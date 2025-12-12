Se renueva el marco regulatorio que rige el transporte de material radiactivo y sus certificaciones

Con esta medida, la Argentina moderniza su regulación para el transporte de materiales sensibles y la adapta a estándares vigentes en el sistema internacional (Imagen: Shutterstock)

La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) oficializó la Resolución 704/2025, mediante la cual se incorpora la Revisión 4 de la Norma AR 10.16.1 “Transporte de Material Radiactivo”, alineada con el Reglamento SSR-6 del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

La actualización introduce requisitos renovados para el movimiento de bultos, aprobaciones multilaterales y documentación técnica, reforzando la seguridad operativa en el traslado de sustancias radiactivas utilizadas en sectores médicos, industriales y de investigación.

Con esta medida, la Argentina moderniza su regulación para el transporte de materiales sensibles y la adapta a estándares vigentes en el sistema internacional. Según detalla la resolución, la Revisión 4 reemplaza requisitos anteriores y establece nuevas pautas para la certificación, el diseño de bultos, su mantenimiento y la interacción entre autoridades competentes durante el tránsito. La norma también unifica criterios entre importación, exportación y movimientos internos.

Transición operativa sin interrupción de cargas

Para evitar impactos en la continuidad de los servicios, la ARN estableció un esquema transitorio. Los bultos aprobados bajo versiones anteriores —especialmente los regulados entre 1996 y 2012— podrán utilizarse únicamente hasta el 31 de diciembre de 2025, tras lo cual deberán actualizarse a los requerimientos de la nueva edición. Los aprobados bajo los marcos de 1985 o 1990 podrán seguir operando, aunque sujetos a aprobación multilateral por parte de las distintas autoridades involucradas en el recorrido.

La ARN aclara que la transición no exigirá nuevas evaluaciones de seguridad ya realizadas: los titulares deberán presentar la documentación actualizada en los formularios vigentes, incluyendo los anexos técnicos correspondientes. La autoridad efectuará la revisión administrativa y emitirá los nuevos certificados de aprobación. Este mecanismo permite mantener la continuidad operativa del transporte de cargas radiactivas mientras se adoptan los cambios regulatorios.

Además, la actualización representa una oportunidad para mejorar la trazabilidad en toda la cadena logística. La adopción de criterios internacionales facilita la interoperabilidad entre jurisdicciones, simplifica la planificación del transporte multimodal y permite una coordinación más clara con terminales, depósitos y operadores que gestionan este tipo de mercancías bajo estrictos protocolos. Al estandarizar procesos, se reducen riesgos administrativos y se agilizan inspecciones en origen, tránsito y destino.

La adopción de criterios internacionales simplifica la planificación del transporte multimodal y permite una coordinación más clara con terminales, depósitos y operadores que gestionan este tipo de mercancías bajo estrictos protocolos (Foto: Shutterstock)

Impacto para operadores de transporte y cadenas de suministro sensibles

Si bien el volumen de materiales radiactivos es pequeño dentro del total del transporte de cargas, su manejo requiere precisión técnica, cumplimiento estricto y trazabilidad reforzada. La Resolución 704/2025 impacta directamente en:

Empresas de transporte terrestre y aéreo que movilizan bultos radiactivos.

Centros médicos que operan equipos de diagnóstico y tratamiento.

Industrias que emplean fuentes de irradiación o calibración.

Laboratorios e instituciones científicas que importan o exportan material regulado.

La actualización normativa busca reducir riesgos, armonizar criterios con otros países y asegurar que la documentación acompañe estándares aplicados en cadenas logísticas internacionales, lo cual facilita aprobaciones, inspecciones y autorizaciones transfronterizas.

La resolución también confirma que los titulares de aprobaciones deberán abonar la tasa regulatoria correspondiente para el análisis y la extensión de nuevos certificados bajo el régimen actualizado.

Un paso hacia mayor alineación internacional

La adopción de requisitos coherentes con los del OIEA permite a Argentina sostener operaciones de transporte bajo un marco compatible con el utilizado por autoridades regulatorias del resto del mundo. Esto facilita la validación de aprobaciones para tránsito internacional, la cooperación para exportaciones e importaciones y el acceso a documentación homologada en circuitos logísticos especializados.

El fortalecimiento de la regulación llega en un contexto donde la trazabilidad, la integridad del paquete transportado y la seguridad radiológica son elementos críticos para la confiabilidad del sistema logístico y para los sectores que dependen de estos insumos.