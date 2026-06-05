Tres ataúdes y una promesa rota: Una familia salvadoreña pierden la vida tras brutal accidente en Virginia

La joven pareja salvadoreña se instaló en Virginia hace siete años buscando un futuro mejor, sin imaginar el trágico destino que les aguardaba en la I-66 (Cortesía Iglesia Elim de Virginia).

El asfalto de las autopistas estadounidenses suele ser el escenario donde se consolidan las promesas de prosperidad, pero también, con desgarradora frecuencia, el lugar donde se desvanecen los sacrificios de toda una vida.

Para Xiomara Herrera, de 30 años, y Alejandro Rodríguez Castillo, de 27, el reloj de la existencia se detuvo abruptamente la medianoche del pasado 17 de mayo de 2026.

Detrás quedaban siete años de batallas diarias, desarraigo y la construcción a pulso de ese anhelo esquivo llamado “sueño americano”. Adelante, solo el silencio de una rampa de salida en la Interestatal 66, en el condado de Fairfax, Virginia.

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Hacía casi una década, la joven pareja había tomado la decisión que define a millones de sus compatriotas: dejar atrás la calidez y las carencias de su natal El Salvador para adentrarse en la incertidumbre del norte.

Se asentaron en Falls Church, una zona con un arraigado tejido comunitario hispano. Allí, entre extenuantes jornadas laborales y la nostalgia de la distancia, floreció su mayor orgullo: su pequeña hija Ariana.

Nacida en suelo estadounidense, la niña de apenas dos años representaba el fruto de sus desvelos, la certeza de que el desarraigo había valido la pena y la heredera de un futuro libre de las limitaciones que ellos conocieron en su infancia.

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La noche del siniestro, la familia se desplazaba a bordo de un Mercedes GLA 250 en dirección este por los carriles exprés de la I-66. Pocos minutos después de la medianoche, Xiomara, quien iba al volante, tomó la rampa de salida hacia Chain Bridge Road.

Lo que ocurrió en las fracciones de segundo posteriores quedó registrado de forma fría y milimétrica en la computadora de abordo del vehículo.

Alejandro Rafael Rodríguez, Xiomara Herrera y la pequeña Ariana Rodríguez Herrera, la familia de origen salvadoreño que falleció tras el trágico siniestro vial en Virginia.

Según los datos revelados posteriormente por el jefe de la policía de Fairfax, Kevin Davis, el automóvil circulaba a la vertiginosa velocidad de 116 millas por hora (aproximadamente 186 kilómetros por hora) apenas cinco segundos antes del desastre. La física no tuvo piedad.

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El vehículo cruzó la intersección sin control, impactó violentamente contra el separador central y salió despedido de manera brutal contra una barrera de concreto al otro lado de la vía.

El estruendo del metal retorciéndose rompió la calma de la madrugada. Cuando las luces rojas y azules de los servicios de emergencia inundaron la escena, el panorama era desolador.

El impacto frontal apagó instantáneamente las vidas de Xiomara y Alejandro. Sus cuerpos quedaron atrapados en la cabina destruida, poniendo un punto final inmediato a sus historias de migración y esfuerzo.

La última batalla de Ariana y un adiós cobijado por la fe

Sin embargo, entre los fierros retorcidos y el humo, un milagro a medias se resistía a ceder. Un niño de ocho años, amigo de la familia y que según los reportes era el único que llevaba puesto el cinturón de seguridad, logró sobrevivir con heridas de consideración pero estables.

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Junto a él, la pequeña Ariana, de dos años, respiraba con dificultad. Con lesiones críticas en su frágil cuerpo, la menor fue trasladada de urgencia médica absoluta a un hospital cercano, donde quedó ingresada bajo cuidados intensivos.

Durante cuatro días largos y agónicos, la comunidad salvadoreña en Virginia y sus familiares en Centroamérica permanecieron en vilo. Se elevaron plegarias y se aferraron a la esperanza de que la pequeña

Ariana lograra ganar la batalla que sus padres habían perdido en el acto. Pero el daño colosal del choque fue irreversible. El 21 de mayo, la niña cerró sus ojos para siempre, alcanzando a sus padres en la eternidad.

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Una comunidad entera se unió para dar el último adiós a Alejandro, Xiomara y la pequeña Ariana. Lo que comenzó hace siete años como una travesía de esperanza desde El Salvador, terminó en este camposanto tras una tragedia que ha conmovido el corazón de la diáspora.

Aquellos jóvenes que salieron hace siete años con maletas llenas de ilusiones regresaron al seno de su comunidad en ataúdes.

El viernes 29 de mayo, la Misión Cristiana Elim en Virginia se transformó en un santuario de llanto y consuelo mutuo. Cientos de personas asistieron al velorio, unidas por el dolor de ver una familia entera extinguida en un instante.

Al día siguiente, el sábado 30 de mayo, los tres fueron sepultados juntos en suelo estadounidense.

La historia de Xiomara, Alejandro y Ariana deja una profunda herida en la diáspora salvadoreña. Es el recordatorio trágico de cómo la velocidad y la fatalidad pueden truncar los destinos de quienes lo arriesgaron todo por construir un hogar lejos de casa.

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