Metrogas descubrió una conexión clandestina que abastecía a una metalúrgica de Lanús

El hallazgo se produjo durante un operativo de seguridad de equipos técnicos de la distribuidora

Metrogas detectó con una cámara boroscópica una conexión clandestina que abastecía a una metalúrgica de Lanús, una maniobra que, según la distribuidora, permitió evadir el pago de más de $750 millones en tres años y que además implicaba un riesgo de seguridad por una intervención no autorizada sobre la red de gas.

El volumen de gas no registrado superó los 1,4 millones de metros cúbicos, según estimaciones de Metrogas. De acuerdo con la empresa, esa cantidad equivale al consumo anual de más de 1.500 clientes residenciales del área metropolitana.

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El hallazgo se produjo durante un operativo de seguridad de equipos técnicos de la distribuidora, después de detectar que ese cliente industrial no registraba consumo medido pese a que tenía encendidos sus hornos de fundición de aluminio. La empresa informó que utilizó por primera vez una cámara boroscópica para confirmar un fraude de este tipo.

El monitor de la cámara que detectó el fraude

El CEO de MetroGAS, Sebastián Mazzucchelli, explicó que la incorporación de nuevas tecnologías forma parte de una estrategia aplicada en los últimos años para optimizar los procesos de fiscalización y mejorar la capacidad de respuesta operativa. “Estas herramientas nos permiten brindar un servicio más seguro, confiable y eficiente para todos los usuarios”, afirmó Mazzucchelli.

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La investigación comenzó en 2023 por consumos anómalos en el predio

La pesquisa se inició en 2023, a partir de comportamientos anómalos observados en el establecimiento. Entre los indicios, la distribuidora señaló la ausencia de consumo registrado pese a la existencia de equipamiento a gas dentro de la planta y la falta de movimientos vinculados con un abastecimiento alternativo de gas licuado.

Durante meses, los equipos técnicos siguieron el caso hasta confirmar la sospecha en el operativo. El punto decisivo, según la empresa, fue la incorporación de la cámara boroscópica, un dispositivo con una lógica similar a la de las endoscopías médicas, con un pequeño visor en la punta de un tubo que permite inspeccionar lugares de difícil acceso sin desacoplar cañerías.“El uso de esta tecnología nos permitió por primera vez ver el interior de la red, identificar la derivación clandestina y confirmar el fraude en el mismo operativo”, explicó Matías Boccarini jefe de Fiscalización y Control de Metrogas. “Esto cambia completamente la forma de trabajar: pasamos de cavar para confirmar sospechas de robo de gas a intervenir con precisión, gracias a la prueba que obtenemos desde el primer momento”, agregó Boccarini.

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El volumen de gas no registrado superó los 1,4 millones de metros cúbicos

La investigación determinó que la conexión ilegal había sido realizada en el ingreso de camiones, debajo de casi dos metros de concreto, con la intención de evitar su detección. La cámara permitió obtener imágenes en tiempo real del interior de la red y localizar la derivación sin desmontar la instalación.

Fugas, incendios o explosiones

La distribuidora sostuvo que una intervención no autorizada sobre la red no solo tiene impacto económico, sino que puede derivar en fugas, incendios o explosiones. “Una conexión de este tipo no es solo una irregularidad: es una situación potencialmente peligrosa para quienes trabajan en el lugar y para el entorno”, advirtió Tomás Figuerero gerente de Administración Comercial de Metrogas.

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Desde el área comercial de la empresa también señalaron que estas prácticas alteran la equidad del sistema. Mientras la metalúrgica consumía sin pagar, otros usuarios, tanto grandes clientes como residenciales, cumplían con sus obligaciones.

En el operativo participaron técnicos de la Dirección Comercial y de la Dirección de Operaciones de Metrogas, que denunciaron la anomalía. La situación ahora es analizada por abogados del área de Legales de la compañía junto con las autoridades de la metalúrgica.

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La empresa indicó que la herramienta requirió una inversión inicial de poco más de USD 1.000 y que en pocas semanas ya permitió detectar tres casos de fraude. Según la empresa, esa capacidad de inspeccionar el interior de las cañerías y reunir pruebas en tiempo real modificó la forma de detectar y abordar conexiones clandestinas en una red de distribución extensa y compleja.