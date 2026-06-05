Dura nota del Wall Street Journal sobre Milei: “El trollling online impulsó su ascenso; ahora perjudica su reforma pro mercado”

Javier Milei usa X para confrontar a opositores y empresarios, según The Wall Street Journal (Reuters)

En las plataformas digitales, Javier Milei consolidó una estrategia que lo llevó de la periferia económica al centro del poder argentino. Según The Wall Street Journal, el actual presidente utilizó las redes sociales para construir una campaña presidencial ganadora en 2023, sin depender de un aparato político tradicional. Su presencia en X, antes Twitter, le permitió eludir a la prensa tradicional y conectar con votantes desencantados por años de crisis. “Puedo ponerme intenso”, reconoció Milei en una entrevista televisiva. Las publicaciones combativas de Milei resultaron fundamentales para captar la atención y movilizar apoyos durante su ascenso.

En la nota que lleva por título “El trolling online del presidente argentino Milei impulsó su ascenso. Ahora está perjudicando su reforma de libre mercado” (Argentine President Milei’s Online Trolling Fueled His Rise. It’s Hurting His Free-Market Overhaul, en inglés original) The Wall Street Journal detalla que el mandatario empleó X como arma principal contra adversarios políticos, empresarios y periodistas. En la red social, Milei calificó a un exministro de Economía como merecedor del “Gulag soviético”, ridiculizó a empresarios y tachó de “traidores” o “parásitos” a sus detractores. Durante una disputa por contratos energéticos, atacó públicamente a Paolo Rocca, industrialista argentino, a quien apodó “Señor chatarra de los cañitos caros”. La Asociación de Fabricantes de la Argentina reclamó respeto hacia los empresarios, pero el presidente continuó con su ofensiva digital.

PUBLICIDAD

En el Congreso, la estrategia digital de Milei provocó tensiones con gobernadores influyentes. Uno de ellos, Ignacio Torres, expresó: “¿Qué ejemplo da el presidente a las nuevas generaciones? El ejemplo es la burla, el odio, los insultos”. Consultores políticos citados por el WSJ advierten que las agresiones públicas de Milei dificultan la cooperación política. Lucas Romero, de Synopsis Consultores, afirmó: “Obviamente, la agresión genera fisuras y eso reduce la disposición de los atacados a colaborar. Es una carencia de un presidente sin experiencia política”.

Javier Milei, presidente de Argentina, aparece en un facsímil de la nota del Wall Street Journal que discute cómo su actividad en línea afecta su agenda de libre mercado. (WSJ)

La publicación de The Wall Street Journal subraya que, aunque el método agresivo le permitió consolidar una base leal y ganar la elección, ahora “ese mismo estilo confrontativo expuso debilidades en el ejercicio del poder, alejando a aliados potenciales y fomentando el desgaste de la opinión pública”. El medio estadounidense informa que la aprobación de Milei cayó a su nivel más bajo desde el inicio de su mandato. Al mismo tiempo, la insatisfacción por la situación económica sigue alta, pese a la desaceleración de la inflación. “Muchos argentinos dicen que todavía les cuesta llegar a fin de mes, y las encuestas sugieren un cansancio creciente con el estilo combativo de Milei”, expone el artículo.

PUBLICIDAD

El WSJ remarca la intensidad del presidente en el uso de redes. Desde que asumió, sus publicaciones en X a veces superaron la frecuencia de otros líderes mundiales, como el expresidente estadounidense Donald Trump. Milei declaró que gestiona personalmente su cuenta y que dedica horas diarias a repostear mensajes de seguidores, compartir apariciones en televisión y defender sus ideas sobre libre mercado. La interacción directa con usuarios incluyó la promoción de la criptomoneda $Libra, que terminó en una investigación judicial tras la caída del token y la pérdida de millones de dólares de inversores. Milei negó haber actuado de forma indebida.

En el plano político, el WSJ explica que Milei “llamó a los legisladores ‘degenerados fiscales’ por apoyar un mayor gasto público y ridiculizó a gobernadores por disputas sobre fondos federales”. Este clima de confrontación digital, según el WSJ, “intimida a opositores y limita la construcción de alianzas estables”. Benjamin Gedan, director del Programa para América Latina del Stimson Center, opinó: “Es una criatura de internet, su personaje se construyó en línea. La sed de combate de Milei en X muestra los rasgos que limitan su capacidad de construir coaliciones duraderas y atraer a moderados”.

PUBLICIDAD

El presidente argentino enfrenta críticas por su estilo en redes, que ahora afecta su gestión (Reuters)

El artículo también aborda la reacción de periodistas atacados digitalmente. María O’Donnell, comunicadora argentina, señaló que el presidente “reacciona constantemente como si lo atacaran, lo que dispara una irritabilidad que no puede ni quiere controlar”. El propio Milei reconoció en campaña la necesidad de moderar su tono y prometió “dedicar menos tiempo a insultar adversarios y más a debatir ideas”, aunque la tregua duró poco.

La relación de Milei con el periodismo tampoco escapó a la polémica. Acostumbra a etiquetar sus mensajes con #NOLSALP, acrónimo en español de “no odiamos suficiente a los periodistas”. El WSJ precisa que esta hostilidad se extendió a empresarios. A raíz de la disputa con Rocca, la Asociación de Fabricantes Industriales reclamó mayor respeto, pero el presidente persistió en sus críticas.

PUBLICIDAD

El equipo de gobierno de Milei sostiene que el mandatario “se comporta con respeto en línea” y que utiliza las redes como cualquier ciudadano. El presidente suele destacar que su perfil en X lo identifica como economista y no como jefe de Estado. Sin embargo, los críticos consideran que la distinción resulta insostenible para un presidente.

Según el WSJ, el estilo frontal que impulsó la carrera política de Milei ahora “contribuye a la erosión del apoyo legislativo y a una caída en la popularidad”. El texto subraya que, aunque la inflación bajó y se anuncian nuevas inversiones en minería y energía, el descontento social persiste y las consecuencias de la estrategia digital siguen siendo motivo de debate.

PUBLICIDAD