La nueva ruta del transporte terrestre en el auge del comercio electrónico transfronterizo

Natalia Herrera es economista y docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas del Ecuador (Foto: Movant Connection)

En una reciente conversación con un transportista en la frontera norte, escuché una frase que resume muy bien la metamorfosis que atraviesa el sector: “Antes llevábamos pallets, ahora llevamos expectativas”. Esta simple afirmación refleja cómo el transporte terrestre en América Latina y otras regiones está experimentando una transformación profunda impulsada por el crecimiento explosivo del comercio electrónico transfronterizo.

Según cifras de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en 2023 el comercio electrónico transfronterizo superó los 117 mil millones de dólares. Este crecimiento no sólo ha cambiado las cifras, sino también la manera en que entendemos y gestionamos la logística, especialmente la terrestre, que se convierte en un factor esencial para garantizar que las mercancías lleguen a sus destinos con rapidez, seguridad y a costos óptimos.

El auge constante del comercio electrónico ha roto con el modelo tradicional de grandes cargamentos en contenedores marítimos o aéreos destinados a unos pocos puntos claves. Hoy, millones de paquetes pequeños, con destinos geográficamente dispersos, exigen una capacidad logística inédita. América Latina, por ejemplo, ha visto un crecimiento superior al 20% anual en los últimos dos años, impulsado por una mayor confianza del consumidor y la expansión de plataformas digitales.

Sin embargo, la experiencia del consumidor sigue siendo frágil: un informe de un reconocido operador logístico internacional señala que casi el 40% de los compradores internacionales se preocupa por posibles retrasos o costos adicionales no anticipados. En un mercado donde la competencia está a un clic, asegurar una entrega confiable y transparente es la diferencia entre retener un cliente o perderlo.

La multimodalidad redefine el papel del transporte terrestre

Una de las revoluciones más significativas ha sido el paso de un transporte terrestre aislado a un componente articulador dentro de cadenas logísticas multimodales. No basta con mover la carga de un punto a otro, ahora el transporte terrestre conecta puertos, aeropuertos y centros de distribución, optimizando tiempos y costos.

En corredores vitales como Colombia, Ecuador y Perú, es común consolidar carga en hubs como Bogotá o Lima para luego hacer una distribución terrestre a ciudades secundarias. Esta flexibilidad es clave para responder a fluctuaciones de demanda y cumplir con las expectativas en tiempos de entrega.

Las fronteras han dejado de ser el cuello de botella tradicional para transformarse en centros logísticos activos (Foto: Shutterstock)

Digitalización: tecnología para la visibilidad y control

La incorporación de tecnologías digitales en el transporte terrestre ha sido determinante. Sistemas IoT permiten el seguimiento minuto a minuto de cada paquete, mientras plataformas integradas facilitan la comunicación entre clientes, operadores y autoridades aduaneras. La automatización documental y la planificación inteligente de rutas aumentan la eficiencia y reducen errores.

Esta transparencia en tiempo real fortalece la confianza y reduce costos, al minimizar retrasos y simplificar trámites aduaneros, lo que a su vez se traduce en mejores resultados para las empresas y mayor satisfacción para los consumidores.

Las fronteras como puntos estratégicos

Las fronteras han dejado de ser el cuello de botella tradicional para transformarse en centros logísticos activos. La Organización Mundial de Aduanas promueve la gestión anticipada y electrónica de información para permitir liberaciones más rápidas y seguras.

Un caso concreto es Ecuador, que desde 2025 implementa un régimen courier 4x4 con tarifas fijas para paquetes pequeños. Esta medida ha impulsado a los operadores a repensar sus modelos logísticos, enfatizando la importancia de la preparación documental y la coordinación previa.

Infraestructura y capital humano: pilares para el futuro

La modernización logística requiere inversión en infraestructura: desde centros de consolidación regionales hasta hubs enfocados en la última milla y operaciones continuas. Pero no basta con la tecnología, la formación de talento calificado en regulaciones, clasificación arancelaria y manejo de plataformas digitales es indispensable para responder con agilidad y eficacia.

Reflexión final

En definitiva, el transporte terrestre es hoy un componente tecnológico, operativo y estratégico fundamental en el comercio transfronterizo. Adaptarse a esta nueva realidad no es una opción, sino una necesidad. La capacidad de conectar procesos, anticipar cambios y brindar transparencia marcará la diferencia competitiva en un mercado global cada vez más exigente. Aquellos que no logren evolucionar corren el riesgo de quedar atrás en esta dinámica y cambiante industria.