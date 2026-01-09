Movant LogComex

Logística: el 89% del talento destaca el liderazgo, pero el bienestar queda atrás

Un relevamiento sectorial muestra liderazgo y seguridad consolidados en las operaciones, pero advierte brechas en bienestar emocional y participación en entornos de alta exigencia

Guardar
En el plano del trabajo
En el plano del trabajo cotidiano, la colaboración entre equipos surge como un diferencial. Cerca del 90% de las personas señala que puede contar con sus compañeros y percibe una preocupación genuina entre colegas (Foto: Shutterstock)

La industria del transporte y la logística en Argentina muestra indicadores sólidos en liderazgo operativo, seguridad y colaboración interna, aunque enfrenta un desafío creciente en materia de bienestar emocional y participación de las personas.

Así lo refleja una encuesta realizada por una consultora especializada en clima laboral y cultura organizacional basada en más de 2.800 respuestas de trabajadores vinculados a actividades logísticas y de cadenas de suministro.

Los resultados confirman una fortaleza histórica del sector. El 89% de los encuestados considera que sus líderes conducen el negocio de manera competente, un valor que se ubica muy por encima del promedio general del mercado. En un entorno de alta exigencia operativa, la toma de decisiones en tiempo real y el conocimiento del negocio aparecen como activos clave para sostener la continuidad de las operaciones.

La seguridad física se consolida como otro pilar central. El 97% afirma desempeñarse en espacios de trabajo físicamente seguros y el 93% valora positivamente las condiciones de las instalaciones. Estos indicadores reflejan inversiones sostenidas en infraestructura, normas y protocolos, indispensables en una actividad atravesada por riesgos y controles permanentes.

En el plano del trabajo cotidiano, la colaboración entre equipos surge como un diferencial. Cerca del 90% de las personas señala que puede contar con sus compañeros y percibe una preocupación genuina entre colegas. En un sector donde planificación, tráfico, mantenimiento y operación forman parte de un mismo engranaje, la coordinación interna impacta directamente en los tiempos, la calidad y la estabilidad de la cadena logística.

Si bien el 84% describe
Si bien el 84% describe un ambiente psicológico saludable y el 80% percibe un equilibrio razonable entre trabajo y vida personal, estos valores quedan por debajo de los vinculados al cuidado físico (Foto: Shutterstock)

Bienestar emocional y participación: el punto a fortalecer

Más allá de estas fortalezas, el relevamiento advierte una brecha menos visible. Si bien el 84% describe un ambiente psicológico saludable y el 80% percibe un equilibrio razonable entre trabajo y vida personal, estos valores quedan por debajo de los vinculados al cuidado físico.

El dato cobra relevancia en un contexto marcado por operaciones 24/7, turnos fragmentados y presión constante. La industria protegió históricamente el cuerpo como condición básica para operar; el desafío actual pasa por extender ese cuidado a la salud mental y al vínculo humano, claves para sostener el rendimiento a largo plazo.

La circulación de información y la participación en decisiones operativas también aparecen como áreas de mejora. El 81% siente que es involucrado cuando se definen cambios que impactan en su tarea diaria. En logística y transporte, donde un ajuste de procedimiento o una nueva medida de seguridad puede modificar rutinas de cientos de personas, la transparencia se convierte en una herramienta concreta de eficiencia.

Señales que marcan la agenda hacia 2026

De cara a los próximos años, el informe permite identificar algunas tendencias clave. La primera es complementar un liderazgo técnico consolidado con mayor cercanía relacional y presencia cotidiana. La segunda apunta al cuidado integral de las personas, incorporando políticas que ayuden a prevenir el desgaste emocional en entornos de alta demanda.

Un tercer eje se vincula con la colaboración transversal entre áreas que comparten decisiones críticas dentro de la cadena de suministro. Comprender el propósito de los cambios mejora la adaptación y reduce errores en escenarios donde la velocidad es determinante.

