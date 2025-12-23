Movant LogComex

Un nuevo nodo logístico en el Caribe colombiano redefine la gestión de las cadenas de abastecimiento

Con infraestructura física y digital integrada desde su diseño, la terminal busca redefinir la gestión portuaria y la coordinación de la cadena logística

Al operar sobre el Caribe
Al operar sobre el Caribe y más cerca de los principales centros productivos del país, permitirá reducir casi a la mitad las distancias terrestres respecto de otras terminales (Foto: Shutterstock)

Colombia se prepara para sumar una infraestructura clave a su sistema logístico con la próxima entrada en operación de una nueva terminal marítima en el Caribe, concebida desde su origen como un puerto nativo digital.

Ubicado en el municipio de Turbo, en el Golfo de Urabá, el proyecto apunta a convertirse en un hub estratégico para el comercio exterior, con impacto directo sobre la competitividad logística, la eficiencia operativa y la integración de las cadenas de abastecimiento del país.

Tras casi cuatro años de obras y una inversión que supera los 760 millones de dólares, la terminal se encuentra en etapa final antes de iniciar operaciones. A plena capacidad, prevé movilizar alrededor de siete millones de toneladas anuales, consolidándose como una de las principales puertas de salida de la producción colombiana hacia los mercados internacionales.

Menores distancias, más eficiencia logística

Uno de los principales diferenciales de este nuevo puerto es su ubicación estratégica. Al operar sobre el Caribe y más cerca de los principales centros productivos del país, permitirá reducir casi a la mitad las distancias terrestres respecto de otras terminales. Este cambio se traduce en menores costos logísticos, reducción de tiempos de tránsito y una baja significativa en las emisiones asociadas al transporte, un factor cada vez más relevante para las cadenas de suministro modernas.

Desde el punto de vista operativo, la infraestructura combina una extensa plataforma terrestre con un corredor marítimo de más de cuatro kilómetros que conecta directamente con el muelle en aguas profundas. Esto habilita el arribo de buques portacontenedores de gran porte, que podrán operar de forma directa y ágil, reemplazando esquemas más lentos que requerían fondeo prolongado.

Además del efecto directo sobre
Además del efecto directo sobre el comercio exterior, la puesta en marcha de la terminal tendrá impacto en el desarrollo regional, generando nuevas oportunidades logísticas y productivas en su área de influencia (Imagen: Shutterstock)

Infraestructura digital como eje de la cadena

Más allá de la obra física, el proyecto se distingue por integrar la infraestructura digital como parte central de su diseño. La terminal fue pensada desde el inicio para operar sobre una red privada de grado industrial, capaz de sostener procesos críticos en tiempo real dentro de un entorno portuario abierto y de gran escala.

Este enfoque permite una gestión integrada de la operación, con visibilidad inmediata sobre movimientos, equipos, flujos de información y coordinación entre los actores que intervienen en la cadena logística, tanto del lado terrestre como marítimo. La conectividad robusta y exclusiva reduce riesgos operativos, mejora la confiabilidad del servicio y sienta las bases para avanzar hacia mayores niveles de automatización portuaria.

La red, soportada por fibra óptica de alta capacidad y múltiples antenas industriales, está preparada para gestionar miles de dispositivos conectados de forma simultánea. Su administración centralizada habilita la anticipación de incidentes, un aspecto clave para mantener la continuidad operativa en nodos logísticos de alta criticidad.

Información en tiempo real para una logística integrada

Desde la perspectiva de las cadenas de abastecimiento, el mayor valor agregado del modelo radica en la unificación de la información. Todos los actores que participan en la operación acceden a los mismos datos en tiempo real, lo que permite tomar decisiones más rápidas, reducir desvíos y asegurar estándares homogéneos de servicio.

Este esquema fortalece la trazabilidad, mejora la coordinación entre transporte, almacenamiento y operaciones portuarias, y contribuye a una logística más previsible. En un contexto de cadenas globales cada vez más exigentes, la capacidad de sincronizar información de punta a punta se vuelve un factor decisivo para sostener la competitividad.

Impacto regional y proyección internacional

Además del efecto directo sobre el comercio exterior, la puesta en marcha de la terminal tendrá impacto en el desarrollo regional, generando nuevas oportunidades logísticas y productivas en su área de influencia. La integración de comunidades locales, junto con un enfoque en eficiencia y sostenibilidad, forma parte del modelo planteado para esta nueva infraestructura.

Con su combinación de ubicación estratégica, capacidad operativa y ADN digital, el nuevo puerto del Caribe colombiano se posiciona como un caso de referencia en América Latina. Su entrada en operación marca un paso relevante en la evolución de la logística portuaria de la región y en la forma en que Colombia se inserta en las rutas globales de abastecimiento.

