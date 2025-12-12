Movant LogComex

Se renueva el marco regulatorio que rige el transporte de material radiactivo y sus certificaciones

La medida unifica procedimientos para importación, exportación y tránsito, exige la emisión de nuevos certificados y refuerza la seguridad operativa en flujos logísticos de alta precisión técnica

Guardar
Con esta medida, la Argentina
Con esta medida, la Argentina moderniza su regulación para el transporte de materiales sensibles y la adapta a estándares vigentes en el sistema internacional (Imagen: Shutterstock)

La Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) oficializó la Resolución 704/2025, mediante la cual se incorpora la Revisión 4 de la Norma AR 10.16.1 “Transporte de Material Radiactivo”, alineada con el Reglamento SSR-6 del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

La actualización introduce requisitos renovados para el movimiento de bultos, aprobaciones multilaterales y documentación técnica, reforzando la seguridad operativa en el traslado de sustancias radiactivas utilizadas en sectores médicos, industriales y de investigación.

Con esta medida, la Argentina moderniza su regulación para el transporte de materiales sensibles y la adapta a estándares vigentes en el sistema internacional. Según detalla la resolución, la Revisión 4 reemplaza requisitos anteriores y establece nuevas pautas para la certificación, el diseño de bultos, su mantenimiento y la interacción entre autoridades competentes durante el tránsito. La norma también unifica criterios entre importación, exportación y movimientos internos.

Transición operativa sin interrupción de cargas

Para evitar impactos en la continuidad de los servicios, la ARN estableció un esquema transitorio. Los bultos aprobados bajo versiones anteriores —especialmente los regulados entre 1996 y 2012— podrán utilizarse únicamente hasta el 31 de diciembre de 2025, tras lo cual deberán actualizarse a los requerimientos de la nueva edición. Los aprobados bajo los marcos de 1985 o 1990 podrán seguir operando, aunque sujetos a aprobación multilateral por parte de las distintas autoridades involucradas en el recorrido.

La ARN aclara que la transición no exigirá nuevas evaluaciones de seguridad ya realizadas: los titulares deberán presentar la documentación actualizada en los formularios vigentes, incluyendo los anexos técnicos correspondientes. La autoridad efectuará la revisión administrativa y emitirá los nuevos certificados de aprobación. Este mecanismo permite mantener la continuidad operativa del transporte de cargas radiactivas mientras se adoptan los cambios regulatorios.

Además, la actualización representa una oportunidad para mejorar la trazabilidad en toda la cadena logística. La adopción de criterios internacionales facilita la interoperabilidad entre jurisdicciones, simplifica la planificación del transporte multimodal y permite una coordinación más clara con terminales, depósitos y operadores que gestionan este tipo de mercancías bajo estrictos protocolos. Al estandarizar procesos, se reducen riesgos administrativos y se agilizan inspecciones en origen, tránsito y destino.

La adopción de criterios internacionales
La adopción de criterios internacionales simplifica la planificación del transporte multimodal y permite una coordinación más clara con terminales, depósitos y operadores que gestionan este tipo de mercancías bajo estrictos protocolos (Foto: Shutterstock)

Impacto para operadores de transporte y cadenas de suministro sensibles

Si bien el volumen de materiales radiactivos es pequeño dentro del total del transporte de cargas, su manejo requiere precisión técnica, cumplimiento estricto y trazabilidad reforzada. La Resolución 704/2025 impacta directamente en:

  • Empresas de transporte terrestre y aéreo que movilizan bultos radiactivos.
  • Centros médicos que operan equipos de diagnóstico y tratamiento.
  • Industrias que emplean fuentes de irradiación o calibración.
  • Laboratorios e instituciones científicas que importan o exportan material regulado.

La actualización normativa busca reducir riesgos, armonizar criterios con otros países y asegurar que la documentación acompañe estándares aplicados en cadenas logísticas internacionales, lo cual facilita aprobaciones, inspecciones y autorizaciones transfronterizas.

La resolución también confirma que los titulares de aprobaciones deberán abonar la tasa regulatoria correspondiente para el análisis y la extensión de nuevos certificados bajo el régimen actualizado.