Por último, el estudio muestra avances en respeto e inclusión —el 95% afirma recibir buen trato independientemente del cargo y el 93% no percibe discriminación por edad—, aunque persiste margen de mejora en la integridad relacional: solo el 80% considera que se evitan prácticas desleales.

En síntesis, el transporte y la logística presentan una base operativa sólida, pero enfrentan un nuevo frente estratégico. En un mercado donde la eficiencia ya no depende solo de procesos y tecnología, la gestión del talento y la cultura organizacional comienzan a definir la resiliencia de las cadenas de suministro. Cuando la cultura acompaña, la operación fluye mejor y los errores se reducen.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorTalentoBienestar

Últimas Noticias

Competir en un mercado abierto: logística, tecnología y personas en la industria textil

Esteban Bertagni, gerente de operaciones en la industria textil, comparte su mirada sobre la transformación del negocio y los factores que hoy condicionan el desempeño de la actividad

Competir en un mercado abierto:

La carga aérea mantiene un crecimiento sólido pese a un contexto global volátil

El último informe de la IATA muestra una demanda sostenida impulsada por servicios urgentes, cambios en los flujos comerciales y una mayor búsqueda de eficiencia en las cadenas de suministro

La carga aérea mantiene un

Propósito, tecnología y liderazgo: los desafíos de la logística en el sector salud

Ezequiel Fantoni, enabler de salud en logística y warehouse, reflexiona sobre la excelencia operativa, el rol estratégico del supply chain y la importancia del liderazgo empático en entornos críticos

Propósito, tecnología y liderazgo: los

La formación profesional en logística y comercio exterior frente a la evolución académica

Gastón O’Donnell, rector de una universidad privada, explica cómo las casas de altos estudios deben adaptarse a nuevas formas de aprendizaje, integrar tecnología y responder a la demanda de los profesionales

La formación profesional en logística

Nueva bonificación en la hidrovía: reducen 16,7% el peaje para buques en el Canal Martín García

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación dispuso extender la bonificación temporal con el objetivo de ordenar el tráfico en el Río de la Plata y aliviar costos operativos del transporte fluvial

Nueva bonificación en la hidrovía:
DEPORTES
El provocador posteo del jugador

El provocador posteo del jugador de PSG Nuno Mendes contra una figura de la selección argentina tras ganarle la Supercopa de Francia

Tras su salida de River Plate, Jeremías Ledesma fue presentado como refuerzo de Rosario Central

Barracas Central le solicitó a Boca Juniors un pack de jugadores para disputar la Copa Sudamericana: quiénes son

River Plate quiere romper el mercado de pases y va a la carga por una vieja debilidad de Marcelo Gallardo

Lazio pagó 13 millones por su nuevo refuerzo, pero la reacción del DT generó asombro en Italia: “No lo conozco”

TELESHOW
Secretos, inspiración y la disputa

Secretos, inspiración y la disputa detrás de “Eterno amor”, el clásico del folclore que tiene a La Sole como musa

Llega Captura Salvaje, el documental que revela el mundo extremo de la pesca del langostino

El viaje soñado de Rodolfo Barili y sus hijos por Nueva York: “Gracias vida por este momento”

Florencia Peña explicó por qué no trabajaría con Fátima Florez: “Soy muy feliz haciendo lo que hago”

El Teto Medina contó que le diagnosticaron cáncer de colon: “Haciéndole caso a los médicos”

INFOBAE AMÉRICA

Acuerdo con la Unión Europea:

Acuerdo con la Unión Europea: los países del Mercosur preparan un acto de firma en Asunción

Los perros superdotados pueden aprender palabras nuevas de forma similar a los niños pequeños

El fracaso de las “buenas” cifras

Brasil cerró 2025 con una inflación del 4,26%

El Gobierno de Rodrigo Paz anunció ajustes al decreto supremo en medio de bloqueos de la Central Obrera Boliviana