operativos en conjunto con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y la Universidad Southern de Georgia, con el objetivo de monitorear la expansión, evaluar el impacto y diseñar estrategias de control para esta especie, que puede alcanzar hasta 1,2 metros de longitud y pesar más de 4,5 kilogramos.

¿Por qué el tegu argentino es una especie invasora peligrosa en Georgia?

El tegu argentino blanco y negro (Salvator merianae) es un lagarto de gran tamaño, nativo de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. En Georgia, el DNR lo considera una especie invasora y no protegida, debido a su impacto en la biodiversidad y las actividades agrícolas. Según publicaciones oficiales de la agencia, los tegus consumen huevos de aves silvestres, como codornices y pavos, así como huevos de reptiles autóctonos, incluidos caimanes y tortugas terrestres. También se alimentan de frutas, verduras, alimento para mascotas, carroña y pequeños animales vivos, como saltamontes.

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De acuerdo con el DNR, estos reptiles pueden transmitir parásitos exóticos y bacterias como la Salmonella, lo que supone un riesgo adicional para la fauna y la producción agrícola estatal. La rápida capacidad reproductiva del tegu, que puede poner hasta 35 huevos por año, eleva la alerta entre autoridades y especialistas. El sitio oficial de la agencia subraya: “El control temprano y la participación ciudadana resultan claves para evitar la expansión de esta especie invasora”.

Un tegu argentino blanco y negro, con patrones distintivos, se mueve por el suelo de un bosque cubierto de hierba y hojas secas, con un tronco al fondo.
Georgia considera al tegu argentino blanco y negro una especie invasora no protegida por su impacto sobre la biodiversidad y las actividades agropecuarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo reportar un avistamiento de tegu argentino en Georgia?

El DNR dispone de un protocolo específico para el reporte de avistamientos de tegus en el estado. Los ciudadanos pueden informar sobre la presencia del reptil, vivo o muerto, a través de varias vías:

  • Correo electrónico: gainvasives@dnr.ga.gov
  • Teléfono: (478) 994-1438
  • Plataforma online: gainvasives.org/argentine-black-and-white-tegu

Las autoridades piden a los residentes tomar fotografías del animal o registrar la ubicación exacta del hallazgo para facilitar la verificación y actuación de los equipos técnicos. En un comunicado reciente, el biólogo senior Daniel Sollenberger señaló: “Si no está en condiciones de emplear un arma de fuego o un método similar, intente documentar el avistamiento con una fotografía y comuníquese con la agencia”.

El DNR aclara que, aunque el tegu no suele mostrar agresividad hacia las personas, puede defenderse si se siente amenazado utilizando su cola, garras y mandíbulas. El organismo enfatiza la importancia de evitar el contacto directo y de distinguir correctamente a este reptil de especies autóctonas, como caimanes juveniles o lagartos nativos más pequeños.

¿Qué regulaciones rigen la captura y eliminación del tegu argentino en Georgia?

El tegu argentino blanco y negro está clasificado desde diciembre de 2023 como animal silvestre en Georgia. Según la normativa vigente:

  • No puede ser importado, criado ni mantenido como mascota, salvo para ejemplares registrados y etiquetados antes del 4 de diciembre de 2023.
  • En propiedades privadas, los residentes pueden capturar o eliminar ejemplares de tegu durante todo el año, siempre que cuenten con el permiso del propietario y respeten las ordenanzas locales y las precauciones de seguridad.
  • En áreas públicas bajo administración estatal, el control de la especie solo puede realizarse con armas autorizadas durante las temporadas de caza habilitadas para cada tipo de fauna.
  • El uso de trampas en zonas públicas está prohibido, pero sí permitido bajo condiciones específicas en propiedades privadas.

La agencia recuerda que liberar cualquier animal no nativo en el medio silvestre sin permiso es ilegal y sancionable. El DNR recomienda a los dueños de mascotas exóticas informarse sobre la legislación aplicable y nunca soltar animales en la naturaleza.

¿Cuál es el impacto ecológico y agrícola del tegu argentino en el sureste de Estados Unidos?

El DNR y sus socios han documentado que el tegu argentino impacta especies en peligro, como la tortuga gopher, y poblaciones de aves silvestres. La especie puede depredar huevos de caimanes y otras especies protegidas, además de competir por recursos alimenticios con fauna local. El organismo advierte que, además de su dieta variada, los tegus pueden contaminar cultivos y transmitir parásitos y enfermedades zoonóticas, como la salmonelosis.

Según datos oficiales, la única población silvestre conocida en Georgia se localiza en los condados de Toombs y Tattnall, aunque se han registrado reportes aislados en otras zonas. La agencia intensificó la vigilancia y el control en estos condados, donde los tegus encuentran hábitats propicios en pastizales, bosques y áreas alteradas. El DNR recomienda mantener la comida de mascotas en el interior, rellenar agujeros que puedan servir de refugio y limpiar patios de escombros o pilas de ramas para evitar la proliferación de la especie.

Un gran tegu argentino con un patrón blanco y negro y lengua bífida extendida, se posa sobre un camino de tierra marrón con el fondo desenfocado.
El tegu argentino consume huevos de aves silvestres, reptiles autóctonos y especies como caimanes, tortugas terrestres, codornices y pavos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué acciones lleva adelante el DNR y otras instituciones para controlar la expansión del tegu argentino?

El DNR coordina desde 2022 un programa de erradicación y monitoreo junto al Servicio Geológico de Estados Unidos y la Universidad Southern de Georgia. Estas acciones incluyen la colocación de trampas, el análisis de dieta y estado reproductivo de los ejemplares capturados y el monitoreo de la distribución de la especie. Los tegus capturados son sacrificados bajo protocolos humanitarios y se estudian para recabar información que ayude a mejorar la efectividad de las campañas de control.

Según la agencia, la cooperación interinstitucional y la participación ciudadana son esenciales para evitar la propagación del tegu argentino a nuevas regiones. El organismo publica actualizaciones periódicas en su sitio web y canales oficiales para mantener informada a la población y orientar la respuesta ante nuevos reportes.

¿Qué recomendaciones ofrece el DNR a los residentes de zonas afectadas?

El DNR orienta a los habitantes de los condados de Toombs y Tattnall, principales focos de la invasión, a tomar medidas preventivas para evitar la presencia y reproducción del tegu argentino. Entre las principales recomendaciones se incluyen:

  • Guardar el alimento de mascotas en el interior de las viviendas.
  • Rellenar agujeros en patios y jardines que puedan servir de madriguera.
  • Eliminar escombros, pilas de ramas y otros elementos que ofrezcan refugio.
  • Reportar cualquier avistamiento al DNR, aportando fotos o información precisa de la ubicación.

Las autoridades enfatizan que la vigilancia debe intensificarse durante los meses de verano, época en la que aumenta la actividad y la eclosión de huevos de la especie.

¿Qué se puede esperar en el futuro inmediato respecto a la presencia del tegu argentino en Georgia?

El DNR continuará con los programas de control, monitoreo y divulgación en los próximos meses, focalizando los esfuerzos en las áreas donde la especie ha logrado establecerse. La agencia prevé que, durante el verano, los reportes de avistamientos podrían incrementarse por el ciclo reproductivo del reptil. Las autoridades estatales mantienen abiertas las líneas de reporte y actualizan las recomendaciones conforme evoluciona la situación.

A mediano plazo, el éxito en la contención del tegu argentino dependerá de la colaboración activa de los residentes, la coordinación entre agencias estatales y federales y la adaptación de las estrategias conforme se recaben nuevos datos sobre la dinámica poblacional de la especie.

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