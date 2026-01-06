Los costos logísticos sin transporte y de última milla cerraron 2025 con subas moderadas

Los datos disponibles confirman que los costos logísticos sin transporte y los asociados a la última milla transitaron durante 2025 una etapa de normalización relativa (Foto: Shutterstock)

Los indicadores vinculados a las operaciones sin transporte y a la distribución de última milla cerraron 2025 con subas significativas, aunque sensiblemente más moderadas que las registradas el año anterior.

Así lo reflejan tanto el Índice Nacional de Costos Logísticos de CEDOL como los indicadores difundidos por la AECAUM, que permiten seguir de cerca la evolución de las estructuras operativas en distintos eslabones de la cadena logística.

Costos sin transporte: desaceleración tras un año de fuerte corrección

En el caso del índice de CEDOL, los costos logísticos sin transporte registraron en diciembre un aumento del 2,22% y cerraron 2025 con una suba acumulada del 31,60%. El dato confirma un cambio de escenario respecto del año anterior y consolida una tendencia de desaceleración que se fue profundizando a lo largo de los últimos meses.

Durante diciembre, los principales ajustes estuvieron vinculados a la mano de obra, producto de la revisión del último acuerdo paritario, junto con incrementos en alquileres, comunicaciones, seguridad y variaciones en el índice de precios mayoristas.

Al mismo tiempo, algunos insumos específicos mostraron comportamientos más estables o incluso a la baja, como el film stretch, mientras que otros, como el pallet, se mantuvieron sin cambios, reflejando una evolución heterogénea dentro de la estructura de costos.

Este comportamiento mixto evidencia que, si bien la presión sobre los costos logísticos internos persiste, el ritmo de ajuste se encuentra más alineado con una dinámica de mayor previsibilidad relativa, un factor clave para la planificación operativa de empresas que dependen de servicios de almacenamiento, procesamiento y gestión logística.

Distribución urbana y última milla: menor presión interanual

Los indicadores de distribución urbana también acompañaron esta tendencia. En diciembre, la distribución con acompañante registró una suba del 2,03%, mientras que la distribución sin acompañante aumentó 1,84%, con acumulados anuales cercanos al 30%.

Estos valores refuerzan la idea de que las operaciones urbanas ingresaron en una etapa de ajustes más contenidos, tras el fuerte impacto que habían tenido estos costos durante 2024.

En paralelo, los datos difundidos por AECAUM muestran que los costos de la última milla crecieron 28,45% en 2025, mientras que el servicio postal registró una suba del 29,20%. La comparación interanual resulta clave: en 2024, los índices del sector habían promediado variaciones cercanas al 150%, lo que dimensiona el cambio de escenario que atravesó la actividad.

Diciembre: los factores que explican las subas

En el último mes del año, las variaciones en la última milla estuvieron explicadas principalmente por nuevos ajustes salariales, la incorporación de sumas fijas no remunerativas y un leve aumento en la obra social. A esto se sumaron incrementos en el gasoil, impulsados por factores locales, cambiarios e impositivos, así como subas en peajes urbanos, particularmente en la Ciudad de Buenos Aires.

Otros componentes que incidieron sobre la estructura de costos fueron los vinculados a papelería y embalaje, con aumentos asociados a productos con base en petróleo.

En contraste, el flete aéreo tuvo su segundo aumento en todo el año y cerró 2025 con una suba cercana al 10%, muy por debajo del incremento del 272% registrado en 2024, lo que refuerza la lectura de un contexto de menor presión relativa sobre algunos costos clave.

Un escenario de mayor previsibilidad relativa para la logística urbana

Los datos disponibles confirman que los costos logísticos sin transporte y los asociados a la última milla transitaron durante 2025 una etapa de normalización relativa.

Si bien los incrementos siguen siendo significativos y continúan condicionando la estructura operativa, la desaceleración interanual ofrece un marco algo más estable para la planificación de procesos, contratos y estrategias en actividades centrales como la distribución urbana, el comercio electrónico y los servicios postales.