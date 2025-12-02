Crece el proteccionismo global y se amplían las tensiones para las cadenas de suministro

La OMC advierte que este período de proteccionismo impacta directamente en la logística: aumentan los costos para importadores y exportadores, se complejizan los pasos administrativos y se profundiza la necesidad de diversificar proveedores para evitar interrupciones (Imagen: Shutterstock)

El nuevo informe de la Organización Mundial del Comercio (OMC) revela un escenario que marca un punto de quiebre para las cadenas globales de suministro: entre octubre de 2024 y octubre de 2025, las importaciones alcanzadas por tarifas y medidas restrictivas sumaron USD 2.640 mil millones, equivalentes al 11,1% del total mundial.

Se trata de un valor más de cuatro veces superior al del período anterior y del nivel más alto registrado en más de una década.

Si se agregan las restricciones aplicadas sobre exportaciones, el comercio total afectado se eleva a USD 2.966 mil millones, lo que confirma que casi uno de cada cinco dólares del comercio internacional está sujeto a alguna forma de medida restrictiva desde 2009.

La OMC advierte que este salto responde a un período de proteccionismo intensificado que impacta directamente en la logística: aumentan los costos para importadores y exportadores, se complejizan los pasos administrativos y se profundiza la necesidad de diversificar proveedores para evitar interrupciones.

Las empresas están adelantando importaciones (frontloading) ante el riesgo de nuevas medidas, y ajustan sus inventarios para compensar la incertidumbre sobre precios y plazos de reposición. Al mismo tiempo, se observa una reconfiguración de rutas y acuerdos logísticos como forma de mitigar la volatilidad regulatoria.

El informe muestra que, durante el mismo período, los países introdujeron 331 medidas para facilitar el comercio, que se concentran principalmente en simplificaciones aduaneras, digitalización documental y mejoras regulatorias (Imagen: Shutterstock)

Facilitaciones en paralelo a un ciclo de mayor proteccionismo

Pese al incremento de restricciones, el informe también muestra un movimiento en sentido contrario: durante el mismo período, los países introdujeron 331 medidas para facilitar el comercio, que cubren un valor estimado de USD 2.090 mil millones, aproximadamente un 50% más que el registro del informe anterior. Estas iniciativas se concentran principalmente en simplificaciones aduaneras, digitalización documental y mejoras regulatorias.

La coexistencia de ambas tendencias —más barreras, pero también más mecanismos de facilitación— deja a las cadenas globales en un terreno mixto donde la fluidez operativa depende cada vez más de la capacidad de adaptación de los operadores logísticos.

En materia de expectativas, los economistas de la OMC proyectan un crecimiento del 2,4% del comercio mundial en 2025, impulsado por la demanda de bienes vinculados a inteligencia artificial, el adelantamiento de compras y la expansión del comercio en economías en desarrollo. Sin embargo, anticipan una marcada desaceleración hacia 2026, con un crecimiento estimado del 0,5%, lo que obliga a transportistas, operadores portuarios y empresas industriales a revisar su planificación de flota, capacidad instalada y estrategias de almacenamiento.

Otro elemento crítico del informe es el repunte de las medidas antidumping y otros remedios comerciales. Los países iniciaron 32,3 investigaciones por mes, un volumen apenas inferior al récord de 2024 y que confirma que el uso de estas herramientas sigue en aumento.

Además, solo se registraron 11,4 terminaciones mensuales, uno de los niveles más bajos desde 2012, lo que indica que muchas medidas se mantienen vigentes durante períodos prolongados. Este escenario afecta a sectores como acero, químicos, autopartes y electrónicos, que deben ajustar costos y reglas de origen en función de medidas que cambian con rapidez.

Servicios, digitalización y nuevas tensiones estructurales

El segmento de servicios también muestra transformaciones relevantes. La OMC registró 124 nuevas medidas, muchas de ellas destinadas a mejorar marcos regulatorios o facilitar la operación de empresas a través de establecimientos comerciales en el exterior y del movimiento de profesionales. Cerca del 20% de estas medidas afectan servicios digitales e Internet, categorías estrechamente relacionadas con software logístico, sistemas de trazabilidad, aduanas electrónicas y plataformas integradas de gestión de la cadena de suministro.

El informe concluye que, si bien persiste un aumento de medidas unilaterales, los países continúan utilizando los espacios multilaterales para plantear inquietudes, resolver fricciones y evitar escaladas que puedan comprometer aún más la fluidez del comercio internacional. La OMC sostiene que las tensiones actuales deben servir como una oportunidad para avanzar en reformas pendientes que refuercen la estabilidad del sistema y permitan a las economías capturar nuevas oportunidades en sectores emergentes.

En conjunto, el documento describe un entorno global donde las cadenas logísticas operan bajo presiones cruzadas: más regulaciones, más investigaciones y más incertidumbre, pero también mejores herramientas digitales y mayor apertura en determinados segmentos. La competitividad depende, cada vez más, de la capacidad de anticipar estos cambios y de ajustarse a ciclos regulatorios que evolucionan con velocidad.