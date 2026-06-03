Voraz incendio en una vivienda del sur de la ciudad de Buenos Aires: trabajan bomberos y el SAME

Incendio en Villa Riachuelo

Un incendio de gran magnitud afecta esta mañana una casa ubicada en la esquina de avenida Fernández de la Cruz y Lisandro de la Torre, en el barrio porteño de Villa Riachuelo. Según informó el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, el fuego consumió de manera generalizada una vivienda precaria construida con madera y chapa.

El siniestro movilizó a dos dotaciones de Bomberos de la Ciudad, que desplegaron dos camiones cisterna en el lugar. Además, personal de la Comisaría Vecinal 8 C de la Policía de la Ciudad y tres ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) trabajaron en la zona. Las autoridades reportaron que el tránsito fue interrumpido tanto en Fernández de la Cruz como en Lisandro de la Torre, ya que actualmente el incendio es combatido desde dos frentes diferentes.

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Un potente incendio iluminó la mañana en Villa Riachuelo, mientras los bomberos trabajaban incansablemente para contener las llamas.

El comunicado oficial detalló que el fuego se propagó rápidamente debido a la estructura combustible de la vivienda. Los equipos de emergencia todavía no lograron contener el avance de las llamas y tratan de evitar que se extienda a propiedades linderas. Hasta el momento, y según informó el SAME, solo se oxigenó a una mujer en el lugar.

Pasadas las 8, el ministerio de Seguridad porteño informó a Infobae que las llamadas fueron completamente dominadas. Las causas que provocaron el incendio están bajo investigación.

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El viernes pasado se desató otro incendio voraz, en la planta baja de un edificio de ocho pisos en Balvanera, ubicado sobre Avenida Independencia 2612, entre las calles Saavedra y Avenida Jujuy. El incidente generó la evacuación preventiva de 40 personas, quienes fueron trasladadas a la terraza para su resguardo.

El fuego se concentró en un sector de aproximadamente un metro de ancho, dos metros y medio de alto y cincuenta centímetros de profundidad. A pesar de la magnitud del siniestro y de la columna de humo visible desde el exterior, no se reportaron personas heridas ni fue necesario trasladar pacientes a hospitales. La emergencia fue atendida por nueve unidades móviles del SAME, sin que se requiriera apoyo aéreo, y por varias dotaciones de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, que trabajaron junto al personal de la Policía de la Ciudad.

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Incendio en un edificio de Balvanera

El operativo incluyó la utilización de un extintor de polvo químico seco y el despliegue de una línea preventiva de 38 milímetros para controlar las llamas. “Debido a la propagación de humo hacia el interior del edificio, los bomberos realizaron una inspección completa piso por piso y llevaron adelante tareas de ventilación para garantizar la seguridad de los residentes”, detallaron fuentes del operativo.

La evacuación de los vecinos hacia la terraza se realizó como medida de precaución, y las autoridades confirmaron que los residentes permanecieron bajo resguardo hasta que se controló la situación.

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