Un paso hacia mayor alineación internacional

La adopción de requisitos coherentes con los del OIEA permite a Argentina sostener operaciones de transporte bajo un marco compatible con el utilizado por autoridades regulatorias del resto del mundo. Esto facilita la validación de aprobaciones para tránsito internacional, la cooperación para exportaciones e importaciones y el acceso a documentación homologada en circuitos logísticos especializados.

El fortalecimiento de la regulación llega en un contexto donde la trazabilidad, la integridad del paquete transportado y la seguridad radiológica son elementos críticos para la confiabilidad del sistema logístico y para los sectores que dependen de estos insumos.

Temas Relacionados

LogísticaComercio ExteriorMaterial RadiactivoTransporte

Últimas Noticias

Trabajo colaborativo y visión integral: factores que sostienen la eficiencia del supply chain

Romina Wortzman, gerente de comercio exterior en una empresa de electrodomésticos, explica cómo la precisión del forecast, la trazabilidad y la integración entre áreas determinan la competitividad del sector

Trabajo colaborativo y visión integral:

Latinoamérica cierra un año marcado por la resiliencia logística y acelera su rumbo hacia 2026

Un informe regional elaborado por un operador marítimo global señala que la digitalización, la anticipación estacional y las estrategias de resiliencia definieron el pulso logístico en 2025

Latinoamérica cierra un año marcado

Adaptación constante y criterio profesional: claves del trabajo aduanero en un contexto cambiante

Mariana Andrea Bruno, licenciada en comercio exterior y despachante de aduana, explica los desafíos del sector y los errores comunes de quienes inician compras internacionales sin la orientación adecuada

Adaptación constante y criterio profesional:

La Pampa mira al mundo: logística, integración y sectores clave para ganar escala exportadora

Sebastián Lastiri, director ejecutivo de Agencia La Pampa de Inversiones y Comercio Exterior, remarca la importancia de la articulación público-privada para acompañar a las pymes al mercado internacional

La Pampa mira al mundo:

El transporte de cargas lanza su primera red de aprendizaje para mejorar desempeño y emisiones

La iniciativa impulsa un proceso de trabajo conjunto entre empresas, especialistas y organismos públicos para mejorar eficiencia energética, desempeño logístico y reducción de emisiones

El transporte de cargas lanza
DEPORTES
Boca Juniors abrirá las puertas

Boca Juniors abrirá las puertas de la Bombonera para celebrar el “Día del Hincha”: por qué se festeja hoy

El árbitro Andrés Merlos dirigió la final de la Liga de Casilda y quedó envuelto en un violento escándalo

Incertidumbre en Boca Juniors por la continuidad de Ander Herrera: “Sigue o deja el fútbol”

Tras cinco años preso por abuso sexual, Alexis Zárate volverá a jugar al fútbol en un club del ascenso

Julián Álvarez habló sobre los rumores del Barcelona y comparó a Guardiola con Simeone

TELESHOW
Cinthia Fernández sorprendió a Moria

Cinthia Fernández sorprendió a Moria Casán al revelar cuántas materias aprobó en su primer año en la facultad

Dolor en la movida tropical por la muerte de Martín Fernández, cantante del grupo Alazán

Wanda Nara habló de la competencia con Verónica Lozano: “A ella le importa un bledo”

El conmovedor posteo de Gustavo Yankelevich en el cumpleaños de su hijo Tomás: “Admiro tu fortaleza”

Preocupación por la salud de Joaquín Levinton: se descompensó y fue internado de urgencia

INFOBAE AMÉRICA

La actualización continua ya no

La actualización continua ya no es opcional: crece la demanda de cursos tecnológicos con enfoque práctico

Bolivia: Diputados aprueban en grande y en detalle el primer crédito de la gestión de Rodrigo Paz

La Fiscalía pide tres meses de detención preventiva para el ex presidente Luis Arce

El asesinato de Rebecca Park: tortura, un bebé arrancado del vientre y la red de mentiras que involucraría un triángulo amoroso

El régimen de Irán volvió a arrestar a Narges Mohammadi, premio Nobel de la Paz 2023